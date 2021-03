Die Corona-Meldungen aus Thüringen vom 20. bis 24. März 2021 lesen Sie hier

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt wieder stark an. In Thüringen infizieren sich zunehmend auch jüngere Menschen.

24. März

21.27 Uhr: Fußball-Regionalliga: Mehrheit der Vereine für den Abbruch

Die Fußball-Regionalliga Nordost soll abgebrochen werden. Dafür stimmte nach Informationen unserer Zeitung die überwiegende Mehrheit der 20 Vereinsvertreter auf einer Videokonferenz am Mittwochabend mit dem Spielausschuss des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV). Das ursprüngliche Ziel, die Hinrunde bis zum 30. Juni zu beenden, sieht ein Großteil der 20 Clubs aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage und dem damit verbundenen Spielverbot als nicht mehr realistisch an.

21.12 Uhr: Bistum Erfurt wirbt für Ostergottesdienste zu Hause

Das Bistum Erfurt will zu Ostern Gottesdienste mit begrenzten Teilnehmerzahlen feiern, wirbt aber zugleich für Gottesdienste, die im Radio, Fernsehen oder Internet übertragen werden. Für die Gottesdienste in den Kirchen werde im Rahmen der strengen Auflagen zum Infektionsschutz und je nach Inzidenzzahlen in den Landkreisen und kreisfreien Städten eingeladen, teilte das Bistum, zu dem auch das Eichsfeld gehört, am Mittwoch mit.

20.31 Uhr: Widersprüche über Baumarkt-Öffnung in Saalfeld

Hatte nur das Garten-Center des Saalfelder Toom-Baumarkt am Mittleren Watzenbach geöffnet? Oder gleich der ganze Markt? Eine Recherche.

20.15 Uhr: Luftreiniger bevorzugt für 170 Räume in Jenaer Schulen und Kitas

Von den 1000 Räumen in Jenaer Schulen und Kindergärten sind nach Beschreibung von AG-Leiter Wolfgang Volkmer (Bündnisgrüne) 170 eingekreist worden, die bevorzugt ausgestattet werden müssten. Dafür seien zuerst Risikogruppen wie etwa Kinder mit Behinderung in Betracht gezogen worden und im zweiten Schritt vorhandene Einschränkungen bei der normalen Raumlüftung (wie zum Beispiel durch Verkehrslärm). So seien neben Räumen in Grundschulen vier Räume im Förderzentrum Breitscheidstraße (Lobeda-Ost) und 30 Gruppenräume von Kindergärten aufgelistet worden.

19.59 Uhr: 2700 Schnelltests bisher in Wartburgregion

Das große Testen hat begonnen und die Nachfrage nach den Corona-Schnelltests ist seit Start ungebrochen.

19.45 Uhr: Wünschendorfer Kindergärten öffnen endlich wieder

Am Donnerstag öffnen in Wünschendorf „Regenbogen“ und „Bussi Bär“ wieder. Gestartet wird in ersterem mit blauer und gelber Gruppe, ab Montag kommen die über Zweijährigen der roten Gruppe hinzu. Im Meilitzer Kindergarten beginnen die Mäuse- und Krümelgruppe. Die Gemeinde hat die Schließzeit genutzt.

19.30 Uhr: Erfurter Probe-Shoppen trotz steigender Inzidenz

Trotz steigender Corona-Inzidenz hofft Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) auf die zeitnahe Durchführung der Erfurter Einkaufstage. Er will bei Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) darauf drängen, dass der Inzidenz-Grenzwert für Ausnahmen wie für das Erfurter Modellprojekt erhöht wird. Der Grenzwert liegt bei 100.

19.24 Uhr: Ilm-Kreis: Warnungen vor Langzeitschäden für Kinder

Träger von sozialen Einrichtungen blicken mit großer Sorge auf die Folgen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens für die jüngere Generation. „Da braut sich aus meiner Sicht mittel- und langfristig etwas zusammen, auch auf psychischer Ebene. Damit werden Kinder noch lange zu kämpfen haben“, sagte Martin Mölders, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe im Ilm-Kreis, die unter anderem das Integrative Kinderzentrum in Ilmenau betreibt.

19.12 Uhr: So sollen Thüringer Einzelhändler ab 12. April wieder öffnen

In Thüringen dürfen Einzelhändler demnächst unter bestimmten Voraussetzungen öffnen. Das Kabinett entschied am späten Mittwochnachmittag, dass der Einzelhandel ab 12. April im „Click and Meet“-System öffnen darf, das heißt mit vereinbarten Terminen. Weitere Bedingungen und ein Öffnungsdatum für Zoos lesen Sie hier.

18.50 Uhr: Weitere Proteste gegen Kontaktbeschränkungen für Kinder

In Pößneck, Saalfeld oder wurden jeweils Hunderte Kinderschuhe vor Rathäusern niedergelegt. Damit soll ein Zeichen gegen die Kontaktbeschränkungen für Kinder gesetzt werden. In den Tagen zuvor gab es diese Aktion auch in anderen Thüringer Städten.

18 Uhr: Aktion mit Kinderschuhen irritiert Eichsfelder Landrat

Irritiert zeigt sich Landrat Werner Henning (CDU) von der Aktion „Kinderschuhe vor dem Landratsamt“. Sie bedeute, dass Kinder in die Schule wollen. „Warum eigentlich nicht?“, fragt er und gibt eine Antwort: „Weil unser Krankenhaus kaum noch die täglich ansteigende Zahl an Menschen behandeln kann und mehr denn je viele von ihnen auch dort versterben.“ Die Grablichter bei der Installation, die eigentlich „spielen und lachen“ versinnbildlichen soll, verstehe er nicht.

17.50 Uhr: Katholische Kirche in Thüringen: "Mit Vorsicht feiern, aber feiern" als Motto über den Kar- und Ostertagen

Das Bistum Erfurt lädt trotz Lockdown zu Oster-Gottesdiensten mit begrenzten Teilnehmerzahlen ein – je nach den Inzidenzzahlen in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Die Menschen sollten in Eigenverantwortung abwägen, ob sie sich für den Besuch anmelden. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass die Infektionsschutzkonzepte für Gottesdienste wirksam sind. Laut Bischof Ulrich Neymeyr könne Ostern auf verschiedene Weise begangen, etwa durch Mitfeiern von Gottesdiensten in TV und Radio oder durch Beten an öffentlich aufgestellten Kruzifixen. Die Feier der Osternacht im Erfurter Mariendom werde vom MDR live im Internet gestreamt (3. April, ab 21.30 Uhr).

17.40 Uhr: Viele Ansteckungen im privaten Umfeld

Das private Umfeld war die Ansteckungsquelle für viele der 7 Corona-Neuinfektionen in Weimar. Zeitgleich wurden 5 Menschen von Dienstag bis Mittwoch 10 Uhr als genesen eingestuft, sodass 67 (+2) aktiv Infizierte bekannt sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 68,99 (Vortrag 62,86).

17.35 Uhr: Hunderte Corona-Tests in Jenaer Schulen

An den Jenaer Schulen nimmt das DRK seit Dienstag Corona-Schnelltests ab. Unter den 580 Proben sei kein positiver Fall aufgetreten, teilt die Stadtverwaltung Jena mit. Am Mittwoch folgten an weiteren zehn Schulen Schnelltests. Damit will die Stadt Jena auf freiwilliger Basis die Tests für die Schulkinder der Klassenstufen 1 bis 6 ermöglichen, die derzeit bei den sogenannten Bürgertests nicht berücksichtigt sind.

17.21 Uhr: Mehrere Coronafälle in Kinderkrippe im Kyffhäuserkreis

Zwei mit Corona infizierte Erzieher und drei Kinder sind das Ergebnis der Coronatests in der Kindertagesstätte Holzthaleben, nach dem am Wochenende eine Coronainfektion bekannt geworden war, teilte das Landratsamt auf Nachfrage mit. In Quarantäne befinden sich allerdings nur Kinder und Erzieher aus der Krippe.

17.10 Uhr: Teilnehmerzahlen beim Reha-Sport in Greiz um 50 Prozent eingebrochen

Die Leiterin des Gesundheitszentrums Greiz spricht davon, warum Online-Training eine Alternative zum Reha-Sport vor Ort ist und warum die Teilnehmerzahlen trotzdem eingebrochen sind.

17 Uhr: Pößnecker Schnellteststation startet am Samstag

Die Corona-Schnellteststation in der Pößnecker Shedhalle wird am Samstag, 27. März, eröffnet. Betrieben wird die Station am Viehmarkt von einem Team aus 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern des DRK, teilt das Landratsamt mit. Getestet werde im Foyer der Shedhalle kostenlos und ohne vorherige Terminvergabe von Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 11 Uhr. Ausgenommen seien Feiertage.

16.20 Uhr: Notfallsanitäter: „Gutes Gefühl, ein Menschenleben gerettet zu haben“

Sie sind täglich für uns im Einsatz: Notfallsanitäter und Rettungsdienstfahrer. Dabei hat es der Rettungsdienst in den letzten Jahren mit vielen zusätzlichen Belastungen zu tun. Der im Nobitzer Ortsteil Engertsdorf lebende Notfallsanitäter Felix Brendel ist beim Deutschen Roten Kreuz Zwickau beschäftigt. Er schildert, wie der medizinische Notdienst derzeit unter erschwerten Umständen tagtäglich Leben rettet und was die eigene Berufung für diese Arbeit ist.

16 Uhr: Diskussion über Testpflicht an Erfurter Schulen

Für eine Erfassung der Testbereitschaft an Schulen und Kindergärten hat sich der Jugendhilfeausschuss-Vorsitzende Daniel Mroß (SPD) ausgesprochen. Sollte sich herausstellen, dass ein beträchtlicher Teil von Schülern und Lehrern nicht an den freiwilligen Corona-Tests teilnimmt, müsse über eine Testpflicht nachgedacht werden, sagt er.

15.46 Uhr: Saale-Orla-Kreis öffnet Impfungen für weiteren Personenkreis

Die Schutzimpfung gegen das Coronavirus wird im Saale-Orla-Kreis in Kürze einem größeren Personenkreis ermöglicht. So veranlasste Landrat Thomas Fügmann nun, dass zeitnah auch Bürger aus dem Landkreis Zugang zu Impfterminen erhalten, die der Priorisierungsgruppe 3 ("Erhöhte Priorität") zugerechnet werden.

15.08 Uhr: Mehr Covid-Kranke in Thüringen-Kliniken Saalfeld

Wie schon zum Jahreswechsel folgen den steigenden Infektionszahlen im Landkreis auch wieder mehr Erkrankungen mit Covid-19, die zum Teil stationär behandelt werden müssen. In den Thüringen-Kliniken wurden mit Stand vom Mittwoch 48 Personen stationär behandelt, acht weitere auf der Intensivstation. Am Montag waren es noch 30 Patienten auf Pandemie- und vier auf Intensivstationen.

14.42 Uhr: Kostenloser Bürgertest im Saale-Orla-Kreis wird erweitert

Das Angebot für den kostenlosen Bürgerschnelltest im Saale-Orla-Kreis wächst. So wird am Samstag, 27. März, nach den Standorten in Blankenstein, Schleiz und Triptis mit der Teststation in Pößneck eine vierte zentrale Anlaufstelle ihre Arbeit aufnehmen. Betrieben wird sie im Foyer der Shedhalle am Viehmarkt durch das DRK, das zu diesem Zweck ein Team von 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern akquirierte.

14.31 Uhr: 24 Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

24 Neuinfektionen mit Corona wurden am Dienstag im Landkreis Sömmerda registriert. Die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) sank auf 233,3.

14.20 Uhr: Ramelow nach Aus für Osterruhetage: „Die Idee war richtig“

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bedauert das Hin und Her um Feiertage: „Der Kommunikative Schaden ist eingetreten.“ Nach der Rücknahme der Beschlüsse für einen harten Lockdown zu Ostern hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die ursprüngliche Entscheidung von Bund und Ländern verteidigt. „Die Idee war richtig“, sagte er einer Video-Pressekonferenz am Mittwochmittag. Sie sei aber an rechtlichen Fragen und der fehlenden Akzeptanz gescheitert. Die Verantwortung dafür trage nicht Bundeskanzlerin Angela Merkel allein, sagte der Ministerpräsident. Sie liege auch bei allen 16 Länderchefs.

