Greizer Ringer bleiben erstklassig - RSV Rotation meldet für Bundesliga

Mit Stichtag Mittwoch haben die Greizer Ringer für die DRB-Bundesliga gemeldet. Planungssicherheit gibt es für die Saison 2020/21 aber nicht. Der Ringerbund muss einige Aufsteiger in die Bundesliga einbinden - und die „alte“ Saison ist längst nicht aus den Köpfen.

Die Playoff-Runde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft läuft. Verfolgen Sie den Kampf um den Meistertitel?

Nicht im Livestream. In der Datenbank schaue ich schon nach, was passiert. Dass Wacker Burghausen zum dritten Mal in Folge Meister wird, steht wohl außer Frage.

Obwohl die Bayern am letzten Kampftag der Hauptrunde in Schorndorf mit einer Nachwuchsmannschaft antraten und verloren.

Das kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Schorndorf ist durch den Sieg gegen Burghausen noch Dritter in unserer Bundesliga-Gruppe geworden.

Allerdings ist Aufsteiger Schorndorf dann im Losverfahren auf der Strecke geblieben, zog also dann doch nicht ins Bundesliga-Viertelfinale ein.

Ja, zum zweiten Mal hintereinander ist der Dritte aus der Gruppe Südost herausgelost worden. Im Vorjahr hatte es Nürnberg getroffen.

Mit den Franken sollte es zum finalen Duell um Platz drei kommen. Mit 7:19 Punkten ging der Kampf verloren. Was lief schief?

So ziemlich alles. Wir haben gekurbelt, um wieder ein Topteam zusammen zu bekommen. Der dritte Platz in der starken Gruppe Südost war unser Ziel. Doch es gelang uns zum Beispiel nicht, Nurov nach Greiz zu bekommen, weil er von einem Trainingslager mit der Nationalmannschaft nicht freigestellt wurde. Dann meldete sich Wolny mit einem Rippenbruch ab und Besleaga war durch das ständige Abtrainieren aufs Limit bis 75 kg zum Ende der Saison einfach platt, verlor seinen Kampf klar. Und dann hat auch noch Zsolt Törek überraschend verloren. Da hatten wir mit einem Sieg gerechnet. Es kam einiges zusammen. Man muss aber auch sehen, dass die Nürnberger mit einer sehr starken Mannschaft angetreten sind, verdient gewonnen haben.

Sie hatten sogar überlegt, den rumänischen EM-Dritten Alexuc noch einmal zu holen, um ihn im Freistil-Schwergewicht zu bringen?

Ja, das war eine Überlegung. Doch es war eben fraglich, ob unser Greco-Spezialist gegen den Spitzenmann Daniel Ligeti zurechtkommt, ob er ihn im Standkampf binden, im Boden rollen kann oder er aber in eine Beinschraube gerät und verliert - und wir die Deppen sind. Die Aufstellung hat mir einige schlaflose Nächte beschert. Am Ende hat es nicht sein sollen. Nürnberg hat gewonnen und war dennoch auch ein Verlierer...

… weil Burghausen nach 31 siegreichen Bundesligakämpfen in Schorndorf verlor.

Unglaublich und unsportlich. Nach dem zweiten Kampf bei uns in Greiz kam der Präsident der Nürnberger Ringer zu mir in die Ecke und hat mir die Aufstellung von Burghausen gezeigt. Da war klar, was da läuft. Was sollten wir machen: Wir haben den Kampf zu Ende gerungen - das waren wir unserem Anhang einfach schuldig.

Dem Deutschen Ringer-Bund soll der Ausgang des Kampftages recht gewesen sein. Der Verband musste sich vor der Playoff-Runde nicht mehr mit der Personalie Nugzari Tsurtsumia befassen.

Genauso ist es. Der Greco-Weltmeister hatte sowohl in der deutschen Profi-Liga als auch in der Bundesliga gerungen und hätte eigentlich gesperrt werden müssen.

Doch nun will der DRB die abtrünnigen DRL-Vereine sogar ohne Sanktionen wieder in die Bundesliga aufnehmen. Weingarten soll ein Kandidat dafür sein.

Die Gespräche gibt es.

Und es sollen sieben Vereine Aufstiegsambitionen angemeldet haben. Germania Markneukirchen kommt für Hallbergmoos in die Gruppe Südost, das ist wohl unstrittig. Vielleicht auch Hösbach, Burgebrach oder Lübtheen?

Das ist eine spannende Frage.

Ralf Diener, der im Verband für die Ligeneinteilung verantwortlich ist, wollte sich im Telefonat nicht konkret äußern zur Einteilung. Er wolle die heutigen Meldungen abwarten und dann erst planen.

Wir haben uns dennoch für den erneuten Bundesligastart entschieden, weil die letzte Saison sehr erfolgreich war, wir uns gegenüber dem Vorjahr steigern, den Zuschauern tolle Kämpfe zeigen konnten. Die Fans haben die Bundesliga angenommen, die 1108 Zuschauer im Kampf gegen Nürnberg sind Rekord in der Halle an der Eisbahn. Auch von den gegnerischen Mannschaften haben wir viel Lob bekommen für die Ausgestaltung der Kämpfe. Das ist Motivation für uns, die Bundesliga wieder anzugehen. Ein großes Dankeschön geht an unsere Sponsoren, die vielen fleißigen Helfer, die die Bundesligakämpfe in Greiz überhaupt erst möglich machen.

Die Bundesliga soll es in diesem Format dann aber nicht mehr geben.

So wurde es auf der Bundesligatagung im Dezember in Würzburg beschlossen. Es soll ab der Saison 2020/21 eine Bundesliga mit nur noch zwei Staffeln geben und darunter soll wieder eine zweite Liga mit zwei oder drei Staffeln eingeführt werden. Es ist schade, dass einem Ligasystem nicht auch einmal eine Chance gegeben wird. Die vielen Aufsteiger zeigen doch, dass die Bundesliga in der jetzigen Form angenommen wird.

Als Begründung nannte der Verband, dass das Leistungsgefälle in der Vorrundengruppen zu groß sei. Für den Südosten trifft das aber nicht zu. In welcher Liga kämpft dann Rotation Greiz 2020/21?

Das wissen wir noch nicht. Mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Jetzt nehmen wir erst einmal die nächste Saison in Angriff.

Bleibt die Mannschaft zusammen?

Das Gros der Truppe hat zugesagt, will weiter bei uns ringen. Eine Unterschrift für die neue Saison haben wir schon von Igor Besleaga. Das freut mich natürlich, wenn wir Leistungsträger halten können. Die Mannschaft ist gereift, ist noch enger zusammengerückt. Trotz aller Unwägbarkeiten und manch zweifelhafter Entscheidung des Ringerbundes macht es Spaß, das Mannschaftsringen in Greiz hoch zu halten, als Aushängeschild für Thüringen, für die Fans der Region.

