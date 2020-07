Am Sonntagnachmittag wird vor Gewittern gewarnt (Symbolfoto).

Leipzig. Für weite Teile Thüringens hat der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern am Sonntagnachmittag und -abend gewarnt.

Gewitter am Sonntagabend in Thüringen erwartet - Warnung für diese Regionen

Für weite Teile Thüringens hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starken Gewittern am Sonntagnachmittag gewarnt. Dabei sei bis in den Abend hinein teils mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 Kilometern pro Stunde zu rechnen, teilten die Meteorologen am Sonntag mit.

Neben örtlichem Blitzschlag könne etwa von herabstürzenden Ästen oder Dachziegeln Gefahr ausgehen. Zudem könne es Platzregen geben, mit Problemen vor allem auch im Verkehr.

Diese Regionen sind laut DWD besonders gefährdet:

Stadt Erfurt

Stadt Jena

Stadt Weimar

Stadt Suhl

Kreis Altenburger Land

Kreis Gotha

Unstrut-Hainich-Kreis

Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Kreis Greiz

Kreis Schmalkalden-Meiningen

Wartburgkreis

Ilm-Kreis

Kreis Hildburghausen

Kreis Weimarer Land

Saale-Holzland-Kreis

Kreis Sömmerda

Weniger Regen am Montag

Bis zum Montag soll der Regen nachlassen. Für den Wochenanfang werde ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Bei Höchstwerten bis zu 25 Grad und 21 Grad in höheren Lagen soll es weitgehend trocken bleiben.