14.17 Uhr: Notfonds für Jenaer Studierende: Verein erhält Fundraisingpreis

Studenten gerieten durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten – sei es, weil Nebenjobs wegfallen, weil Eltern durch Kurzarbeit weniger verdienen oder weil die günstige Essensversorgung in Mensen zwischenzeitlich wegfiel. Daher legten die Freunde und Förderer der Friedrich-Schiller-Universität im Frühjahr 2020 einen "Corona-Notfonds" auf. Insgesamt 174.000 Euro kamen durch 1000 Spender zusammen, 375 Studenten aus 50 Nationen konnten bedacht werden. Für die Aktion wurde die Gesellschaft jetzt mit dem ersten Mitteldeutschen Fundraisingpreis ausgezeichnet.

14.09 Uhr: Positive Bewertung der ersten Schnelltests an Jenaer Schulen

Gestern hat das DRK an den ersten Schulen in Jena Corona-Schnelltests durchgeführt. Von den 580 Proben hat keine einzige ein positives Ergebnis angezeigt. Heute folgen an weiteren zehn Schulen Schnelltests.

14.07 Uhr: 65 neue Corona-Fälle im Ilm-Kreis

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt aktuell zu 417 bestätigten, aktiven Corona-Fällen. 65 sind seit Dienstag hinzugekommen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 209,9. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 27 bestätigte Fälle, davon sechs intensivmedizinisch, und zwei Verdachtsfälle isoliert behandelt. An einer Ilmenauer Grundschule sind zwei Kinder, an zwei Arnstädter Grundschulen insgesamt zwei Kinder und drei Lehrer positiv getestet worden.

13.54 Uhr: Zwei Kita-Mitarbeiter im Saale-Holzland-Kreis positiv getestet

Am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 17 neue Corona-Fälle gemeldet. Das hat das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 hat sich damit auf 3245 erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist auf 144,7 gesunken, liegt aber noch deutlich über der kritischen Marke von 100. In einer weiteren Kindertagesstätte wurden zwei Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Die Kontaktpersonennachverfolgung läuft.

13.46 Uhr: Sieben weitere Corona-Tote im Altenburger Land

Das Landratsamt des Altenburger Landes meldet am Mittwochmittag sieben weitere Todesfälle durch das Coronavirus. Dabei handele es sich um sechs Seniorinnen und Senioren, die bereits in der Zeit von Ende Januar bis Mitte Februar verstarben, fünf von ihnen in einer Pflegeeinrichtung. Nicht überlebt hat zudem eine 53-jährige Frau ihre Coronainfektion. Dem Gesundheitsamt wurden die Totenscheine erst jetzt zugestellt, so dass sie nun in die Statistik eingehen. Damit sind bereits 225 Todesopfer durch Coronaviren im Landkreis zu beklagen.

13.45 Uhr: Stadtratssitzung in Gera kurzfristig abgesagt

Die für heute geplante Sitzung des Geraer Stadtrats im Kultur- und Kongresszentrum ist kurzfristig abgesagt worden. Als Grund wird in der kurzen städtischen Notiz die Corona-Pandemie und das erhöhte Infektionsgeschehen angegeben.

13.40 Uhr: Steigende Infektionszahlen in der Wartburgregion

Die Neuinfektionen nehmen in der Wartburgregion weiter zu. 60 neue Fälle – insgesamt sind es mit Stand Mittwoch 714 – sind im Verlauf von 24 Stunden vom Gesundheitsamt des Wartburgkreises registriert worden. Mehr positive Corona-Fälle gibt es auch in Eisenach, hier waren es am Dienstag noch 148, am Mittwoch wurden 167 aktive Infektionen gemeldet. Immer mehr Menschen müssen sich aufgrund ihrer Erkrankung mit Covid-19 im St.-Georg-Klinikum behandeln lassen. Auf der Isolierstation betreuen die Mediziner und das Pflegepersonal 45 Patienten. Zehn Menschen befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung, acht von ihnen werden beatmet.

13.23 Uhr: Weiterer Todesfall im Landkreis Gotha

56 statt wie gestern gemeldet 54 Patienten seien mit Corona ins Krankenhaus eingewiesen worden, teilt das Landratsamt in Gotha mit. Davon sind 9 (gestern 8) Patienten aus dem Landkreis Gotha auf der Intensivstation. Ein weiterer Patient starb. Insgesamt sind bisher entsprechend der Zählweise des Robert-Koch-Institutes 5697 Menschen aus dem Landkreis Gotha positiv auf das SarsCov2-Virus getestet, 602 Personen gelten als erkrankt, 4900 als genesen, 195 sind verstorben. 280,9 ist die Inzidenz.

13.02 Uhr: Großfamilie aus Friesau bewältigt gemeinsam die Corona-Zeit

Die "Scholzens" aus Friesau sind eine besondere Familie – groß und bunt. Neben fünf eigenen Kindern haben Silvia und Horst Scholz fünf Pflegekinder großgezogen und in dieser Zeit weitere zur Kurzzeitbetreuung aufgenommen. Corona und die Sorge vor einer Infektion mit dem Virus haben auch ihr Leben auf den Kopf gestellt.

12.45 Uhr: Kinder in Saalfeld-Rudolstadt leiden im Verborgenen

Bisher leiden viele Kinder und Jugendliche im Landkreis zwar psychisch unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie, jedoch schlägt sich das noch nicht in offiziell registrierten Kindeswohlgefährdungen oder gar der Herausnahme aus Familien nieder. Gleichwohl gibt es deutliche Zeichen, dass die Pandemie zu mehr Notlagen und Lernverlusten bei Schülern führt. So lautet in etwa der Tenor von jetzt veröffentlichten Auskünften des Landratsamtes auf eine Anfrage der AfD-Kreistagsabgeordneten Verena Sigmund.

12.10 Uhr: 26 Neuinfektionen im Weimarer Land

Im Weimarer Land sind 26 Neuinfektionen gemeldet worden (Stand Mittwoch, 10 Uhr). Wie das Gesundheitsamt mitteilt, gibt es aktuell 194 aktive Fälle im Landkreis. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden insgesamt 110 Corona-Fälle registriert, wodurch der Inzidenzwert bei 133,9 liegt. In der Lessinggrundschule Apolda ist ein Schüler positiv getestet worden. Die Klasse befinde sich nun mit 28 Schülern und einem Pädagogen in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie wurde das Virus bislang bei insgesamt 2756 Landkreisbewohnern nachgewiesen.

11.46 Uhr: Müll im Ilm-Kreis zu Corona-Zeiten: Im Lockdown wird entrümpelt

Mehr Menschen im Homeoffice, Renovieren statt Urlaubsreisen auf der einen Seite, geschlossene Läden und Restaurants auf der anderen – all das hat auch seine Auswirkungen auf die Abfallmengen, die im vergangenen Jahr im Ilm-Kreis anfielen. „Hausmüll geht nach oben, Gewerbemüll stagniert und fällt leicht“, vermeldet deshalb Ronny Bössel, Werkleiter des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Ilm-Kreis (AIK), im für solche Themen zuständigen Werkausschuss.

11.45 Uhr: Abschlussklassen können Prüfungsaufgaben früherer Jahrgänge anfordern

Um trotz Corona und Lockdown Schülerinnen und Schülern von Abschlussklassen die Prüfungsvorbereitung zu erleichtern, haben sich die Initiativen Wikimedia und FragDenStaat mit dem Thüringer Bildungsministerium auf die Bereitstellung von Prüfungsaufgaben früherer Jahrgänge geeinigt. Das Ministerium habe die Abiturprüfungen weitergereicht und sein Ok dafür gegeben, dass Schüler auf fragdenstaat.de eine Privatkopie anfordern können, um die besondere Situation zu vereinfachen, teilten die Initiativen am Mittwoch mit. Die Aufgaben würden dann per E-Mail unmittelbar verschickt. Zu den Prüfungen für Realschüler laufen noch Gespräche. Die Kampagne "Verschlusssache Prüfung" wurde 2019 gestartet. Seit dem Start sei das Angebot bereits mehrere hundert Mal genutzt worden. Die Länder Schleswig-Holstein, Niedersachen und Bayern hätten eigene frei zugängliche Portale für die Prüfungsaufgaben eingerichtet.

11.32 Uhr: Anteil belegter Intensivbetten weiter kritisch – Inzidenz steigt

Der Anteil der intensivmedizinischen Betten, die mit Covid-19-Patienten belegt sind, liegt in Thüringen weiterhin über dem kritischen Wert von 20 Prozent. Das zeigen aktuelle Zahlen der Thüringer Staatskanzlei vom Mittwoch. Demnach waren rund 25 Prozent dieser Betten mit Covid-19-Patienten belegt. Nach Experten-Meinungen gilt ein Wert von mehr als 20 Prozent in Thüringen als kritisch, wie aus der Lageinformation der Staatskanzlei hervorgeht. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen stieg erneut an: Mit Stand vom Mittwoch wurden 210,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche registriert. Am Dienstag lag der Wert noch bei 204,7.

11.20 Uhr: Weimar öffnet Geschäfte noch vor Ostern

Das Thüringer Gesundheitsministerium hat am Mittwoch der Stadt Weimar die Zustimmung zu einem Modellprojekt im Zeitraum vom 29. bis 31. März 2021 erteilt. Demnach dürfen Einzelhandelsgeschäfte, Museen, Galerien und Gedenkstätten im gesamten Stadtgebiet einschließlich der Ortsteile entsprechend des vorgelegten Konzepts unter Auflagen für drei Tage noch vor Ostern öffnen. Voraussetzungen sind eine Begrenzung der Besucher- bzw. Kundenzahl in Relation zur Raumgröße sowie die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske oder einer FFP-2-Maske. Der Zutritt der Kunden bzw. Gäste ist nur mit einem tagesaktuellen Antigen-Schnelltest oder ersatzweise einem maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test gestattet. Eine digitale Kontaktverfolgung ist durch das Gesundheitsamt zu gewährleisten.

11.15 Uhr: Inzidenz in Gera liegt bei 320

Die Inzidenz der Stadt Gera liegt am Mittwoch bei 320,00, informiert der Krisenstab. Es gibt 411 (-8) aktiv Infizierte. Seit Beginn der Pandemie sind 3684 Infektionen gemeldet worden. Binnen 24 Stunden wurden 28 Neuinfektionen registriert. Insgesamt 3146 (+35) Personen gelten als genesen, 125 Menschen und damit eine weiterer im Vergleich zum Vortag sind an oder mit Covid-19 verstorben.

11 Uhr: Konzept in Planung: Bad Frankenhausen will Innenstadt öffnen

Zumindest in der Innenstadt sollen Geschäfte in Bad Frankenhausen im thüringischen Kyffhäuserkreis nach dem Willen der Kurstadt demnächst für Kunden und Besucher öffnen dürfen. "Wenn Großstädte sehr gute Öffnungskonzepte erstellt haben, dann sollte es in unserer Kommune noch leichter fallen, die Innenstadt mit viel weniger Besuchern als in Großstädten öffnen zu können", sagte Bürgermeister Matthias Strejc. Ein entsprechendes Konzept zur Öffnung auch in der Pandemie soll in den kommenden Wochen eingereicht werden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

10.39 Uhr: Große Spendenbereitschaft nach Hilferuf aus Tierpark

Das Naherholungsgebiet „Kleine Wartburg“ in Clingen inklusive eines Tierparks ist seit Monaten aufgrund der Corona-Pandemie für Besucher geschlossen. Der Verein hat nun vor wenigen Tagen einen Spendenaufruf in mehreren sozialen Netzwerken gestartet. Und die Resonanz darauf war riesengroß.

10.20 Uhr: Nach Kritik an Oster-Beschlüssen: Erneute Bund-Länder-Beratungen

Nach der massiven Kritik an den Oster-Beschlüssen der Bund-Länder-Runde Anfang der Woche will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kurzfristig erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten. Um 11 Uhr werde es eine Schalte der Kanzlerin mit den Regierungschefs geben. Dabei werde es um den Umgang mit der anhaltenden Kritik gehen. Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war.

10.09 Uhr: 21 neue Infektionen in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Dienstag 21 neue SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet. Sechs Personen wurden als genesen eingestuft. Die Infektionen sind besonders im familiären Umfeld aufgetreten. Von positiven Schnelltests stehen die PCR-Ergebnisse noch aus.





Die Jenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 223

davon in den vergangenen 24 Stunden: 21

stationäre Fälle: 10

davon schwere Verläufe: 1

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 88

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 81,5

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 3151

Gestorbene insgesamt: 61

Genesene insgesamt: 2867

davon in den vergangenen 24 Stunden: 6

Quarantänezahl: 652

10.06 Uhr: Was eine Geraer Nageldesignerin an den Corona-Vorschriften stört

"Unsere Hygienestandards sind schon immer hoch und nicht erst seit der Pandemie. Wir arbeiten von jeher mit Mundschutz, Handschuhen und Desinfektionsmitteln. Zudem bieten wir eine körperferne Dienstleistung mit einer Armlänge vom Kunden entfernt an. Ein Teil der Behandlung beinhaltet auch die Pflege. Gerade bei Nagelbrüchen oder Schuppenflechten besteht eine medizinische Notwendigkeit, dem entgegenzuwirken. Das alles wurde bei den Vorschriften nicht beachtet und unsere Studios über Monate stillgelegt", erklärt Nadira Anders, die ein Nagelpflegestudio in Gera führt.

