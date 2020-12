Fragen & Antworten: Thüringen bekommt 2021 einen Haushalt der Superlative

Der Thüringer Landtag stimmt am Montag über den Haushalt für das kommende Jahr ab (Symbolbild).

Erfurt. Der Thüringer Landtag stimmt über den Haushalt ab. Was ist so besonders an dem Zahlenwerk, das seitenweise Tabellen enthält?

Seit Monaten wird verhandelt und gestritten, am Montag war es so weit: Thüringens Haushalt für 2021 wurde abschließend im Landtag von den Abgeordneten beraten. Er ist geprägt von den Folgen der Corona-Krise. Vieles an dem Zahlenwerk, aber auch wie es zustande kam, ist ein politisches Novum.

Was ist so besonders am Landeshaushalt 2021?

Vor allem sein Volumen mit exakt 11,99 Milliarden Euro. Das sind nochmals gut 250 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr mit riesigen Corona-Hilfsprogrammen, die das Haushaltsvolumen nach oben trieben. Und es sind die höchsten Ausgaben, die sich Thüringen in den 30 Jahren nach der Wiedervereinigung leistet. Die Regierung hatte dem Landtag im Herbst einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der nur Ausgaben von 11,4 Milliarden Euro vorsah. In monatelangen Verhandlungen haben die Fraktionen die Ausgaben deutlich aufgestockt.

Der Regierungsentwurf wurde also kräftig umgekrempelt?

Ja. Der Etat sei der Beweis dafür, dass nichts so den Landtag verlasse, wie es hineingekommen sei, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow. „Früher waren Veränderungen überschaubarer“, sagte Ramelow. Von 1000 Änderungsanträgen, die die sechs Landtagsfraktionen insgesamt stellten, sprach der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Volker Emde. Auch diese Zahl dürfte ein Novum sein. „Es war ein ordentliches Stück Arbeit, diese Haushaltsberatungen“, so Emde.

Was wurde geändert?

Vereinbart wurden unter anderem zusätzliche Stellen für Lehrer, eine bessere Bezahlung für Grundschullehrer und Polizeiwachtmeister, Investitionen in den Schulen. Aber auch mehr Geld für Solaranlagen oder für Wasserstofftechnologien. Die Kommunen können sich über eine kräftige zusätzliche Finanzspritze von 200 Millionen Euro freuen, nicht nur zum Ausgleich ihrer Gewerbesteuerausfälle. Insgesamt sei etwa eine halbe Milliarde Euro bewegt worden, so CDU-Fraktionschef Mario Voigt.

Thüringen hat eine Minderheitsregierung ohne Mehrheit im Landtag. Wie kam es trotzdem zu einem Haushalt?

Erstmals in der Landesgeschichte seit 1990 hatten vier Fraktionen bei einem Landesetat ein Wörtchen mitzureden - die rot-rot-grüne Regierungskoalition und die oppositionelle CDU. Der Grund liegt lange zurück. Bei der Landtagswahl im Herbst 2019 erhielt die rot-rot-grüne Koalition von Ramelow keine Mehrheit, ein anderes Regierungsbündnis kam nicht zustande. Nach der desaströsen Wahl von FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich auch mit AfD-Stimmen zum Kurzzeit-Ministerpräsidenten stürzte Thüringen in eine Regierungskrise. Um diese zu beenden, verständigten sich Linke, SPD und Grüne mit der CDU im März auf einen Stabilitätspakt, um einen Haushalt zustande zu bringen.

Ein ungewöhnliches Konstrukt, das viele Kompromisse gemacht hat?

Anders war in vielen Punkten offenbar keine Einigung zu erzielen. Der Preis für Rot-Rot-Grün war teilweise hoch - zeigte beispielsweise die Debatte zum Verbot von Windrädern im Wald, das die CDU durchgesetzt hat. Trotzdem äußerten sich Vertreter aller vier Fraktionen positiv über den Stabilitätspakt, der Thüringen auch durch die Corona-Krise geholfen habe. „Zum Glück kam es zu diesem Stabilitätsmechanismus“, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich. Auch wenn die Gespräche mit der CDU schwierig gewesen seien.

Wie hoch sind die Schulden, die Thüringen zur Finanzierung des Rekordhaushalts aufnehmen muss?

Es sind nach Zahlen des Finanzministeriums fast 1,6 Milliarden Euro - rund 1,3 Milliarden Euro in diesem Jahr und 288 Millionen Euro 2021. Das allein reicht nicht zur Finanzierung der Ausgaben. Thüringen muss auch seine Ersparnisse komplett aufbrauchen - immerhin 1,8 Milliarden Euro hatte das Land zu Jahresbeginn noch auf der hohen Kante. Davon blieben am 31. Dezember 2021 gerade noch 60,42 Euro übrig, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) fast wehmütig. Ab 2022 sinke damit der Spielraum für Investitionen, warnte die Ministerin.

Was sagen die Oppositionsfraktionen AfD und FDP?

Vor allem die AfD warf der Regierungskoalition die hohe Kreditaufnahme vor. Jeder Thüringer trage damit eine Schuldenlast von jetzt 8000 Euro, sagte AfD-Fraktionschef Björn Höcke. Die Einigung von Linke, SPD, Grünen und CDU nannte er ein „großes Geschacher“. Die vier Fraktionen hätten sich einen „hübschen Wahlkampfhaushalt“ für 2021 zusammengezimmert. Moderater zeigte sich die FDP, die laut Kemmerich etwa 350 Korrekturvorschläge vorlegte. Auch er kritisierte die Schuldenlast, die nun auf Thüringen liege.

