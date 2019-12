Erfurt/Eisenach/Volkenroda. Weihnachten gilt als das Familienfest schlechthin. In Thüringen gibt es auch Angebote, die sich an Menschen richten, die die Feiertage nicht im Kreise von Verwandten und Bekannten verbringen wollen oder können.

Feiertage in Gesellschaft – Thüringer Angebote zu Weihnachten

Längst nicht alle Menschen verbringen das Weihnachtsfest mit ihren Familien. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Wer aber auch ohne Familienanschluss in Thüringen den Heiligen Abend in Gesellschaft begehen möchte, für den gibt es besonders in der Landeshauptstadt eine Reihe von Möglichkeiten. Wer gezielt die Ruhe und Einsamkeit sucht, kann ebenso fündig werden.

Fernab von Weihnachtsstress bietet die Jesus-Bruderschaft im Kloster Volkenroda „Weihnachten im Kloster“. Klosterpfarrer Albrecht Schödl zufolge sind die 30 Plätze für die fünftägige Veranstaltung schon seit November ausgebucht - zum ersten Mal seit der Einführung vor zehn Jahren. „Im Rahmen einer einfachen Tagesstruktur kann jeder das finden, was er sucht: Gemeinschaft und Stille, persönliche Impulse und praktische Beteiligung, Gottesdienste und Festessen, und vielleicht auch einen eigenen Weg zur Krippe.“

Weihnachtsfeier der ökumenischen Bahnhofsmission

An Reisende, Bahnhofsmitarbeiter und alleinstehende und einsame Menschen richtet sich die Weihnachtsfeier der ökumenischen Bahnhofsmission am Erfurter Hauptbahnhof. Bei weihnachtlicher Musik und einer kleinen Stärkung gibt es die Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu kommen. „Die gemeinsame Weihnachtsfeier am Bahnhof ist eine gute Gelegenheit, sich darüber auszutauschen, was uns Weihnachten bedeutet, was vielleicht schwer auf dem Herzen liegt und was uns in diesen Tagen Hoffnung gibt“, sagte Magdalena Steinhöfel von der Bahnhofsmission.

Tagestreff der Caritas

Die Gäste im Tagestreff der Caritas - dem katholischen Sozialverband - haben die Gelegenheit, den Heiligen Abend gemeinsam mit Bischof Ulrich Neymeyr zu feiern. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr mit einer Andacht in der Erfurter Cruciskirche und findet dann parallel in der Erfurter Reglergemeinde (Juri-Gagarin-Ring 103) und im Tagestreff (Regierungsstraße 55) statt. Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken wird als Abendessen Entenbraten mit Klößen serviert.

Heiligabendfeier in Eisenach

In Eisenach bietet die Heiligabendfeier in der Kapelle des evangelisch-lutherischen Diakonissenmutterhauses die Möglichkeit zu einem gemütlichen Beisammensein mit festlichem Essen und Besinnlichkeit. Seit dem Beginn vor zehn Jahren kommen der Oberin der Diakonissen Annegret Bachmann zufolge jedes Jahr rund 30 bis 40 Gäste. Um 23 Uhr feiert die Junge Gemeinde zudem in der Georgenkirche den Christnacht-Gottesdienst. Im Anschluss geht es ins „Engelscafé“ in den Jugendräumen am Pfarrberg.

Angebote in Erfurt:

In Erfurt veranstaltet die Offene Arbeit (Allerheiligenstraße 9) des Evangelischen Kirchenkreises ab 21.00 Uhr einen Gottesdienst zu Heiligabend in der Michaeliskirche. Anschließend gibt es eine Feier mit Buffet und Lagerfeuer.

Nach einer Andacht um 14 Uhr lädt das Restaurant des Herzens der Evangelischen Stadtmission ab 15 Uhr zum Kaffeetrinken. Für einen Euro erhält jeder Besucher auch eine warme Mahlzeit.

Menschen mit Suchtproblematik sind ins Erfurter Café Bohne der Caritas (Schulzenweg 13) eingeladen. Dort wird ein «“alkoholfreier Ort des Miteinanders und der weihnachtlichen Besinnung“ geboten.

Für die Nutzer des Nachtasyls gibt es am 24. Dezember ein Weihnachtsfrühstück. Ganztägig können die Gäste dort bei Kartoffelsalat und Bockwurst zulangen.

