Auma. Das ist in Auma vorgefallen - Polizei sucht Zeugen.

Großeinsatz nach bewaffnetem Raubüberfall in Auma: Hubschrauber im Einsatz

Aufgrund eines Raubdeliktes kamen am Freitagabend gegen 17.30 Uhr Uhr mehrere Polizeistreifen in Auma zum Einsatz. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei betrat gegen 17.25 Uhr ein bislang unbekannter Mann in Motorradkleidung einen Zeitungsladen auf dem Markt. Dort forderte dieser von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld, wobei er einen pistolenähnlichen Gegenstand vorzeigte.

Daraufhin übergab die 54-Jährige dem Unbekannten einen dreistelligen Geldbetrag. Der Räuber verließ anschließend das Geschäft und flüchtete mit einem schwarzen Motorrad ohne Kennzeichen in unbekannte Richtung. Trotz großangelegter Fahndung der Polizei, wobei auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Täter nicht gefunden werden.

Die Kriminalpolizei in Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen die Hinweise zur Tat, dem Täter und dessen Fluchtfahrzeug geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kripo Gera zu melden. (RK)

Beschreibung des Täters: männlich; ca. 185 cm - 190cm groß, bekleidet mit schwarzer Motorradkombi (Leder) mit roten Seitennähten, schwarze Motorradstiefel, schwarzer Integralhelm, weiße Motorrad-Sturmmaske unter dem Helm. Er fuhr ein schwarzes Motorrad ohne Kennzeichen.

Der Fall in Auma erinnert stark an zwei Raubüberfälle in Oberfranken an der Grenze zu Thüringen,