10 Uhr: 28 Neuinfektionen im Eichsfeldkreis

Neuinfektionen letzte 24 h: 28*

Patienten stationär: 27

davon stationär/schwere Verläufe: 12

Verstorbene: 176* / 181

Gesamtzahl der Infizierten: 4737*

7-Tages-Inzidenz: 182*

(*Quelle RKI, 00:00 Uhr, Quelle LK EIC: 08:00 Uhr)

9.47 Uhr: In Sondershausen werden Schnelltest-Schulungen für Mitarbeiter angeboten

Eine Testpflicht für Unternehmen gibt es nach der Videokonferenz der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin nicht. Bislang bleibt es bei der Selbstverpflichtung der Wirtschaftsverbände, Mitarbeitern Schnelltestangebote zu machen. Die Industrie- und Handelskammer klärt in Sondershausen über Angebote auf. Verbreitet sind Tests in Firmen der Region aber nicht.

9.30 Uhr: 85 Corona-Neuinfektionen in Erfurt registriert

Um 85 ist die Zahl der Menschen gestiegen, die in den zurückliegenden 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das hat das Erfurter Gesundheitsamt am Mittwochmorgen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 130,4, am Vortag war der Wert mit 120,6 notiert worden. Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 5988 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt wie am Vortag bei 5324. 228 Personen sind bislang im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 436 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

9.02 Weimar will die Öffnungen drei Tage testen

Einzelhandelsgeschäfte, Museen und Galerien sollen in Weimar ab Montag öffnen können. Bereits mehr als 100 Händler wollen mitmachen. Grundlage des Modells sind die vergleichsweise geringe Sieben-Tage-Inzidenz seit Anfang Februar, die über die Stadt verteilten Schnelltestkapazitäten und eine Impfquote über dem Thüringenschnitt.

8.45 Uhr: Verunsicherung unter Kosmetikerinnen nach Neustart:

Der Neustart für Kosmetik- und Nagelstudios im Landkreis war verhalten. Zwar dürfen die Salons seit vergangener Woche wieder öffnen. Aber vor allem die Corona-Tests, die vorliegen sollen, wenn bei der Behandlung keine Maske getragen werden kann, bereiten Sorgen. Vereinzelt gab es deswegen auch schon Terminabsagen der Kunden.

8.35 Uhr: Ramelow: Besser keine Föderalismus-Debatte mitten in der Pandemie

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wirbt um Verständnis für die oft mühsamen und langwierigen Beratungen von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie. "Es entsteht der Eindruck, als ob die Ministerpräsidentenkonferenz eine Tombola wäre. Loser sind die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Grundsatzdiskussionen seien aber fehl am Platz. "Ich sehe immer einen Anlass für eine Föderalismus-Debatte, aber nicht mitten in der Pandemie. Wir sind eine Republik. Das ist ein Bund von Ländern, die gemeinsam den Bund bilden."

Ramelow betonte, die verfassungsrechtliche Hoheit liege in den Ländern. "Auch über die Feiertage kann der Bund nicht entscheiden; das müssen die Länder tun. Wenn man eine andere Infektionsabwehr leisten wollte, dann müsste man einen anderen gesetzlichen Rahmen schaffen."

8.20 Uhr: Impfungen in Seniorenheimen im Landkreis Nordhausen fast abgeschlossen

Das Impfen gegen das Coronavirus geht – wenn auch langsam – voran. Laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) standen vergangenen Freitag in der Zwischenbilanz das Nordhäuser Impfzentrums in der Stolberger Straße 2752 Erst- und 507 Zweitimpfungen. Bis zum 2. April sind im Südharz noch mobile Impfteams unterwegs.

8.11 Uhr: Reisebranche in Nordhausen hofft auf Öffnungen ab Mai

Viele Kunden halten sich beim Buchen des Urlaubs noch zurück. Die Buchungsrate liegt nur bei etwa einem Drittel im Vergleich zu dem, was sonst üblich ist. Wir haben uns in Reisebüros in Nordhausen umgehört.

7.55 Uhr: 88 Neuinfektionen lassen Inzidenz im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt auf 176,4 klettern

Nach einem Softwarefehler am Dienstag gab es am Mittwoch auch beim Robert-Koch-Institut (RKI) wieder aktuelle Zahlen zur Situation in Sachen Corona im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Allerdings keine erfreulichen: 88 Neuinfektionen meldete das RKI, womit sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 4903 erhöht. Zudem sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

7.48 Uhr: So funktioniert der virtuelle Buga-Begleiter

Vieles funktioniert in diesen Tagen und Monaten rein virtuell. Die neue Buga-App, die an diesem Dienstag vorgestellt wird, soll indes ein Begleiter für den ganz reellen Besuch auf der Bundesgartenschau sein und die Dauerkartenbesitzer zwischen Beeten entlang und durchs Veranstaltungsjahr führen. So soll sie funktionieren und auch aktuell darüber informieren, ob Veranstaltungen stattfinden können.

7.43 Uhr: Thüringer Impftermine sind bis April ausgebucht

Nach der Freigabe für Astrazeneca wird das britisch-schwedische Vakzin auch in Thüringen wieder verimpft. Zum Einsatz kommt es in den Impfzentren Messe Erfurt und Panndorfhalle Gera. Bis auf wenige Einzeltermine im Impfzentrum Gera seien alle Termine bis zum 31. März ausgebucht, so das Gesundheitsministerium am Dienstag. Einen Impftermin zu bekommen, bleibt zwar weiterhin Glückssache. Allerdings weist das Ministerium darauf hin, dass bereits 495.000 Erst- und Folgetermine vergeben wurden. Davon sind etwa 75 Prozent BioNTech-, 20 Prozent AstraZeneca- und fünf Prozent Moderna-. 233.000 Menschen erhielten eine Erstimpfung, 103.000 Menschen wurden schon zweimal geimpft. 160.000 Menschen wissen, wann sie drankommen. Neue Impfstoff-Lieferungen werden in maximal zehn Tagen verimpft. Bis dahin soll das Online-Portal eine neue Funktion erhalten.

7.31 Uhr: 25.000 Anträge auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz noch nicht bearbeitet

Bis Ende April sollen alle Anträge auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz bearbeitet sein, die bis Ende Februar eingegangen waren. Doch noch warten Tausende Anträge im Landesverwaltungsamt auf eine Entscheidung. Und ebenso viele Thüringerinnen und Thüringer auf ihr Geld. Warum ausgerechnet, die frühen Antragsteller nun länger warten müssen.

7.25 Uhr: Leser fragen, Experten antworten: Quarantäne auch nach Impfung

Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich viele Fragen, die wir mithilfe von Experten beantworten wollen. Diesmal beschäftigen sie die Corona-Statistiken am Wochenende und geimpfte Reiserückkehrer. Hier erfahren Sie mehr.

6.59 Uhr: Millionenverluste befürchtet: Thüringer Wirtschaft wehrt sich gegen freien Tag

Der fünftägige Komplett-Lockdown um Ostern kommt viele Betrieb teuer zu steuern. Die Wirtschaft reagierte kritisch. Allein für die Firmen im Kammerbezirk Erfurt bedeute ein zusätzlicher Feiertag wirtschaftliche Verluste in zweistelliger Millionenhöhe, sagte IHK-Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch. „Die Antwort, wie Kosten und Einbußen kompensiert werden, bleibt die Politik schuldig.“ Der Verband der Wirtschaft Thüringen beklagte das „Klein-Klein“ von sich ständig ändernden Regeln. „Das bedeutet weiterhin Stillstand statt Perspektive“, so Hauptgeschäftsführer Stephan Fauth. Ein zusätzlicher und unerwarteter Feiertag verursache „logistische Herausforderungen in den Betrieben“.

6.52 Uhr: Kein Homeoffice: Bürgerbeauftragter besteht auf Präsenzpflicht für seine Mitarbeiter

Thüringens Bürgerbeauftragter Kurt Herzberg hat für seine Mitarbeiter seit 1. März wieder die Präsenzpflicht im Büro eingeführt, obwohl eine Corona-Bundesverordnung und auch der Stufenplan des Thüringer Landtags ein Arbeiten im Homeoffice vorsehen. Der Personalrat kritisiert Herzberg scharf. Gerade die Verwaltung sollte bei der Home-Office-Regelung Vorbildfunktion haben, sagt die Landtagspräsidentin. Warum das nichts ändert.

6.43 Uhr: Tafeln für Bedürftige sollen am Gründonnerstag öffnen dürfen

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Thüringen mahnt angesichts der Diskussionen über Corona-Ruhetage vor Ostern, Lebensmitteltafeln für Bedürftige auch am Gründonnerstag offen zu halten. Für die Nutzer der Tafeln sei dieser Tag von enormer Wichtigkeit, erklärte der Verband am Dienstag. Da sie ihr Geld – wie Arbeitslosengeld II (Hartz IV) – erst am Mittwoch vor Ostern erhielten, könnten sie „schlicht und ergreifend nicht vorher einkaufen gehen“, erklärte Parität-Landesgeschäftsführer Stefan Werner.

6.35 Uhr: Sterblichkeit in Thüringen auf bundesweitem Höchstwert

Mitte Februar sind in Thüringen mit Blick auf die Bevölkerungszahl die meisten Menschen im Ländervergleich gestorben. In der Woche vom 15. bis 21. Februar - dem letzten Zeitraum, für den auf Länderebene Zahlen vorliegen – starben in Thüringen insgesamt 686 Menschen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte – darunter 114 mit oder durch Corona. Damit lag die Übersterblichkeit acht Prozent über dem Durchschnitt der vier vergangenen Jahre.

6.20 Uhr: Ramelow: Corona-Notbremse in Thüringen schon gezogen

Ministerpräsident Bodo Ramelow hat am Dienstagmittag am Kabinettstisch in der Thüringer Staatskanzlei per Video-Pressekonferenz über die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie informiert. Neben der Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April sowie verschärfter Maßnahmen von Gründonnerstag bis Ostermontag verschiebt das Land lokale Ausstiegsversuche. Ansonsten ändert sich im Freistaat vorerst wenig, denn die vieldiskutierte Notbremse, sagte Ramelow nach dem Kabinett in einer Videopressekonferenz, sei ja in Thüringen längst gezogen.

6.15 Uhr: Künstler im Lockdown: „Sieht man uns als Sahnehäubchen, das sich die Gesellschaft leistet?“

Die Corona-Krise trifft Kulturschaffende besonders hart. Im zweiten Teil unserer Serie kommen dazu Kabarettistin Stefany Dreyer, ein Sänger Denny Waldner und Schauspieler Markus Fennert zu Wort.

6.02 Uhr: Thüringer Fußball-Saison vor dem Abbruch

Als die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen immer weiter stiegen, war klar: Auch Thüringen wird die Fußball-Hinrunde nicht zu Ende spielen können. Bereits der zweite Saison-Abbruch steht bevor. Nach den Bund-Länder-Beschlüssen wird es keine Lockerungen für den Sport geben. Die Spielzeiten im Thüringer Fußball stehen vor der Annullierung.

23. März

21.55 Uhr: Ostthüringer Bürgermeister kritisiert Angela Merkel in Offenem Brief

Der Thüringer Bundestagsabgeordnete und ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Milda, Albert Weiler (CDU), hat die aktuellen Beschlüsse zur Eindämmung der Corona-Pandemie über die Ostertage in außergewöhnlich scharfer Form kritisiert und in einem Offenen Brief Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen massives Versagen vorgeworfen: „Wenn Ihnen nach einem Jahr Corona nichts anderes einfällt, als stumpf den Lockdown zu verlängern, über die Ostertage sogar zu verschärfen, dann ist das für die Menschen in diesem Land – ich muss es in dieser Deutlichkeit aussprechen – Politikversagen.“

20.01 Uhr: Erst einmal ins Freie: Der Weg für Jenas Gastronomie aus Pandemie?

Nach Lockdown kann Außenbewirtschaftung Pleiten abwenden. Im Zentrum bis 1 Uhr geöffnet? Das planen Stadt und Gastronomen in Jena

19.47 Uhr: Nur eine Neuinfektion im Altenburger Land

Dadurch erhöht sich die aktuelle Zahl der seit Beginn der Pandemie mit Covid-19 infizierten Personen im Landkreis auf 5230. Derzeit werden 23 Patienten stationär behandelt, vier davon auf der Intensivstation. Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen, die Summe der Todesfälle im Landkreis beträgt damit 218 Menschen.

