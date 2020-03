Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ende April starten in der Bergschule die Abitur-Prüfungen

Um das Abitur zu erlangen, stellen sich ab 30. April insgesamt 46 Schüler des Gymnasiums Bergschule den Aufgaben. Den Auftakt gibt es mit Deutsch. Am 5. Mai folgt Mathe, am 8. Mai Englisch. Der 13. Mai sieht Bio und Physik vor, der 15 Mai Geschichte. Ums Latinum geht es am 20., um mündliche Prüfungen am 26. Mai. Diese werden zwei, vielleicht drei Tage in Anspruch nehmen.

Der Abiball ist für den 10. Juli vorgesehen. Einen Tag zuvor werden die Zeugnisse verliehen. Ihren letzten Schultag feiern die Zwölfer übrigens am 24. April, 10 Uhr, in der Turnhalle der Schule mit einem Programm. Während die einen auf der Zielgeraden sind, beginnen die anderen ihren Weg erst. Insgesamt 74 Viertklässler aus Grundschulen des gesamten Weimarer Landes möchten ab nächsten Schuljahr am Gymnasium lernen, sagt Schulleiterin Birgit Rosner auf Nachfrage. Gebildet werden können daraus drei neue Klassen. Wie viele Schüler den langen Weg von der 5. Klasse bis zum Abitur durchhalten, hängt von vielen Faktoren ab. Die Erfahrung lehre inzwischen aber, stellt Birgit Rosner fest, dass es Abgänge zunehmend nach der 10. und der 11. Klasse gibt. Letzteres etwa, weil einige Schüler, die „den schulischen Teil der Fachhochschulreife“ haben, die Möglichkeiten nutzten, andere Ausbildungslaufbahn einzuschlagen.