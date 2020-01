Dobermann-Geschichte im neuen Museum

Der Ursprung der Züchtung der weltbekannten Hunderasse Dobermann ist ein wichtiger Teil der Apoldaer Geschichte. Museumsexpertin Birgitt Hellmann und ihre Mitstreiter haben unlängst ein Konzept vorgelegt, aus dem eine mögliche inhaltliche Neuausrichtung des Glocken-Stadt-Museums hervorgeht.

Ein Schwerpunkt neben der Glockengeschichte und der Textilwirtschaft (unsere Zeitung berichte) ist dabei auch die Tradition dieser Hunderasse. Das Thema kam bislang eher wenig bis kaum zum Tragen. Das soll sich künftig ändern, geht es nach dem Willen der Experten.

So ist im Konzept die Rede davon, dass der Dobermann ebenso ein stärkere Rolle spielen soll wie die einstige Produktion von Automobilen in Apolda. Von eigenen Stationen im Museum wird geschrieben. Der Fokus soll dabei auf den Apollo-Werken im Zeitraum von 1903 bis 1928 liegen.

Auch der Michel-Katalog – mindestens Briefmarkensammlern ein Begriff – könnte nach dem Konzept thematisiert werden, zudem die Architekturvielfalt der Fabrikantenvillen in Apolda. Das Museum selbst befindet sich in einer solchen.

Nicht zuletzt plädieren die Museumsexperten dafür, einzelne Persönlichkeiten, die wegweisend für die Stadtgeschichte waren, in ihrem Wirken darzustellen.

Viele Bürger dürfte nicht zuletzt freuen, dass die Experten der Ansicht sind, dass den kulturgeschichtlichen Traditionen Fasching und Bornfest Raum gegeben werden soll. Nicht vergessen werden sollte auch die Sport-Tradition, wobei Motocross seit dem Jahre 1956 ein zentraler Aspekt sei.

Für das komplexe Feld insgesamt sei die Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis des Glocken-Stadt-Museums unerlässlich, weil dort ein hohes Maß an Kompetenz gebündelt sei. Die Mitwirkenden im Freundeskreis seien nicht nur Wissende, sondern meist eben auch Geschichtsvermittler. Sie seien es, die in die Bevölkerung, in die Vereine und damit in die Stadt hinein wirken. Kurzum: Auf deren Rat könne man bei der Museumsneugestaltung einfach nicht verzichten.