Ob es eine neue Allgemeinverfügung des Landkreises geben wird, stand am Dienstag noch nicht fest. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes erklärte, warte man derzeit noch auf die Ausarbeitung einer Verordnung des Freistaates. Erst dann könne beraten werden, wie es nach dem Auslaufen der noch bis diesen Freitag geltendenden Allgemeinverfügung im Landkreis weitergehe.

19.30 Uhr: Zwei weitere Todesfälle im Kyffhäuserkreis

Keine neue Coronainfektionen meldet das Landratsamt seit gestern. Hingegen sind sieben weitere Personen wieder genesen. Somit sind derzeit noch 268 Menschen im Landkreis mit Covid-19 infiziert. Zwei ältere Menschen sind infolge einer Coronainfektion verstorben, womit nun seit Pandemiebeginn 106 Menschen an oder mit Corona gestorben sind. 247 Kontaktpersonen befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Der aktuelle Inzidenzwert, also die Neuinfektionen der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner liegt bei 118,6.

19.10 Uhr: Verunsicherung bremst die Reiselust stark aus

Fernwehsüchtige Urlauber schenken durch die seit einem Jahr wütende Pandemie, die mächtige Verunsicherung auslöste, weiterhin klar „Balkonien“ und „Gardinien“ den Vorzug vor Balkan oder Sardinien. „Die Leute wollen gern, aber dürfen und können nicht“, weiß Martina Wiegand, Inhaberin vom „Sonnenklar.TV Reisebüro“ in der Bahnhofstraße in Eisenach“, aus Gesprächen ihrer Kunden. Wer eine Woche oder zehn Tage verreist, will hinterher nicht noch zwei Wochen in Quarantäne ohne Lohnfortzahlung ausharren. „Das können sich meist nur Rentner leisten“, erklärt sie. Aktuell ist die Auswahl für Sonnenhungrige ohne halbmonatigen Isolierungszwang mehr als überschaubar:

19 Uhr: Inzidenz stagniert im hohen Bereich im Saale-Holzland

Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hat am Dienstag zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Im Vergleich zum Vortag stagniert der Sieben-Tage-Inzidenzwert somit bei 160,3. Insgesamt zählt der Landkreis nunmehr 3228 Infektionen seit Beginn der Pandemie. Im Landkreis ist der Integrative Kindergarten "Saaletalzwerge" in Dornburg-Camburg laut Thüringer Bildungsministerium aufgrund mehrerer Infektionen noch bis voraussichtlich 30. März ohne Notbetreuungsangebot geschlossen. In zwölf weiteren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen gibt es demnach Infektionsgeschehen, ohne das die Schulen und Kindergärten geschlossen werden mussten.

17.56 Uhr: Protestaktion gegen Schulschließung im Eichsfeld

14 Eltern mit ihren Kinder aus mehreren Orten des Landkreises Eichsfeld trafen sich am Dienstagnachmittag vor dem Heiligenstädter Schloss. Mit der Aktion, bei der Kinderschuhe und kleine Transparente aufgestellt wurden, protestierten die Eichsfelder gegen die erneut angeordnete Schulschließung aufgrund der Coronapandemie. Nadja Große aus Dingelstädt stellte auch Kinderschuhe auf. „Freiheit für unsere Kinder!“ oder „Wir wollen in die Schule, spielen und lachen!“ war unter anderem auf den Transparenten zu lesen.

16.57 Uhr: Corona-Impfzentrum in Schleiz gefordert

Es war der Lichtblick an einem Wochenende, an dem im Saale-Orla-Kreis die Corona-Fallzahlen förmlich in die Höhe schossen: Die Ankündigung, dass dem Landkreis durch eine zusätzliche Lieferung von Biontech/Pfizer 7500 überplanmäßige Impfstoffdosen zur Verfügung gestellt werden. Noch stehe allerdings nicht endgültig fest, wann und auf welche Weise der zusätzliche Impfstoff verfügbar sein werde, heißt es am Dienstag aus der Kreisverwaltung. Laut Landrat Thomas Fügmann (CDU) wäre die einzige Impfstelle im Landkreis in Pößneck damit überfordert.

16 Uhr: Masken bereiten Schwerhörigen in Eisenach Probleme

Wer denkt schon beim Tragen der Schutzmaske daran, dass schwerhörige Menschen nicht mehr am Mund ihres Gegenübers ablesen können, was dieser sagt? Das ist so lange gut gegangen, wie durchsichtige Masken getragen werden konnten. Aber jetzt? Uta Lapp, Vorsitzende des Schwerhörigenvereins, zieht deshalb über der medizinischen oder FFP2-Masken eine weitere auf, mit dem Aufdruck: „Ohne Mundbild schwerer denn je“.

15.43 Uhr: Inzidenz im Weimarer Land bei 122,9

Sechs Corona-Neuerkrankungen meldet das Gesundheitsamt des Weimarer Landes mit Stand vom Dienstagmittag. Damit gibt es im Kreis Weimarer Land aktuell 180 Aktivkranke, 12 weniger als tags zuvor gemeldet. Innerhalb von sieben Tagen wurden 101 Neuerkrankungen festgestellt, der Inzidenzwert liegt bei 122,9. Insgesamt 174 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, zudem 115 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Drei Bürger werden stationär behandelt, 55 verstarben an oder mit Corona. Seit Beginn der Pandemie gab es 2730 Krankheitsfälle, 2495 gelten als genesen. Zudem informiert das Amt, dass an der Grundschule Wormstedt zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. In Quarantäne befinden sich die zwei betroffenen Klassen der Indexfälle und drei Pädagogen. Außerdem gibt es an der Grundschule Wickerstedt zwei positiv getestete Schüler. In Quarantäne sind 52 Schüler und sechs Pädagogen.

Neue Testzentren: Gemeindezentrum Pfiffelbach, Weimarer Straße, mittwochs 15-18 Uhr. Die Testungen werden durch die Glocken-Apotheke durchgeführt. Kinderarztpraxis Dr. Gerber, Niederroßla, Ilmschlößchenweg 7, am Mittwoch, 31. März, 15-18 Uhr und Samstag, 3. April, 10-13 Uhr.

15.28 Uhr: Kein Impfstopp über Ostern in Thüringen geplant

Der von Bund und Ländern beschlossene strenge Oster-Lockdown mit Ruhetagen soll auf die Impfkampagne in Thüringen keine Auswirkungen haben. „In Thüringen wird an Sonn- und Feiertagen geimpft. Darauf hat der MPK-Beschluss keinen Einfluss“, sagte ein Sprecher des Thüringer Gesundheitsministeriums am Dienstag auf Anfrage. Demnach seien beispielsweise vergangenen Sonntag mehr als 8000 Menschen im Freistaat geimpft worden. Im bundesweiten Vergleich liegt Thüringen sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitimpfungen in der Spitzengruppe. Bisher erhielten rund 223 000 Thüringer ihre Erstimpfung und rund 103 000 Menschen auch schon ihre Zweitimpfung, wie aus Zahlen der Thüringer Staatskanzlei vom Dienstag hervorgeht. Damit haben etwa 10,4 Prozent der Bevölkerung in dem Land eine erste Corona-Impfung erhalten.

14.49 Uhr: Softwarefehler sorgt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt für falsche Zahlen

Erfreuliche Kunde zur morgendlichen Stunde: Keine neuen Corona-Infektionen und keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank dadurch auf 117,2. Leider handelte es sich dabei um einen Softwarefehler. "Beim RKI sind die Neuinfektionen gestern nicht angekommen", sagte Arne Nowacki vom Presse- und Kulturamt des Landratsamtes auf Nachfrage.

13.53 Uhr: 24 neue Corona-Infektionen im Ilm-Kreis

Das Gesundheitsamt im Ilm-Kreis ermittelt aktuell zu 405 bestätigten, aktiven Corona-Fällen. 24 sind seit Montag hinzugekommen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 185,4. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 19 bestätigte und acht Verdachtsfälle isoliert behandelt. Auf der Kinderstation gibt es einen bestätigten und zwei Verdachtsfälle. In den Ilmenauer Werkstätten des Lebenshilfewerkes gab es mehrere positive Schnelltests. Für die Betroffenen gilt häusliche Quarantäne bis 5. April.

13.14 Uhr: Weimar stellt überarbeitetes Konzept für Ladenöffnungen vor

Die Stadt Weimar hat am Dienstag ihr überarbeitetes Konzept für den Modellversuch zur Öffnung von Geschäften, Museen und Galerien vorgestellt. Er solle in einer "ersten Phase" vom 29. bis 31. März stattfinden. Mehr als 100 Geschäfte hätten bereits signalisiert, sich daran beteiligen zu wollen. Voraussetzung für Kunden und Besucher sind neben der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, beziehungsweise die erfolgte zweifache Corona-Impfung, ferner die Registrierung per Luca-App, teilte die Stadt mit. Im Zweifel reiche auch eine manuelle Registrierung.

12.41 Uhr: Tag des Thüringer Porzellans auf Oktober verschoben

Der Tag des Thüringer Porzellans soll erneut statt im April am ersten Oktoberwochenende Besucher zu den hiesigen Porzellanstätten locken. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter den Termin wegen der Corona-Pandemie in den Herbst verschoben. Allerdings sollen ab sofort neun Standorte der Porzellanstraße im Internet bei virtuellen Rundgängen zu entdecken sein, wie es in einer Mitteilung von Dienstag mit Verweis auf die Stiftung Leuchtenburg hieß. Zusätzlich gebe es einen neuen Podcast über die lange Tradition dieses Handwerkszweigs in Thüringen - nach Angaben der Stiftung prägt er seit 260 Jahren den Freistaat.

12.25 Uhr: Thüringer Exporte im ersten Pandemiejahr deutlich eingebrochen

Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr Thüringens Exporte ausgebremst. Im Vergleich zu 2019 brachen die Exporte der Thüringer Unternehmen um 5,7 Prozent ein, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Der Rückgang entspricht nach vorläufigen Zahlen einem Warenvolumen von 14,6 Milliarden Euro. Verantwortlich dafür war vor allem die Entwicklung im zweiten und dritten Quartal, als die monatlichen Exporterlöse teilweise unter dem Wert von einer Milliarde Euro lagen.

Im ersten und im vierten Kalendervierteljahr übertrafen die Exporte hingegen das Vorjahresniveau. So erhöhte sich der Warenwert der Thüringer Exporte nach der ersten Pandemiewelle von Oktober bis Jahresende um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Auch die Einfuhren aus dem Ausland gingen zurück, allerdings nicht ganz so stark. Der Rückgang belief sich auf 11,2 Milliarden Euro, was einem Minus von 2,7 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Endgültige Zahlen für das Außenhandelsgeschäft 2020 erwarten die Statistiker für Ende dieses Jahres. (dpa)

12.10 Uhr: Vier weitere Corona-Todesfälle im Landkreis Gotha

Vier weitere Verstorbene und damit ingesamt seit der Pandemie-Ausrufung 194 Personen werden innerhalb der Corona-Fallzahlen im Landkreis Gotha gezählt, teilt das Landratsamt am Dienstag mit. Positiv getestet sind inzwischen 5629 Personen, davon gelten aktuell 565 als aktive Fälle und damit 51 weniger als gestern. 54 sind im Krankenhaus, acht davon auf Intensivstation. Als genesen gelten 4870 Landkreis-Bewohner. 265,4 beträgt die 7-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut.

11.43 Uhr: IHK: Viele Fragen bei Unternehmen zu Corona-Ruhetagen

Die von Bund und Ländern beschlossene Ruhetagsregelung für Gründonnerstag und Ostersamstag sorgt bei Unternehmen in Thüringen für viele Fragen. "Bei uns klingeln deswegen seit dem frühen Morgen die Telefone", sagte die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, Cornelia Haase-Lerch, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Aus ihrer Sicht sind Ruhetage zwar mit Sonn- und Feiertagen vergleichbar. Für die Unternehmen stelle sich die Frage, wer das bezahle. "Aber das ist alles noch sehr nebulös."

Die IHK erwarte schlüssige Antworten zu den Ruhetagen in der neuen Corona-Landesverordnung, die vom Kabinett beschlossen werden müsse. In der IHK Erfurt sind rund 60.000 Unternehmen aus Mittel- und Nordthüringen organisiert.

11.20 Uhr: 29 Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Aktuell gibt es im Landkreis Sömmerda 287 aktive Covid-19-Fälle, informierte das Landratsamt. 20 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Bislang sind im Landkreis 99 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) im Landkreis Sömmerda aktuell bei 2620, das sind 29 mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz stieg laut RKI auf 247,7. Am Montag hatte sie bei 210,3 gelegen.

