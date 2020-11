Die Neuen im Kinderland Apolda haben übernommen

Offiziell übernommen haben Katrin Krahmer und Silvio Hopf am Montag „das Kommando“ im Apoldaer Kinderland. Während Thomas Parpart verdientermaßen nun bereits das Rentnerdasein genießt, steht seine Frau, Elke Parpart, den beiden Nachfolgern noch bis zum Ende des Jahres mit Rat, Tat und ihrer jahrzehntelangen Erfahrung zur Seite. Krahmer-Hopf freuen sich auf die Kunden.

1990 hatten Thomas Parpart und dessen Frau Elke den Laden in der Bachstraße übernommen. Was folgte, war der Sprung ins kalte Wasser der Marktwirtschaft, den das Paar mit Bravour und unter hohem persönlichen Risiko überstand. In all den Jahrzehnten bauten die Parparts überaus feste Bindungen zu ihren Kunden auf.

Viele Familien sind - quasi über Generationen hinweg - treu geblieben. Diesen Bonus möchten Silvio Hopf und Katrin Krahmer nutzen, die Kunden kennenlernen, die Bindung zu diesen festigen. So wie bei Parparts auch - mit persönlicher Ansprache, bester Beratung und einem breiten Sortiment. Silvio Hopf sagte, dass man den Laden teils etwas anders nutzen werde.

So soll das Sortiment neben den Spielwaren um Baby- und Kleinkindsachen erweitert werden, könnte es perspektivisch Kindergeburtstage im Haus geben.

Zudem seien Kurse für werdende Mütter denkbar. Ausbauen wollen sie das Segment mit Lernspielen und Holzspielzeug. Der Zuckertüten-Service werde fortgeführt, der Weihnachtsmannservice reanimiert, so Hopf-Krahmer.