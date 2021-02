Jena In Jena gab es in der Stauffenbergstraße einen Feuerwehreinsatz. Eine Frau und ihre zwei Kinder kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Feuerwehreinsatz in Jena: Waschmaschine geht in Flammen auf

Ein technischer Defekt einer Waschmaschine sorgte am Dienstagabend für einen Einsatz der Feuerwehr in der Stauffenbergstraße in Jena. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe die Waschmaschine Feuer gefangen und begann zu brennen.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Bewohnerin begab sich vorsorglich mit ihren beiden Kindern ins Krankenhaus. Aber weder sie, noch ihre Sprösslinge seien verletzt worden.