11.15 Uhr: FDP-Fraktion: Ramelow soll sich zur Corona-Politik erklären

Die Thüringer FDP-Fraktion hat Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) aufgefordert, sich zur Corona-Politik im Parlament zu erklären. "Wir erwarten von Ministerpräsident Ramelow, dass er die geplanten Maßnahmen öffentlich vor dem Parlament erklärt und ausführlicher begründet", erklärte Thüringens FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich am Dienstag. Er kritisierte die Beschlüsse von Bund und Ländern. "Den Regierungschefs fällt nichts mehr ein. Statt die Notbremse zu ziehen, müssen wir Vollgas geben. Vollgas beim Impfen, Vollgas beim Testen, Vollgas beim Umsetzen von Hygienemaßnahmen", erklärte Kemmerich.

11.02 Uhr: Ramelow stellt sich hinter Bund-Länder-Verabredungen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) befürwortet die geplanten zusätzlichen Corona-Einschränkungen zu Ostern. Die momentane Gefahr müsse abgewehrt werden, sagte Ramelow am Dienstag im Inforadio vom rbb. Die Infektionszahlen stiegen sprunghaft, deshalb sei insgesamt eine „Osterruhe“ beschlossen worden. Dabei gehe es nicht nur um den Einzelhandel.

„Alle Geschäfte sind nicht nur alleine zu betrachten, sondern alle Unternehmen, alle Prooduktionsbetriebe, jedes gesellschaftliche Leben einschließlich großer Veranstaltungen – das meint leider auch Ostermärsche aber auch Fußballspiele – es soll alles unterbleiben.“ Es sei auch richtig, innerhalb Deutschlands keine Reisen zuzulassen, so Ramelow.

Ich trage fünf Osterruhetage voll inhaltlich mit. Auf dem Weg dahin müssen wir in Deutschland aber noch mehr Aktivitäten deutlich reduzieren und nach Ostern braucht es einen Kraftakt in der PandemieAbwehr mit aktivem Testen, elektronischer Kontaktnachverfolgung und Impfen.

10.40 Uhr: Dehoga-Chef: Erneuter Lockdown ist Anschlag auf Hotels und Gaststätten

„Wahnsinnig enttäuscht“ zeigt sich der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Thüringen vom Ergebnis des Bund-Länder-Gipfels. „Wieder wurde der Branche keine Perspektive vermittelt, die Angst nimmt immer mehr zu“, so Hauptgeschäftsführer Dirk Ellinger. In den letzten Wochen hätte es bereits vermehrt Gewerbeabmeldungen gegeben, er befürchtet, dass über 30 Prozent der Unternehmen in Thüringen die Pleite droht. „Nach Weihnachten fällt nun mit Ostern das zweite große Fest für die Branche aus“, so Ellinger, der von einem „Anschlag auf den Wirtschaftszweig“ spricht. Die Dehoga will sich gegen die Beschlüsse weiterhin gerichtlich zur Wehr setzen und kündigt weitere Klagen für das Gastgewerbe an.

10.24 Uhr: Hilferuf verzweifelter Eltern aus Gera: Wohin mit dem Kind, wenn es keine Notbetreuung gibt?

Seit mehr als drei Wochen muss der Kindergarten "Regenbogen" der Gemeinde Wünschendorf aufgrund von Coronainfektionen geschlossen bleiben, kann keine Notbetreuung anbieten. "Für mich ist es zunehmend eine Belastungsprobe", sagt die Mutter einer vierjährigen Tochter. Die 39-Jährige ist alleinerziehend und arbeitet in einem Supermarkt.

10.10 Uhr: Zahl der Infektionen im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt

Das Infektionsgeschehen im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt seit knapp einer Woche – wenn auch sehr langsam. Am 17. März hatte die Sieben-Tages-Inzidenz bei gut 150 gelegen. Am Dienstag sank sie laut Robert-Koch-Institut auf nunmehr 112,5. Sechs Neuinfektionen wurden vom Gesundheitsamt gestern gemeldet. Damit gibt es aktuell 289 Infizierte im Kreis. Auf diesem Niveau ist die Zahl schon seit Anfang März. Seit gut einer Woche wurde zudem kein Todesfall mehr im Zusammenhang mit Corona registriert. Die Gesamtzahl der Verstorbenen seit Pandemiebeginn bleibt damit bei 210.

9.54 Uhr: Corona fordert zwei weitere Todesfälle in Erfurt

38 weitere Menschen sind positiv auf das Coronavirus getetstet worden. Auch zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach ganz leichtem Anstieg bei 120,6.

9.47 Uhr: Inzidenzwert in Thüringen weiter über 200

In Thüringen liegt der Sieben-Tage-Wert bei Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner weiter deutlich über 200. Das Thüringer Gesundheitsministerium gab den sogenannten Inzidenzwert am Dienstag mit 204,7 an. Im bundesweit am schwersten von der Pandemie betroffenen Landkreis Greiz lag der Wert bei rund 548. Mit der Inzidenz von 350 weist der Saale-Orla-Kreis den bundesweit zweithöchsten Wert unter den Landkreisen auf. Der Wartburgkreis liegt mit knapp einer Inzidenz von 359 im Bundesvergleich auf Rang vier. Die niedrigste Inzidenz in Thüringen wies am Dienstag die Stadt Weimar auf (rund 49).

9.36 Uhr: Inzidenz im Eichsfeld gesunken

Fünf Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen für das Eichsfeld. Damit steigt die Gesamtzahl aller bislang positiv getesteten Personen auf 4709 im Landkreis. Zudem sind sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden. Das RKI gibt die Gesamtzahl aller bislang Verstorbenen mit 172 an, das Landratsamt weist 179 aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 186 (206 am Vortag).

9.25 Uhr: Sechs neue Infektionen in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Montag für Jena sechs neue SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Neun Personen wurden als genesen eingestuft. Die Infektionen können Kontaktpersonen zugeordnet werden, darunter auch aus einer Kita.





Die Jenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 208

davon in den vergangenen 24 Stunden: 6

stationäre Fälle: 10

davon schwere Verläufe: 1

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 79

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 73,1

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 3130

Gestorbene insgesamt: 61

Genesene insgesamt: 2861

davon in den vergangenen 24 Stunden: 9

Quarantänezahl: 652

9.23 Uhr: Ein Drittel weniger Übernachtungen in Saalfeld-Rudolstadt

Dass immer weniger Gäste den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt besuchen ist kein neues Phänomen. Zum vierten Mal hintereinander ging die Zahl der Ankünfte und Übernachtungen im vorigen Jahr zurück. Vorbei sind die Zeiten, als hier pro Jahr mehr als eine halbe Million Übernachtungen gezählt wurden. Neu ist aber die Dimension: Ein Drittel weniger Übernachtungen wurden im Coronajahr 2020 im Landkreis gezählt.

9.10 Uhr: Inzidenz in Gera steigt auf 350,10

Die Inzidenz der Stadt Gera ist am Dienstag auf 350,10 gestiegen, informiert der Krisenstab. Es gibt 419 (+20) aktiv Infizierte. Seit Beginn der Pandemie sind 3656 Infektionen gemeldet worden. Binnen 24 Stunden wurden 41 Neuinfektionen registriert. Insgesamt 3113 (+18) Personen gelten als genesen, 124 Menschen und damit drei mehr im Vergleich zum Vortag sind an oder mit Covid-19 verstorben.

8 Uhr: Logistik für die Schnelltests an Thüringens Schulen läuft an

Die Logistik für die Schnelltests an Thüringens Schulen läuft heute an. Ziel ist es, nach den Osterferien allen Schülerinnen und Schülern ein Schnelltestangebot zu machen.

Die Logistik für die Schnelltests an Thüringens Schulen läuft an. Heute wurde u.a. der erste LKW für SM und Suhl be- und losgeschickt. 300.000 Tests sind schon da. Ziel ist es, nach den Osterferien allen Thüringer Schüler*innen ein Schnelltestangebot zu machen.

7.30 Uhr: Radikaler Lockdown über Ostern beschlossen

Angesichts drastisch steigender Corona-Infektionszahlen schicken Bund und Länder ganz Deutschland über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr. Vom 1. bis einschließlich 5. April, also von Gründonnerstag bis Ostermontag, soll das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben weitgehend heruntergefahren werden, um die dritte Welle der Pandemie zu brechen. Das beschlossen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder in einer mehr als elfstündigen Marathonsitzung in der Nacht zum Dienstag. Der seit mehr als drei Monaten geltende harte Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird insgesamt um drei Wochen bis zum 18. April verlängert. Am 12. April soll darüber beraten werden, wie es danach weitergeht. Hier erfahren Sie mehr.

7.12 Uhr: Das ist beim digitalen Unterricht in Sondershausen möglich

Um wenigstens den beiden Abschlussklassen der Regelschule „Johann Karl Wezel“ in Sondershausen den wöchentlichen Wechselunterricht zu ersparen, wurde kurzerhand der Digitalunterricht in der Schule eingeführt. Mit Kamera, Laptop und einem Dokumentenscanner wird der Unterricht aus dem Klassenzimmer in den Nachbarraum übertragen. .

6.45 Uhr: Künstler im Lockdown: „Wir müssen uns mitbewegen, sonst bleiben wir zurück“

Die Corona-Krise trifft Kulturschaffende besonders hart. Seit etwa einem Jahr können sie auch in Thüringen, wenn überhaupt, nur eingeschränkt arbeiten. Neben Einkommen und dem Kontakt zum Publikum, fehlen nun oft auch Training und Gemeinschaft. In unserer neuen Serie kommen sie zu Wort.

6.15 Uhr: Leser fragen, Experten antworten: Sind Tests trotz Zweitimpfung weiterhin nötig?

Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich viele Fragen, die wir mithilfe von Experten beantworten wollen. Muss man sich, wenn man schon die zweite Impfung bekommen hat, weiterhin testen lassen? Lesen Sie hier, was das Thüringer Gesundheitsministerium und das Robert-Koch-Institut dazu antworten.

22. März

21.12 Uhr: Demos gegen Corona-Maßnahmen in Bad Lobenstein und Pößneck

In Pößneck und Bad Lobenstein haben am Montagabend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Während es in Bad Lobenstein zu einem Zwischenfall kam, bei dem die Polizei einschritt, verlief die Protest-Aktion in Pößneck mit Kerzen und Flyern ohne besondere Vorkommnisse. Etwa 30 Personen beteiligten sich an der Aktion auf dem Marktplatz.

20 Uhr: Eltern protestieren erneut in Gotha

Zu einem stillen Protest haben sich am Montagabend etwa 40 Eltern und Kinder vor dem historischen Rathaus in Gotha versammelt. Sie stellen sich gegen die erneuten Schulschließungen, die die Kreisverwaltung aufgrund steigender Infektionszahlen angeordnet hatte. Mit Kerzen, einem Paar Kinderschuhe und einer schriftlichen Erklärung machten sie auch ihre Notlage aufmerksam.

19.40 Uhr: Zahl der stationären Corona-Patienten im Altenburger Land innerhalb von 48 Stunden verdoppelt

Die Corona-Fälle steigen im Altenburger Land signifikant. Mehrere Schulen in Altenburg seien von Neuinfektionen betroffen und auch das Klinikum Altenburger Land meldet einen deutlichen Anstieg der auf den Corona-Stationen behandelten Menschen. Seit Freitag seien dem Gesundheitsamt 59 Neuinfektionen gemeldet worden. Damit sei die 7-Tage-Inzidenz auf 219,3 gestiegen.

19.34 Uhr: Konzertveranstalter: „Ein Tod auf Raten für die Kultur“

Ein Konzertveranstalter bangt um die Branche und sieht Veranstaltungen nach Inzidenzwert als K.O.-Kriterium. Ein Kartenverkäufer der Vogtlandhalle berichtet, warum Senioren trotzdem weiter Tickets kaufen.

19.21 Uhr: Inzidenzwert im Kyffhäuserkreis liegt bei 124

Acht neue Infektionen mit Sars-CoV-2 meldet das Gesundheitsamt binnen 24 Stunden im Kyffhäuserkreis. Alles seien Einzelfälle, heißt es aus dem Landratsamt. Verdachtsfälle gebe es allerdings in zwei Schulen in Oldisleben und Ebeleben. Das Laborergebnis mittels PCR-Test stehe aber noch aus. Getestet wurden am Montag auch Kinder und Erzieher aus dem Kindergarten in Holzthaleben aufgrund eines Coronafalls, der am Wochenende bekannt geworden war.

