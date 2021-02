Jena In Jena sind zahlreiche Autos durch Dachlawinen beschädigt worden. Die Schäden seien teils erheblich.

Erhebliche Schäden an Autos durch Dachlawinen in Jena

Am Mittwoch meldeten sich in Jena vermehrt Fahrzeugbesitzer bei der Polizei und teilten Beschädigungen an diesen mit. Laut Polizei rührten diese von Dachlawinen, welche aufgrund der reinsetzenden Schneeschmelze herunter kamen und zum Teil auf geparkte Autos fielen.

Da der Schnee sehr schwer und zum Teil auch mit Eisbrocken behaftet war, seien zum Teil erhebliche Beschädigungen an den Fahrzeugen entstanden. Vor diesem Hintergrund weist die Jenaer Polizei alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, stets wachsam und vorsichtig zu sein. Denn die Gefahr lauere aktuell von oben.