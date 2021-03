Etzelbach Bei Etzelbach gab es am Mittwochabend eine große Suchaktion, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Am Ende mit einem guten Ausgang.

Am Mittwochabend wurde ein 81-jähriger Heimbewohner aus Etzelbach bei Rudolstadt als vermisst gemeldet. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, wurde er nach einer umfangreichen Suchaktion, u. a. mit Einsatz eines Polizeihubschraubers und Polizeisuchhundes, lebend in der Nähe eines Bahndamms gefunden.

Bis auf eine offensichtliche Unterkühlung habe der Mann augenscheinlich keine schwereren Verletzungen aufgewiesen. Zur genaueren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.