19.01 Uhr: So kann zu Coronazeiten im Krankenhaus Friedrichroda entbunden werden

Die Corona-Pandemie zeigt ihre Auswirkungen. In vielen Geburtskliniken sind im vergangenen Jahr die Zahlen zurückgegangen, so auch im SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda. Unsere Zeitung unterhielt sich mit Chefarzt Heiko Tuppatsch und Oberärztin Susanne Göhring über Geburten in Coronazeiten und wollte von ihnen wissen, wie die derzeitige Situation in der Geburtshilfe aussieht. Aktuell steigen jedoch die Geburtenzahlen wieder.

18.45 Uhr: Zwei neue Schnelltestzentren in Weimar

Zwei weitere Schnelltestzentren haben Montag in Weimar geöffnet: Im Mehrgenerationenhaus Weimar-West (Prager Straße, Mo-Fr 15-18 Uhr) und im Bienenmuseum (Oberweimar, Mo-Fr 9-13, 14-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr) stehen sie kostenlos und ohne Voranmeldung für die Durchführung von Schnelltests bereit.

18.40 Uhr: Altenburger Politiker kritisiert „Chaotisches Corona-Missmanagement“

Uwe Rückert, Chef der Altenburger Kreistagsfraktion Starke Heimat, hat in einem Brief an die Landesregierung eindringlich auf die „gravierend negativen Auswirkungen“ der Corona-Verordnungen hingewiesen.

18.30 Uhr: Infektionstreiber Einkaufsbummel? - Gedränge und überfüllte Einkaufszentren in Jena

„Zutritt nur mit Einkaufswagen.“ Beim Betreten eines Supermarktes kommt kein Kunde mehr um dieses Gebot herum. Inzwischen Gewohnheit wie das Aufziehen der Maske, soll die Regel die Personenzahl im Laden beschränken und Infektionen verhindern. Gibt es keinen Wagen mehr, ist das Geschäft voll. Soweit, so einfach. Trotz Hygienekonzepten wie diesem berichteten einzelne Kunden am Samstag von „Gedränge“ und überfüllten Einkaufszentren.

18.20 Uhr: Vorschrift zu Corona-Tests verunsichert Kunden

Mit den Corona-Lockerungen durften Kosmetik- und Nagelstudios nach mehr als zwölfwöchiger Zwangspause vergangenen Montag den Betrieb wieder aufnehmen. „Die Euphorie war groß, dass wir wieder arbeiten können“, sagt Maria Lange, die das Studio „Relax Cosmetix“ in der Bahnhofstraße in Sömmerda zusammen mit zwei weiteren selbstständigen Kolleginnen betreibt. Auch die Kunden hätten sich sehr gefreut.

18 Uhr: Hälfte der Fälle im Eichsfeld ist britische Mutation

Die kostenlosen Schnelltest werden im Eichsfeld gut angenommen. Das bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung das Gesundheitsamt. Jeder Bewohner hat das Recht auf einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. Und in einem geringen Umfang seien auch dabei coronapositive Testergebnisse festgestellt worden. Bisher sei im Landkreis nur die britische Mutation des Coronavirus durch Labore festgestellt worden, noch keine der anderen sich ausbreitenden Mutationen.

17.48 Uhr: Lockdown wird bis 18. April verlängert

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen soll der Lockdown in Deutschland bis zum 18. April verlängert werden. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Montag bei ihren neuen Corona-Beratungen beschlossen. Ein endgültiger Beschluss über die künftigen Maßnahmen stand aber noch aus.

17.40 Uhr: Mehr Covid-Patienten auf Eisenacher Intensivstation

Fast 30 Prozent der 33 belegbaren Intensivbetten am Eisenacher St. Georg-Klinikum sind mit Covid-Patienten belegt. on den neun Menschen, die mit schweren Krankheitssymptomen der Corona-Infektion dort betreut werden, müssen sieben invasiv beatmet werden. 36 weitere Corona-Patienten werden auf der Isolierstation behandelt. In den Kliniken des Kreisgebietes (darunter auch Reha-Kliniken) sind derzeit 16 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, neun werden invasiv beatmet. Hier lesen sie mehr?

17.30 Uhr: Inzidenzwert im Kyffhäuserkreis liegt bei 124

Acht neue Infektionen mit Sars-CoV-2 meldet das Gesundheitsamt binnen 24 Stunden im Kyffhäuserkreis. . Das Laborergebnis mittels PCR-Test stehe aber noch aus. Getestet wurden am Montag auch Kinder und Erzieher aus dem Kindergarten in Holzthaleben aufgrund eines Coronafalls, der am Wochenende bekannt geworden war.

17.12 Uhr: Dieter Althaus rechtfertigt seine vorgezogene Corona-Impfung

Der Unionspolitiker und ehemaliger Regierungschef in Thüringen bezieht Stellung zu den Vorwürfen, bei der Corona-Impfung vorgedrängelt zu haben. Er hatte sich am 6. Februar gegen Corona impfen lassen – was einigen Wirbel ausgelöst hat. Wie es dazu gekommen ist, verrät er im Gespräch mit unserer Redaktion.

17 Uhr: Jena verlängert Allgemeinverfügung

Die Stadt Jena verlängert ihre Allgemeinverfügung. Dadurch gilt bis vorerst zum 12. April weiter das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in der Innenstadt und auf öffentlichen Spielplätzen. Der bunte Markt fällt weiter aus. Eine Änderung betrifft gesichtsnahe Behandlungen oder Dienstleistungen: Dort müssen FFP2-Masken oder FFP3-Masken jeweils ohne Ausatemventil getragen werden. Das gilt außerdem für Kitas und Schulen.

16.15 Uhr: Schulen und Kitas im Eichsfeld müssen schließen

In zwei Allgemeinverfügungen regelt der Landkreis Eichsfeld in Abstimmung mit dem Freistaat Thüringen die Schließung der Kindereinrichtungen und Schulen ab Mittwoch, den 24. März 2021 sowie die bis dahin ab sofort geltenden erweiterten Maßnahmen zum Schutz der Lernenden und Lehrkräfte. Abschlussklassen sind von der Schließung nicht betroffen und werden über die jeweiligen Schulleitungen informiert. Aktuelle Fallzahlen für den Landkreis Eichsfeld gibt es ab sofort wieder auf der Homepage des Landkreises.

16.10 Uhr: Mehr Kinder im Landkreis Nordhausen gefährdet

Im Landkreis Nordhausen sind im vergangenen Jahr vermehrt Fälle von Kindeswohlgefährdungen wegen der Corona-Pandemie aufgetreten. Das bestätigte das Nordhäuser Landratsamt auf Anfrage des AfD-Kreistagsmitgliedes Andreas Leupold in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses.

16 Uhr: Inzidenz bleibt im Kreis Nordhausen vergleichsweise niedrig

Seit Pandemiebeginn im März 2020 summierte sich die Gesamtzahl der registrierten Corona-Infektionen im Landkreis Nordhausen auf 1842. Am Montag kamen drei Neuinfektionen hinzu, so dass die Sieben-Tage-Inzidenz, bezogen auf 100.000 Einwohner, bei nunmehr 76,7 liegt – der zweitbeste Wert in Thüringen. Hinter dieser statistischen Kenngröße stecken 64 Neuinfizierte. Zwei von ihnen mussten wegen schwerer Covid-19-Verläufe ins Krankenhaus.

15.42 Uhr: Saalfeld-Rudolstadt informiert: Auf positiven Selbsttest soll PCR-Test folgen

Testen ist das Gebot der Stunde, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu stoppen. Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt erfolgen derzeit kostenlose Schnelltests in zwei Testzentren des DRK in Saalfeld und Rudolstadt und in fünf Apotheken. Außerdem sind privat erworbene Selbsttests auf dem Markt. Doch wie muss man sich verhalten, wenn der Test positiv ist?

15.37 Uhr: Neue Allgemeinverfügung für Jena in Kraft

Für Jena gilt ab morgen eine neue Allgemeinverfügung. Es gelten weiterhin die Gebote zur Mund-Nasen-Bedeckung in der Innenstadt und auf öffentlich zugänglichen Spielplätzen. Bei gesichtsnahen Behandlungen oder Dienstleistungen sind eine FFP2-Maske oder FFP3-Maske jeweils ohne Ausatemventil zu tragen. Weitere Änderungen wurden nicht beschlossen. Die Verfügung gilt bis zum 12. April 2021.

13.51 Uhr: Keine Osterfeuer im Eichsfeld

Die Mutationen breiten sich nach Informationen des Landratsamts zurzeit in Eichsfelder Familien, Schulen, Kindergärten und am Arbeitsplatz aus. Nach jetzigem Stand werden wohl in diesem Jahr keine Osterfeuer möglich sein.

13.30 Uhr: Erfurt will an vier statt bislang zwei Tagen für Shopping öffnen

Erfurt hat das Konzept zur Öffnung von Geschäften während der Corona-Pandemie überarbeitet. Man komme damit den Auflagen des Gesundheitsministeriums nach, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Konzept sollte dem Ministerium noch am Montag übergeben werden. "Das Erfurter Modell ist in Pandemiezeiten der Weg zurück zu einem Stückchen Normalität, nämlich zu offenen Geschäften und Läden und später auch Gaststätten", sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). Das überarbeitete Konzept sieht unter anderem vor, dass die Geschäfte an vier statt zuvor nur zwei Tagen öffnen können.

13.12 Uhr: Wieder deutlich mehr Corona-Patienten auf Intensivstationen

In Thüringen werden wieder deutlich mehr Menschen wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelt. Die Zahl der belegten Intensivbetten stieg zum Montag auf 153, 88 Menschen müssen invasiv beatmet werden. Damit ist in Thüringen jedes vierte Intensivbett mit Covid-19-Patienten belegt. Den Höchststand gab es Anfang des Jahres mit knapp 220 belegten Intensivbetten, Mitte März lag die Zahl noch knapp über 100. Die höchste Anteil von Covid-Patienten bei den Intensivbetten gibt es momentan im Landkreis Greiz.

13.04 Uhr: Inzidenzwert im Eichsfeld aktuell bei 206

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag sieben Neuinfektionen im Eichsfeld. Damit ist das Coronavirus im Landkreis bislang bei insgesamt 4704 Personen nachgewiesen worden. 22 Patienten werden derzeit stätionär behandelt, davon zehn mit schweren Verläufen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Landkreisbewohner gibt das RKI mit 166 an (Stand Montag, 0 Uhr), die Kreisverwaltung weist hingegen 173 Todesfälle aus (Stand Montag, 8 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 206.

12.50 Uhr: Fünf Neuinfektionen im Weimarer Land

Insgesamt fünf Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Weimarer Landes zum Wochenstart (Stand Montag, 10 Uhr). Damit gibt es derzeit 192 aktive Fälle. Innerhalb von sieben Tagen wurden 99 Neuinfektionen registriert, womit der Inzidenzwert bei 120, 5 liegt. 174 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne, 115 Reiserückkehrer sind in häuslicher Absonderung. Weiterhin in stationärer Behandlung sind drei Bürger, 55 verstarben bisher an oder mit Corona. Seit Beginn der Pandemie wurden bislang 2724 Corona-Fälle nachgewiesen. 2477 Personen gelten als genesen.

12.35 Uhr: 19 Covid-Patienten werden im Landkreis Sömmerda stationär behandelt

Aktuell gebe es im Landkreis Sömmerda 297 aktive Covid-19-Fälle, informierte das Landratsamt. 19 Erkrankte werden stationär behandelt. Bislang sind im Landkreis 99 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Gesamtzahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis Sömmerda aktuell mit 2591 an. Die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) liegt laut RKI bei 210,3.

12.27 Uhr: Inzidenz im Wartburgkreis liegt jetzt bei über 350

Fast 30 Prozent der 33 belegbaren Intensivbetten am Eisenacher St. Georg-Klinikum sind mit Covid-Patienten belegt. Von den neun Menschen, die mit mit schweren Krankheitssymptomen der Corona-Infektion dort betreut werden, müssen sieben invasiv beatmet werden. In den Kliniken des Kreisgebietes (darunter auch Reha-Kliniken) sind derzeit 16 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, neun werden invasiv beatmet.

Der 7-Tage-Inzidenzwert wird vom Robert-Koch-Institut mit 352,2 angegeben. 419 neue Fälle sorgten für diesen hohen Wert. 64 neue Infektionsfälle kamen im Vergleich zum Vortag hinzu. In der Stadt Eisenach ist der 7-Tage-Inzidenzwert auf 258 angewachsen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Coronainfektionen ist um 2 auf 221 in der Region gestiegen, (56 in der Stadt Eisenach und nun 165 im Kreisgebiet).

