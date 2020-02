Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einmarinierter Hering ist schon mal spitzenmäßig

Das Team des Bad Sulzaer Restaurants „Am Schwanenteich“ steht bereit, um zum „Politischen Aschermittwoch“ der CDU Thüringen in der Festhalle der Vereinsbrauerei Apolda heute den einmarinierten Hering an weit über 1000 Gäste zu verteilen.

Die Vorbereitungen für den beliebten Festschmaus und das Drumherum nehmen indes rund ein Woche in Anspruch. Bereits zu Beginn der Woche waren die 4050 Heringshälften vorbereitet und eingelegt worden, damit sie ziehen können. Das Rezept, das dem zugrunde liegt, hat Senior-Chefin Utta Kobuß von ihrer Mutter geerbt. Die Feinheiten der Zutaten werden nach wie vor streng gehütet, meint sie augenzwinkernd.

Seit Anfang der 1990er Jahre liegt die Zubereitung für die Großveranstaltung bei Utta Kobuß und Team. Einst begann man mit 100 Portionen, die die wachsende Menge ist ein Indiz für die Entwicklung der drittgrößten Politveranstaltung dieser Art bundesweit. So viele Gäste wie in diesem Jahr kamen aber nach nie nach Apolda, was insbesondere an Gastredner und CDU-Partei-Vorsitz-Anwärter Friedrich Merz liegt.

Auch Merz wird sich am Abend den Fisch sicherlich schmecken lassen.

Geliefert wurde er durch die Deutsche See eigens fürs Heringsessen aus Rostock, sagte Utta Kobuß im Gespräch mit unserer Zeitung. Die große Kunst wird es am Abend wie immer sein, innerhalb kürzester Zeit über 1000 Leute zu verköstigen. – Eine logistische Herausforderung.