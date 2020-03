Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das sind die Vorteile einer digitalen Zeitung

Die Zeitung kommt schon längst nicht mehr nur auf Papier gedruckt ins Haus, viele Leser laden sich die digitale Ausgabe ganz bequem auf ihr Smartphone oder ihr Tablet. Das sogenannte E-Paper ist die gedruckte Zeitung im mobilen Computer. Das Layout, also die Gestaltung, sieht genauso aus wie das Pendant auf Papier, einzelne Artikel können per Fingerwisch vergrößert oder sogar angehört werden. Welche Vorteile das E-Paper außerdem noch bietet, erklärten Sandra Watt-rodt-Liebeskind und Michaela Schwarz vom Leserservice sowie Sarah Noack und Kevin Tarun vom Lesermarkt der Mediengruppe Thüringen beim Telefonforum.

Was bedeutet „E-Paper“?

Das E-Paper ist das digitale Pendant zu Ihrer gewohnten Tageszeitung. Alles, was Sie an Ihrer Druckausgabe kennen und lieben gelernt haben, liefern wir Ihnen hierbei digital: hochqualitativen Journalismus aus Ihrer Region, den gewohnten Aufbau mit Aufmacher und seinen Ressorts, kurzum: gewohntes Lesegefühl im modernen Format.

Welchen Vorteil habe ich durch das Abonnement?

Lesen, wo Sie wollen: Egal ob am PC zu Hause oder unterwegs auf Ihrem Tablet oder Smartphone – unser E-Paper ist auf jedem internetfähigen Gerät abrufbar. Vorlesefunktion: Lassen Sie sich Ihre Zeitung einfach vorlesen – die Vorlesefunktion macht‘s möglich! Podcast: Sie wollen Nachrichten auch zum Hören? Seit einiger Zeit gibt es die Rubrik „Podcast“ in unserer App: eine Mischung aus Hörblog und Radiosendung zu verschiedenen Themen und mit immer wieder neuen Folgen. Die Funktion wird sehr zeitnah auch für Android verfügbar sein. Auf ältere Ausgaben zugreifen: Über den Menüpunkt Archiv kommen Sie zum Zeitungsarchiv der letzten sechs Wochen. Darüber hinaus können Sie über „Meine Ausgaben“ Ihr persönliches Archiv mit Ihren heruntergeladenen Zeitungen einsehen. Hochaktuell informiert: In den Apps informiert Sie ein Newsticker kontinuierlich über tagesaktuelle Ereignisse.

Was beinhaltet die digitale Zeitung eigentlich?



Die digitale Zeitung ist der Zugang zu all unseren digitalen Angeboten. Ob Sie im gewohnten Zeitungslayout per E-Paper blättern, sich über die neuesten Meldungen in der News-App informieren oder die exklusiven Plus-Inhalte unserer Nachrichtenportale nutzen -- die digitale Zeitung ist für Sie da, wann immer Sie guten Journalismus benötigen.

Kann ich das E-Paper kostenlos testen?



Das E-Paper können Sie zum Kennenlernen 14 Tage unverbindlich & gratis testen. Einfach anrufen: 0361/227 5335 oder online www. thueringer-allgemeine.de/testen

Auf welchen Geräten kann ich das E-Paper lesen?



Sie können das E-Paper auf dem PC, dem Laptop, dem Tablet oder dem Smartphone lesen. Sowohl auf allen Geräten mit Android-Betriebssystem als auch auf allen Geräten mit iOS-Betriebssystem wie zum Beispiel iPad und iPhone.

Kann ich mein E-Paper-Abo auf unterschiedlichen Geräten benutzen?



Ja, sie können das E-Paper auf drei Geräten gleichzeitig benutzen.

Kann ich das E-Paper auch ohne aktive Internetverbindung lesen?



Sobald Sie das Titelblatt der aktuellen Ausgabe angetippt haben, erscheint ein Ladebalken am unteren Bildschirmrand. Das Gerät muss hierzu über eine Internetverbindung verfügen. Sobald der Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, befindet sich die Ausgabe auf Ihrem Gerät und die Internetverbindung kann getrennt werden.

Ab wann kann ich die neue Ausgabe des E-Papers abrufen?



Die neue Ausgabe steht Ihnen kurz nach Redaktionsschluss zur Verfügung – also schon am Vorabend.

Wie viel kostet das E-Paper-Abo?



Das E-Paper ist mit 25,99 Euro monatlich rund 10 Euro günstiger als die gedruckte Tageszeitung. Natürlich bieten wir auch jederzeit Angebote mit Tablet an. Wenn Sie sich beraten lassen möchten, nutzen Sie den Kundendialog 0361/227 53 35 und erfahren alles über aktuelle Aktionsangebote.

Habe ich einen Sparvorteil als bestehender Kunde?



Natürlich! Sie können die digitale Tageszeitung zusätzlich zu Ihrem bestehenden Abonnement für nur 4,99 Euro beziehen. Das macht rund 80 Prozent Sparvorteil und enthält neben dem E-Paper auch die Premium-Inhalte auf den Nachrichtenportalen Ihrer Tageszeitung.

Was benötige ich, um das E-Paper zu abonnieren?



Sie benötigen nur drei Dinge: einen Internetzugang, ein internetfähiges Gerät und eine E-Mail-Adresse.

Kann ich schon Kreuzworträtsel in der App ausfüllen?



Aktuell ist dies noch nicht möglich. Die Entwicklung ist allerdings beauftragt und wird zeitnah erfolgen. Versprochen.

An wen kann ich mich bei Fragen zum E-Paper wenden?



An den Leserservice unter der Nummer: 0361/227 33 33. Montags bis freitags von sechs bis 18 Uhr, samstags von sechs bis 14 Uhr.

Sie wollen mehr über Ihre digitale Tageszeitung erfahren? Unter tlz.de/digital finden Sie anschauliche Erklärvideos, unsere beliebtesten Angebote und alles Wissenswerte rund um digitales Lesevergnügen. Übrigens: Wenn Sie das Lesen auf dem Tablet selbst ausprobieren möchten – in unseren Geschäftsstellen stehen Geräte. Schauen Sie selbst, ob digitales Zeitungslesen zu Ihnen passt!