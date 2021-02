Einbruchsserie in Geraer Gartenanlage - Auto landet im Gleisbett

Die Polizei ermittelt in Gera zu einer Einbruchsserie in einer Gartenanlage (Symbolbild)

In insgesamt sieben Gartenlauben einer Kleingartenanlage in der Milchstraße in Gera drangen unbekannte Täter gewaltsam ein und verursachten diversen Sachschaden. Laut Polizei stahlen die Einbrecher u.a. einen Staubsauger und eine Musikanlage. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte die Tatzeit zwischen dem 7. und dem 14. Februar eingegrenzt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweis zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Reifen zerstochen

Ein bislang unbekannter Täter trieb in der Zeit vom 11. zum 12. Februar sein Unwesen in der Johannes-R.-Becher-Straße. Mit einem unbekannten Gegenstand zerstach er einen Reifen eines in der Straße abgestellten Autos. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Auto landet im Straßenbahngleis

Das Schild "Durchfahrt verboten" übersah ein Autofahreroffensichtlich, als er Sonntagabend, gegen 18.10 Uhr, die Reichsstraße in Gera entlang fuhr. Dies hatte natürlich Folgen. So bog der 39-Jährige im Kreuzungsbereich zur Braustraße falsch ab und landete mit seinem Auto in der Straßenbahntrasse. Nachdem er mehrere Meter auf den Gleisen fuhr, blieb er letzten Endes dennoch stecken und beschädigte sein Fahrzeug. Ein Abschleppdienst musste schließlich angefordert werden, der das Auto aus den Gleisen heraushob. Zum Glück wurde niemand verletzt. Auch entstand kein weiterer Schaden, so dass die Straßenbahn wieder fahren konnte.