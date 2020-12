Gera: Jesus der Retter ist da

Von Holger Christel

Gera. Als ich neulich in St. Salvator auf dem Nicolaiberg eingetreten war, kam ich mit Annett Scheibe, Sekretärin aus Gera, ins Gespräch. Sie saß auf einer der schönen Holzbänke ganz hinten in der Kirche. Auf meine Frage, was ihr das Schönste an der Kirche sei, antwortete sie ohne zu überlegen. „Ich setze mich immer hierhin, da habe ich den Überblick und kann die Altarwand gänzlich überblicken. Sie gefällt mir sehr in ihrer gelungenen Geschlossenheit. Der Altar mit dem Christusmotiv, die Kanzel und nicht zu vergessen, die Buntglasfenster, wenn sie von der Sonne angeleuchtet werden. Sieht das nicht phantastisch aus!“ In diesem Augenblick leuchteten die Glasmalereien durch das einfallende Sonnenlicht auf.

Beeindruckend frisch und lebendig. Diese schönen Fenster verdanken wir dem Umbau der Kirche von 1903, als Platz für die großen Fenster an der Ostseite geschaffen wurde, um dem Licht Einlass zu gebieten und wir verdanken sie der Opferbereitschaft und Spendenwilligkeit der Geraer Bürger. So findet man die Namen oder Familienwappen der Stifter im unteren Bereich der Fenster wieder. Es sind klangvolle Namen, die einst in Gera Gewicht und Bedeutung hatten wie z.B. Ferber, Münch, Semmel, Bauer/Weißflog, Oberländer, Focke, Weber, um nur einige zu nennen. Geht man auf Friedhöfe unserer Stadt, so entdeckt man dort Familiengräber wie auf dem Südfriedhof an der Außenmauer die Grabanlagen der Familien Oberländer, Münch, Ferber, Focke.

Gefertigt wurden die farbenprächtigen Fenster von der Firma „W. Franke, Inhaber: Dusberger und Hartung, Naumburg“. Die Firma firmierte schon seit 1859 als „Anstalt für Glaskunst und Kunstverglasung“ und um 1900 verlieh ihr das deutsche Kaiserhaus den Titel „Hoflieferant“. Das Unternehmen war in Mitteldeutschland eine der gefragtesten Firmen für Glasmalerei des Historismus und des Jugendstil. Einige Fenster weisen eine Restaurierung durch die Firma „Glasmalerei E. Kraus, Weimar“ von 1999 auf. „Die Fenster stellen dar, was der Name der Kirche aussagen will. Salvator übersetzen wir mit Retter, Heiland oder Christus. Es ist also eine Christuskirche.“ (Pfarrer Friedemann Behr, 1982)

Die Buntglasfenster auf der Ostseite

Die Themen der drei großen Fenster der Ostseite spiegeln Stationen aus dem Leben Jesu wieder. Geburt, Karfreitagsgeschehen und Bergpredigt. Hinter dem Taufbecken und neben dem Kanzelaufgang befindet sich jeweils ein kleineres Glasgemälde, die heiligen Sakramente der evangelischen Kirche veranschaulichend. Taufe (rechtes Bild) und Abendmahl (linkes Bild). Ein ähnlich großes Bild auf der Westseite unter der Orgelempore thematisiert die Auferstehung – Jesus und Maria Magdalena.

In die Weihnachtszeit passt besonders das große linke Bild an der Ostseite der Kirche, gestiftet 1903 von Familie Ferber. Christi Geburt und die Anbetung der Hirten. Maria hat in Bethlehem ihren ersten Sohn geboren und legt ihn in eine Krippe, da sie zu der Zeit nichts anderes hatte, ihn zu betten. Da verkündet ein Engel den Hirten in der Nähe die Botschaft: „... siehe ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids“ (Ev. Lucä, 2, 10/11)

Da zogen sie los, um das Kind zu sehen und um ihm die Ehre zu erweisen. Das Fensterbild in unserer Kirche stellt aber nicht so sehr die Szene in der Krippe in einem Stall dar. Vielmehr thront das Kind auf dem Schoß seiner Mutter Maria. Es ist als der König der Welt, als Weltenherrscher zu verstehen und das zeigt auch die prächtige Umgebung. Die Szene wird umrahmt von schmückenden Girlanden und kostbaren Stoffen. Maria mit dem Jesuskind sitzt erhöht im Zentrum des Bildes und im Hintergrund steht Joseph. Zu ihren Füßen vervollständigen die Hirten, andächtig zu Jesus blickend, das Bild.

Am 25. Dezember 1782 wurde die Kirche nach dem großen Stadtbrand neu geweiht zu Ehren des salvator mundi, des Retters der Welt. Am 25. Dezember 1903 feierte man den Umbau in den heute größten noch erhaltenen Jugendstilraum Thüringens. Am 25. Dezember 2020 begeht die Stadtkirchgemeinde um 10 Uhr den Abschlussgottesdienst im Festjahr des 300-jährigen Bestehens.

In dem Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ heißt es hoffnungsvoll in der zweiten Strophe: „Jesus der Retter ist da.“ Eine Vorstellung, die gerade in dieser Zeit Trost spendet und Hoffnung weckt. Wenn wir die Kirche durch die Tür verlassen und den Blick über die Tür erheben, leuchtet uns das Kreuz beschützend für den Heimweg.