Energieversorgung investiert 2020 stark in Gas und Fernwärme

Zahlreiche größere Investitionsmaßnahmen geht die Energieversorgung Apolda 2020 an. Dabei gibt es nach Angaben von Geschäftsführerin Sandra Proft zwei Schwerpunkte: das Gasnetz und die Fernwärme.

Zunächst zur Fernwärme: Nachdem im vergangenen Jahr in der Frankestraße bereits ein erstes Blockheizkraftwerk-Modul ausgetauscht wurde, ist 2020 das zweite an der Reihe. Dafür stellt das Unternehmen rund 800.000 Euro bereit und setzt somit weiter auf die umweltfreundliche, dezentrale Lösung auf Basis der Kraft-Wärme-Kopplung. Mit der im BHKW erzeugten Wärme etwa für die Wohnblöcke in Apolda Nord wird zugleich Strom erzeugt. Bereits 2018 wurde der Heizkessel modernisiert.

In Größenordnungen Geld in die Infrastruktur stecken will die EVA auch im Bereich Gas. Primär geht es dabei um die weitere Erschließung von Utenbach. Im Wesentlichen ist bisher nur die Obere Siedlung angeschlossen. Eine vorangegangene Bedarfsanalyse hatte ergeben, dass bislang rund 80 von 220 Haushalte an einem Gasanschluss interessiert sind.

Ursprünglich war vorgesehen, die Arbeiten 2019 zu beginnen. Das klappte nicht, weil die EVA auf Partner angewiesen ist – Straßenbauamt Mittelthüringen und Wasser GmbH etwa – und wohl auch die nötigen Tiefbaukapazitäten seinerzeit nicht verfügbar waren.

In diesem Jahr soll es aber aber losgehen, weshalb erster und zweiter Bauabschnitt 2020 nun zusammen absolviert werden sollen, so Sandra Proft. Wünschenswert wäre ein Start nach Ostern. Allein in diesem Jahr sollen gut 300.000 Euro in den Leitungsausbau investiert werden. Erledigen will die Energieversorgung Apolda die Arbeiten bis Jahresende möglichst bis in die untere Camburger Straße sowie in der Kösnitzer Straße bis Höhe Wasserberg.

Der dritte Bauabschnitt in Utenbach ist für 2021 geplant, rund 216.000 Euro sind eingeplant.

Gasseitig weiter erschlossen werden soll in diesem Jahr Oberndorf, nachdem die Arbeiten 2019 begannen. Die Erschließung erfolgt von Herressen-Sulzbach her, wo das Gasnetz besteht. Sein Jahren bereits am Netz ist das Neubaugebiet Am Blauraine. Nachdem 2019 die Kapellendorfer Straße angeschlossen wurde, sind es in diesem Jahr In der Gasse und Wiegendorfer Weg, informiert EVA-Gasmeister Michael Lappe auf Nachfrage unsere Zeitung. Restarbeiten erfolgen in Oberndorf dann im kommenden Jahr.

2020 ist zudem die Fertigstellung der Gasversorgung auf dem neuen Grundstück in der Stobraer Straße geplant. Dieses im Zuge der Grundstückserschließung. Dabei geht es um die Anschlüsse im neuen Wohnbaugebiet, auf dem die Stadt rund 20 Grundstücke für Häuslebauer anbietet. Die EVA plant in diesem Fall mit Mitteln in Höhe von etwa 25.000 Euro.

In den Vorjahren hatte die EVA den Gasnetzausbau bereits in Niederroßla, Zottelstedt und Mattstedt forciert, so weitere Kunden gewonnen.