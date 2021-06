Erneut Strohballen in Piesigitz angezündet

Erneut haben in Piesigitz am Samstagabend Strohballen gebrannt.

Piesigitz. Nach dem Großbrand am Dienstag gingen in Piesigitz erneut 300 Strohballen in Flammen auf. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte zündeten am Samstag gegen 21 Uhr ca. 300 Stohballen nahe der Ortslage Piesigitz bei Zeulenroda-Triebes an. Wie die Polizei am Sonntag informierte sei dabei ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro entstanden. Bereits am Dienstag brannten hier bereits 1500 Stohballen.

Die Kriminalpolizei Gera hat auch hier die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.