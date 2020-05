Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrschein wieder beim Busfahrer

Aufgrund der Corona-Lockerungen wird der reguläre Fahrscheinverkauf in den Bussen der Personenverkehrsgesellschaft (PVG) Weimarer Land ab 7. Mai wieder eingeführt. Der Einstieg erfolgt also wieder ausschließlich an der ersten Tür, wo auch Zeitfahrausweise wieder vorzuzeigen sind. Wird noch ein Fahrschein benötigt, erhält man diesen nun wieder ganz bequem beim Fahrpersonal, so die Mitteilung der PVG.

Zu erwerben gibt es von Einzelfahrten über 4-Fahrtenkarten bis hin zu Zeitkarten alles. „Schwarzfahren“ werden mit mindestens 60 Euro geahndet.

Zudem verweist die PVG auf die ab Montag geltende Sperrung zwischen Niedertrebra und Darnstedt. Alle Fahrten der Buslinie 285 (Bad Sulza) führen über Eberstedt und entlang an der Ölmühle nach Darnstedt.