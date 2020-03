Der Ehering wurde in Apolda gleich mehrfach vergessen

Geheiratet wird immer. Auch im Standesamt von Apolda. Dort gaben sich Paare im vergangenen Jahr nämlich insgesamt 161 Mal das Ja-Wort. Den Bund fürs Leben schlossen dabei auch sechs Paare desselben Geschlechts, wobei auf die Kombination Mann-Mann ebenso viele entfielen wie auf die Variante Frau-Frau.

Interessant ist, dass von den 161 Paaren immerhin 44 auswärtige waren, was nach wie vor für den Standort Apolda spricht. So scheint das Schloss-Ambiente ebenso ein bedeutsames Argument zu sein wie die räumliche Nähe zum Hotel am Schloß, in dem regelmäßig Hochzeitsveranstaltungen ausgerichtet werden. Im Vorjahr wurden durch das Hotel-Team insgesamt 42 „Grüne Hochzeiten“ ausgerichtet.

Und welche Musik wurde bei den Trauungen am häufigsten gewünscht? – Laut Auskunft des Standesamtes liegt da nach wie vor der britische Erfolgsmusiker Ed Sheeran vorn, mutmaßlich mit „Perfect“. Ach ja, und „Hallelujah“ spielt im wahrsten Sinne des Wortes auch eine Rolle. Wenn Leonard Cohen gediegen legt, dürfte die Bedeutung des Moments noch ein wenig größer erscheinen.

Was gab es sonst noch so? Klar, mehrfach passierte es, dass die Eheringe vergessen wurden. – Wahrscheinlich durch die Männer. Die Situation konnte aber offensichtlich jeweils noch zeitnah bereinigt werden.

In einem Fall irrte sich ein Fotograf in der zeit. Zum Glück folgte unmittelbar kein weiteres Paar, so dass die Situation noch gerettet werden konnte, die Erinnerungsbilder samt Brautpaar und Hochzeitsgesellschaft noch angefertigt werden konnten.

Geheiratet wurde übrigens am häufigsten in den Sommermonaten. So trauten sich die Trauung im Juni 19 Paare zu. Im Folgemonat waren es 22. Der August wurde im Apoldaer Standesamt dann insgesamt 19 Mal für Eheschließungen genutzt. Wie gesagt, geheiratet wird immer.

Zum Vergleich: In Thüringen pendelt die Anzahl der jährlichen Eheschließungen um die 10.000. Bis zur Wende waren es per anno jeweils um die 20.000. In den Folgejahren sanken die Zahlen dann allerdings deutlich.