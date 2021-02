Erfurt. Auf einer Strecke der Deutschen Bahn können am Wochenende keine Züge fahren. Grund ist Personalmangel.

Die Deutsche Bahn hat Probleme, alle Stellwerke in Thüringen zu besetzen. Deshalb müssen an diesem und am nächsten Wochenende Reisende zwischen Straußfurt (Landkreis Sömmerda) und Nordhausen auf Busse umsteigen.