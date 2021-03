Einsatzkräfte der Schleizer Feuerwehr beim Beseitigen der Ölspur in Oberböhmsdorf.

Schleiz Mit moderner Technik kann die Feuerwehr in Schleiz den Verursacher einer Ölspur ausfindig machen.

Feuerwehr beseitigt Ölspur in Schleiz und Oberböhmsdorf

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schleiz rückten am Mittwochmorgen erneut zur Beseitigung einer Ölspur in Schleiz aus. Die Polizei, die durch einen Hinweis auf die Ölspur im Bereich der Feldgasse, der Heinrichstraße und des Neuen Weges aufmerksam wurde, forderte die Einsatzkräfte an.

Zur Beseitigung der Ölspur nutzten die Feuerwehrleute „Bioversal“, ein ölzersetzendes Mittel, und arbeiteten es mit Besen in die Straße ein. Im Anschluss wurden die nicht mehr umweltschädlichen Reste mit der Bodensprühanlage des Tanklöschfahrzeugs (TLF) von der Straße gespült.

Da die Ölspur sehr frisch erschien und im Neuen Weg nahe einer Einfahrt endete, wurden von den Einsatzkräften die in der Straße abgestellten Fahrzeuge überprüft. Dafür kam die Termalscankamera der Schleizer Feuerwehr zum Einsatz. „Anhand der Wärme im Motorraum können wir so feststellen, welche Fahrzeuge erst jüngst bewegt wurden, so müssen wir nicht unter jedes Auto kriechen, um nach einem Leck zu suchen“, erklärte Stadtbrandmeister Ronny Schuberth.

Letztlich konnte ein Mercedes als mutmaßliches Verursacherfahrzeug festgestellt und die den Einsatzkräften bekannte Fahrerin informiert werden. Diese gab an, aus Oberböhmsdorf ihre Fahrt begonnen zu haben. Bei der Überprüfung ihrer Fahrstrecke stellten die Einsatzkräfte weitere größere Ölspuren in Kurvenbereichen des Schleizer Ortsteils fest und beseitigten diese.