12.10 Uhr: Thüringen erreicht wichtigen Meilenstein bei Impfungen

Mit allein über 16.000 Impfungen am vergangenen Wochenende haben nun insgesamt 216.772 Thüringerinnen und Thüringer die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das entspricht einem Anteil von 10,2 Prozent, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Der Freistaat hat gemeinsam mit dem Saarland, Bremen und Schleswig-Holstein als eines der ersten Bundesländer den wichtigen Meilenstein von zehn Prozent erreicht. Die Anzahl der erfolgten Zweitimpfungen liegt bei 101.286 bzw. 4,7 Prozent. Auch hier befindet sich Thüringen an der Spitze der Bundesländer.

Zehn Prozent der Thüringerinnen und Thüringer haben ihre Erstimpfung erhalten.

Zehn Prozent der Thüringerinnen und Thüringer haben ihre Erstimpfung erhalten.

Gesundheitsministerin @HeikeWernerTH: „Wir hatten uns vorgenommen, bis Ostern die Zehn-Prozent-Marke zu schaffen und können nun bereits eine Woche früher Vollzug melden."

11.55 Uhr: Saale-Orla-Kreis erhält 7500 zusätzliche Impfdosen

Thüringen erhält als besonders von Corona betroffenes Bundesland 30.000 zusätzliche Impfdosen von Biontech/Pfizer, die wiederum auf die vier besonders stark betroffenen Landkreise verteilt werden. So erhält der Saale-Orla-Kreis vor dem Hintergrund der aktuellen, sehr hohen Sieben-Tage-Inzidenz ein Kontingent von 7500 Impfdosen. Die am Freitag bekannt gewordene Information bestätigte der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott.

11.37 Uhr: Corona-Infektionen: Saale-Orla-Kreis jetzt bundesweit auf Rang 2

Am Montag hat der Saale-Orla-Kreis Rang zwei bei den Landkreisen mit dem bundesweit höchsten Inzidenzwert eingenommen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete den Wert von 450,7 nachgewiesenen Neuinfektionen, berechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

11.19 Uhr: Wieder drei neue Infektionen in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Sonntag drei neue SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet. Zwei Personen wurden als genesen eingestuft.

Die neuen Infektionen verteilen sich vorwiegend auf das familiäre und berufliche Umfeld. In einer Schule hat ein positiver Fall Quarantänemaßnahmen nach sich gezogen. Umfangreiche Testungen in Kindereinrichtungen, in denen es Corona-Fälle gab, haben in der vergangenen Woche keine Nachfolgefälle ergeben.





Die Jenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 211

davon in den vergangenen 24 Stunden: 3

stationäre Fälle: 10

davon schwere Verläufe: 1

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 77

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 71,3

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 3124

Gestorbene insgesamt: 61

Genesene insgesamt: 2852

davon in den vergangenen 24 Stunden: 2

Quarantänezahl: 612

11.17 Uhr: Vor einem Jahr wird Neustadt am Rennweg abgeriegelt

Es war ein kühler Sonntagabend, als Ilm-Kreis-Landrätin Petra Enders und Großbreitenbachs Bürgermeister Peter Grimm am 22. März 2020 fröstelnd an der Neustädter Tankstelle standen und eine improvisierte Krisenbesprechung abhielten. In der Rennsteiggemeinde waren die Zahlen der Infizierten mit dem bis dato kaum in Deutschland bekannten Coronavirus derart gestiegen, dass die Beiden über eine Maßnahme sprachen, die zu diesem Zeitpunkt bundesweit Neuland war: Einen ganzen Ort unter Quarantäne zu stellen. Für zwei Wochen durfte niemand Neustadt betreten oder verlassen - mit Ausnahme von Pflegediensten, dem Rettungswesen, der Feuerwehr und Polizei. Wir blicken zurück.

11.05 Uhr: Kitas im Landkreis Sömmerda zwischen Verordnungen und Erwartungen

Der eingeschränkte Regelbetrieb stellt auch im Landkreis Sömmerda die Erzieher vor große Herausforderungen. Auch die Eltern mussten sich umstellen. Sie dürfen in vielen Einrichtungen nicht auf das Gelände, müssen ihren Nachwuchs am Tor abgeben und abholen. Und viele Kindergärten haben die Öffnungszeiten verkürzt.

11.03 Uhr: Ramelow: Corona-Lockerungen "waren kein Fehler"

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat kurz vor den Bund-Länder-Beratungen die Corona-Lockerungen der vergangenen Wochen gerechtfertigt. "Sie waren kein Fehler, sondern sie folgen der Logik, dass wir ausprobieren wollen, was geht, was nicht geht", sagte er am Montagmorgen im Deutschlandfunk. Angesichts steigender Infektionszahlen müsse nun aber verschärft werden. "Das heißt, es muss darum gehen, dass das, was wir seit einigen Tagen erleben, nämlich den deutlichen Anstieg des Infektionsgeschehens, dass es an dieser Stelle jetzt ein Eingreifen geben muss", betonte Ramelow. "Wir sind in der Dritten Welle".

10.50 Uhr: Inzidenz im Landkreis Gotha sinkt leicht

22 weitere positive Tests auf das Sars-Cov2-Virus im Vergleich zum Vortag und damit 5613 insgesamt laut Zählweise des Robert-Koch-Institutes (RKI) seit dem Beginn des Testens in der Corona-Krise meldet das Landratsamt Gotha. Als erkrankt gelten am Montag 616 Personen, 21 weniger als am Vortag. Im Krankenhaus sind unverändert 59 Patienten, davon neun auf der Intensivstation. Verstorben sind bislang unverändert zum Vortag 190 Menschen. Als genesen gelten 4807 Personen. Die Inzidenz im Landkreis sinkt laut RKI leicht von 275 auf 272.

10.41 Uhr: 146 neue Infektionen über das Wochenende in Gera

Die Inzidenz der Stadt Gera liegt am Montag bei 306,04, informiert der Krisenstab. Es gibt 399 (+115) aktiv Infizierte. Seit Beginn der Pandemie sind 3615 Infektionen gemeldet worden. Über das Wochenende wurden 146 Neuinfektionen registriert. Insgesamt 3095 (+31) Personen gelten als genesen, 121 (+0) Menschen sind an oder mit Covid-19 verstorben.

10.35 Uhr: Augenärztin in Gera hofft auf Ende der Pandemie: "Impfung ist die einzige Chance"

"Seit im Herbst klar war, dass es Impfaktionen geben wird, wusste ich, dass ich mich dafür engagieren möchte und muss. Die Impfung ist unsere einzige Chance, diese Pandemie zu beenden", betont Heike Schroth. Drei medizinische Fachangestellte aus ihrer Praxis – seit 20 Jahren ist die Jenaerin als Augenärztin in Gera tätig – unterstützen sie abwechselnd in der Impfstelle. Ein Arzt in Weiterbildung, den Heike Schroth seit März beschäftigt, beginnt demnächst seinen Einsatz im Impfzentrum in der Panndorfhalle.

10.20 Uhr: Ärzteverband fordert uneingeschränkte Corona-Impfungen in Arztpraxen

Der Ärzteverband Hartmannbund Thüringen hat die Landesregierung aufgefordert, Hausarztpraxen uneingeschränkt Corona-Impfungen zu ermöglichen. "Wir sollten an dieser Stelle Priorisierung Priorisierung sein lassen und ab sofort nach bestem Wissen und Gewissen selbst entscheiden dürfen, wie vorhandene Vakzine sinnvoll einzusetzen sind. Wir können das", sagte der Vorsitzende des Hartmannbundes in Thüringen, Dr. Jörg Müller. Was man jetzt nicht brauche, sei "ein völlig unsinniges Übermaß an Impfbürokratismus". Dass die in Kürze in Kraft tretende neue Impfverordnung den Ärztinnen und Ärzten in dieser Hinsicht ohnehin mehr Spielräume ließe, spreche umso mehr für dieses Vorgehen.

10.09 Uhr: Drive-in für Corona-Tests in Jena öffnet

Der Jenaer Fitness-Club Ringwiese bietet den ersten Jenaer Corona Schnelltest-Drive-in an. Ab Dienstag, 23. März, 15 Uhr bis 18 Uhr, können sich Bürger kostenfrei auf Sars-CoV-2 testen lassen, indem sie mit dem Auto vorfahren. Eine Terminvereinbarung sei vorerst nicht nötig.

9.44 Uhr: "Schämt euch!!! Ihr macht krank." Kinderschuhe auf Rathaustreppe in Weida

Kinderschuhe stehen am Sonntag auf der Rathaustreppe in Weida. Mit dieser Aktion wollen Familien aus Weida den Politikern einen Denkanstoß zur prekären Situation an den Schulen geben. Auf einem der Pappschild daneben steht geschrieben: "Zuhause brauchen wir ja keine Schuhe!"; auf einem anderen: "Schämt Euch!!! Ein Jahr keine Schule - keine Sozialkontakte. Ihr macht krank".

9.22 Uhr: Corona-Inzidenzwert Thüringens steigt auch zum Wochenbeginn weiter an

Thüringen weist auch zum Wochenbeginn den höchsten Corona-Inzidenzwert aller Bundesländer auf. Mit rund 210 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tage ist der Wert im Vergleich zum Vortag (rund 208) am Montag laut Robert Koch-Institut (RKI) weiter leicht gestiegen. Seit langer Zeit ist mit Blick auf die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz kein anderes Bundesland so schwer von der Pandemie betroffen wie der Freistaat. Am zweithöchsten fiel der Wert am Montag im Nachbarbundesland Sachsen mit 159 aus. In Sachsen-Anhalt als weiterer Anrainer betrug die Inzidenz 123. Auch bundesweit war sie von Sonntag auf Montag von 104 auf 107 gestiegen.

Einen weiteren Anstieg von 566 am Sonntag auf rund 572 verzeichnete das RKI auch für den besonders schwer betroffenen Landkreis Greiz. Besonders heftig fiel die Zunahme im Saale-Orla-Kreis aus, wo die Inzidenz von 398 auf rund 451 kletterte.

9.04 Uhr: Ramelow: Keine Überlegungen für erneutes Schließen von Friseuren

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) rechnet mit Blick auf den Corona-Gipfel am Montag nicht mit größeren Auswirkungen auf Thüringen. Weil der Freistaat wegen seiner seit Monaten hohen Coronazahlen die Öffnungsschritte, die andere Bundesländer gegangen waren, nicht umgesetzt habe, gebe es nichts rückgängig zu machen, sagte Ramelow vor der Bund-Länder-Schalte am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Auch gebe es bei ihm keine Überlegungen, dass Friseure oder die Anbieter von körpernahen Dienstleistungen wieder schließen sollten. Ebenso wenig denke er derzeit trotz der hohen Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen über landesweite Schulschließungen nach, sagte Ramelow. „Testen spielt für mich derzeit eine zentrale Rolle“, betonte er stattdessen.

8.57 Uhr: Neue Coronafälle an Schulen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Eine Woche Unterricht hatten die Schüler in Thüringen am Montagfrüh noch vor sich, ehe die zweiwöchigen Osterferien beginnen. Doch nicht alle von ihnen dürfen derzeit die Schule besuchen. Für die Mädchen und Jungen der siebten bis neunten Klassen ist die Inzidenz im Kreis Saalfeld-Rudolstadt weiterhin zu hoch, um Präsenzunterricht zu ermöglichen. Außerdem gibt es neue Quarantäneanordnungen.

8.12 Uhr: So positioniert sich der Eichsfeldkreis zur Nichtveröffentlichung der Corona-Zahlen

Auf breite Kritik in der Bevölkerung ist die Entscheidung des Landkreises gestoßen, nicht mehr tagaktuell durch das Gesundheitsamt die Coronafallzahlen auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen. Andere Landkreise veröffentlichen weiterhin täglich eine Pressemitteilung auf der Kreis-Homepage, in der unter anderem die Zahlen der Neuinfektionen, der Genesenen, die Zahl der aktuell Infizierten und der Kontaktpersonen in Quarantäne gelistet sind.

7.52 Uhr: 20 Neuinfektionen in Erfurt

Die Zahl der positiv auf das Corovirus getesteten Personen ist in Erfurt innerhalb der letzten 24 Stunden um 20 gestiegen. Das Virus damit bisher bei insgesamt 5865 Einwohnern nachgewiesen, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Die Zahl der Genesenen stieg um 26 auf 5296. 226 Personen verstarben bislang im Zusammenhang mit dem Virus. Aktuell gibt 343 aktive Fälle in Erfurt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 119,2.

7.30 Uhr: Baumarkt im Landkreis Nordhausen öffnet mit Corona-Auflagen

Nach wochenlangen Umbauarbeiten öffnet am 22. März im früheren Aldi von Niedersalza ein Sonderpreis-Baumarkt. Das müssen Kunden beachten.

7.15 Uhr: Ramelow bittet um Verzicht auf Osterreisen

Vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie am Montag setzen mehrere Ministerpräsidenten unterschiedliche Akzente mit Blick auf mögliche Lockerungen oder Einschränkungen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erteilte dabei dem Wunsch nach Urlaubsreisen in der Osterzeit eine Absage.

6.53 Uhr: Thüringer Aufbaubank gibt mehr als eine Milliarde Euro aus

Vor einem Jahr startete Thüringen als erstes Bundesland sein Corona-Soforthilfeprogramm. Für die Thüringer Aufbaubank begannen damit außerordentliche zwölf Monate. Mehr als eine Milliarde Euro floss binnen eines Jahres als Wirtschaftshilfen an Unternehmen und Kommunen im Freistaat.

6.30 Uhr: Leser fragen, Experten antworten: Gefahr beim Einkaufen?

Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich viele Fragen, die wir mit Hilfe von Experten beantworten wollen. Kann man sich über Lebensmittel aus dem Supermarkt mit Corona infizieren? Hier erfahren Sie mehr.

21. März

20.30 Uhr: Kinderschuh-Protest gegen Corona-Politik und Schulschließungen

20 Uhr: Freie Schule neuer Corona-Hotspot

In Wülfingerode im Landkreis Nordhausen gibt es einen Corona-Hotspot: Nach 18 labordiagnostisch bestätigten Fällen wurde die Freie Schule Am Park in Wülfingerode geschlossen. Neben zahlreichen Schülern sind auch zwei Erzieher betroffen.

18 Uhr: Coronafall in Kindergarten im Kyffhäuserkreis

26 Neuinfektionen, die Inzidenz sinkt weiter, aber auch zwei Tote meldet das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises für das vergangene Wochenende. Eine Coronainfektion wurde in einem Kindergarten nachgewiesen.

17 Uhr: Streit um Quarantänehaus im Südharz

Das im vorigen Jahr geschaffene Quarantänehaus in Rothesütte blieb bislang unbenutzt. Doch das könnte sich demnächst ändern. Landrat Matthias Jendricke (SPD) will das Gebäude für Studenten nutzen, die aus Staaten kommen, aus denen eine Einreisequarantäne Pflicht ist. Nordhausens Bürgermeister Kai Buchmann sieht das aus folgendem Grund kritisch.

16 Uhr: 104 Neuinfektionen am Wochenende in Kreis Gotha

104 Neuinfektionen binnen 48 Stunden vermeldete das Landratsamt Gotha am Sonntag. Damit steigt der Sieben-Tage-Wert deutlich auf 275. Zudem gab es einen weiteren Todesfall.

14.30 Uhr: Inzidenz sinkt im Unstrut-Hainich-Kreis

Nach einem Anstieg am Samstag auf einen Wert von 132,1 ist die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag auf 124,2 gesunken. Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen sank von 313 auf 304. 29 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt.

14 Uhr: Weiteres Testzentrum öffnet morgen in Apolda

Mit der Glockenapotheke in Apolda gibt es mit Start am Montag, dem 22. März, ein weiteres Corona-Schnelltest-Zentrum in der Kreisstadt. Die Termine werden über das Internet vergeben.

13.14 Uhr Schnelltest-Zentren nehmen Betrieb auf

Am Samstag nahmen im Bereich Bad Lobenstein und im Orlatal die ersten beiden Corona-Schnelltestzentren ihre Arbeit auf. Ins Bürgerhaus in Triptis sowie in den Blankensteiner Rennsteigsaal kamen symptomfreie Personen aus den Orten selbst und den umliegenden Gemeinden, um das kostenfreie Angebot wahrzunehmen.

12.10 Uhr: Inzidenz-Wert im Saale-Orla-Kreis noch mal kräftig gestiegen

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert im Saale-Orla-Kreis stieg am Sonntagmorgen noch einmal kräftig an. Mit einer Zahl von knapp unter 400 liegt der Landkreis damit laut Robert-Koch-Institut nunmehr bundesweit auf Rang zwei der Regionen mit dem höchsten Inzidenzwert. In Triptis hatte heute morgen zwischen 9 und 11 Uhr das Corona-Schnelltestzentrum geöffnet. 35 Personen ließen sich freiwillig und kostenfrei schnelltesten, dabei sind zwei positive Testergebnisse festgestellt worden. Für die beiden Personen wurde die Quarantäne empfohlen und noch vor Ort ein PCR-Test durchgeführt.

12 Uhr: Infektionslage in Thüringen bleibt kritisch

Auch am Sonntag ist in Thüringen ein in der Corona-Krise wichtiger Infektionswert weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut registrierte rund 208 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Damit war die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz wieder mit deutlichem Abstand zu anderen Bundesländern in Thüringen am höchsten. Am Tag zuvor hatte die Inzidenz im Freistaat 201 betragen. Am zweithöchsten fiel der Wert am Sonntag mit 145 in Sachsen aus, bundesweit lag sie bei 104. In einigen Landkreisen blieb die Situation mit Blick auf den Kennwert besonders angespannt: darunter der Landkreis Greiz (566), der Saale-Orla-Kreis (398), der Wartburgkreis (349) und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen (325). Diese Kreise sollen nach Beratungen von Bund und Ländern jeweils 7500 Impfdosen zusätzlich aus einem Sonderkontingent der Europäischen Union bekommen. (dpa)

11.50 Uhr: Inzidenz im Landkreis Sömmerda wieder gestiegen

Wieder gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Sömmerda. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab sie am Sonntag mit 201,7 an, am Freitag lag der Wert noch bei 193. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Covid-19-Fälle stieg auf insgesamt 2579, das sind laut RKI 56 mehr als am Freitag.

10.30 Uhr: 15 Neuerkrankungen im Weimarer Land

Mit Stand Sonntag, 10 Uhr, meldet das Gesundheitsamt des Weimarer Landes 15 Corona-Neuerkrankungen. Aktivkrank sind damit 187 Personen. Am Samstag waren 13 Neuerkrankungen gemeldet worden. drei Personen werden stationär behandelt. 55 Personen verstarben bisher an oder mit Corona. In sieben Tagen gab‘s 101 Neuerkrankungen, der Inzidenzwert liegt bei 122,9.

20. März

20.30 Uhr: Ramelow appelliert an Bundesregierung wegen Import von Sputnik V

Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat an die Bundesregierung appelliert, den Import des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V nach Deutschland zu genehmigen. Ramelow übermittelte unserer Redaktion ein Schreiben des russischen Konzerns und sein Antwortschreiben vom Freitag. Wer den Kontakt vermittelt hat.

20 Uhr: Rothe-Beinlich: Eltern früher impfen

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Astrid Rothe-Beinlich, hat sich für Anpassungen in der Impfreihenfolge ausgesprochen. "Da durch die Mutationen auch immer mehr Kinder betroffen sind, sollten Eltern in der Impfpriorisierung weiter nach vorn rücken", sagte die Grünen-Politikerin.

19 Uhr: 50 Mediziner wegen falscher Masken-Atteste unter Verdacht

Bei der Landesärztekammer Thüringen werden immer mehr Fälle bekannt, in denen Mediziner gegen berufsrechtliche Vorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstoßen haben sollen. Derzeit liegen Hinweise gegen 49 Ärzte vor. Dabei geht es nicht nur um falsche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht.

18.30 Uhr: Inzidenzwert in Erfurt steigt weiter

Einen weiteren Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz für neue Corona-Infektionen hat das Erfurter Gesundheitsamt gemeldet. Von Freitag zu Samstag wurden 45 neue Infektionen bestätigt. Die Inzidenz stieg dadurch auf 119,2.

18 Uhr: Corona-Inzidenz im Südharz bei 57,5

Angesichts nur eines neuen Corona-Infizierten binnen der vergangenen 24 Stunden ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Nordhausen mit 57,5 weiter rückläufig. Allerdings gilt an sechs Schulen für einzelne Klassen derzeit eine 14-tägige Quarantäne.

17.30 Uhr: Schnelltestzentren in Triptis und Blankenstein gestartet

Am Samstag haben im Bereich Bad Lobenstein und im Orlatal die ersten beiden Corona-Schnelltestzentren ihre Arbeit aufgenommen. Ins Bürgerhaus in Triptis, sowie in den Blankensteiner Rennsteigsaal kamen symptomfreie Personen aus den Orten selbst und den umliegenden Gemeinden. Während in Blankenstein 148 Frauen und Männer die Teststation besuchten, kamen lediglich 25 nach Triptis. Während in Triptis keiner der Getesteten ein positives Ergebnis hatte, waren in Blankenstein vier positive Ergebnisse unter den Tests.

17 Uhr: 13 Neuinfektionen im Weimarer Land

13 Corona-Neuerkrankungen meldet das Gesundheitsamt Weimarer Land mit Stand Samstag, 10 Uhr. Derzeit gibt es damit 172 Aktivkranke. Innerhalb von sieben Tagen wurden 105 Neuerkrankungen registriert. Der Inzidenzwert liegt bei 127,8. 55 Personen verstarben bisher mit oder an Corona. 301 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

16.30 Uhr: Mit Autokorso gegen Corona-Maßnahmen protestiert

Mit einem großen Autokorso durch Geras Innenstadt wurde am Samstagnachmittag gegen Corona-Maßnahmen protestiert. Anmelder und Organisator der Aktion war Andreas Thomä. Gemeinsam mit weiteren Demonstranten möchte er vor allem auf die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen aufmerksam machen.

16 Uhr: Zwei Todesfälle im Kyffhäuserkreis

Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit einer Coronainfektion im Kyffhäuserkreis verstorben, geht aus der aktuellen Statistik des Landratsamtes hervor. Die Zahl der Menschen, die seit vergangenem November an oder mit Covid-19 verstorben sind, steigt auf 110. 16 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Samstag innerhalb von 24 Stunden. Die Inzidenz sinkt auf 138,8. So viele Menschen werden mit einem schweren Verlauf im Krankenhaus behandelt.

14 Uhr: Eichsfeld lässt Schulen und Kitas offen

Auf Grund drastisch steigender Coronazahlen beriet am Samstagvormittag der Krisenstab des Landkreises Eichsfeld im Rahmen einer Telefonkonferenz zur aktuellen Lage. Mit 63 Neuinfektionen betrug die durch das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete Sieben-Tages-Inzidenz 201,0.

11.40 Uhr: Saale-Orla-Kreis jetzt deutlich über 300

Der Saale-Orla-Kreis hat zum Wochenende den Inzidenzwert von 300 überschritten - und das deutlich. Deutschlandweit liegt der Landkreis damit laut Robert-Koch-Institut auf Rang drei der Regionen mit dem höchsten Inzidenzwert.

11.30 Uhr: Neuer Infektionsfall in einem Kindergarten im Saale-Holzland-Kreis

EAm Samstag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 17 Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn hat sich auf 3.197 erhöht. In einer weiteren Kindertagesstätte ist ein Infektionsfall bekannt geworden. Die Kontaktpersonen-Nachverfolgung läuft. Der Inzidenzwert (neue Fälle innerhalb der letzten 7 Tage, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner) liegt derzeit bei 161,5.

11.20 Uhr: Inzidenzwert in Thüringen reißt 200er-Marke

Die Zahl steigt und steigt und ein Rückgang ist nicht in Sicht: Thüringen hat laut Zahlen des Robert Koch-Instituts bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz die 200er-Schwelle überschritten. Insgesamt gab das Robert Koch-Institut am Samstag für den Freistaat 201 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Die Zahl aktiv Infizierten stieg von 7517 am Vortag auf 7895. Auch im deutschlandweiten Hotspot, dem Landkreis Greiz, sind die Infektionszahlen weiter gestiegen.

9.20 Uhr: Zwei Drittel der Thüringer sehen Corona-Management kritisch

Etwa die Hälfte der Thüringer ist mit der Arbeit der Landesregierung unzufrieden. Zwei Drittel halten das Pandemiemanagement für nicht ausreichend. Auch die Popularität von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) leidet. Das ist das Ergebnis der neuesten repräsentativen Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts Insa.

9 Uhr: Immer mehr Infektionen in Kitas und Schulen - Viele Einrichtungen schließen

Die Liste der wegen hoher Inzidenzen oder Neuinfektionen geschlossenen Schulen und Kindergärten wird wieder länger. Am Freitag waren landesweit 48 Schulen und 42 Kindergärten in Thüringen komplett zu (Stufe Rot), Anfang vergangener Woche betraf es noch 30 Schulen und 36 Kindergärten. Die Zahl der Schulen mit Quarantäneverfügungen (Stufe Gelb) stieg auf 138, bei den Kitas auf 69. Seit Anfang März sollen die Lockdown-Bestimmungen in Thüringen schrittweise aufgehoben werden.