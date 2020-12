Gute Nachrichten aus Jonaswalde kurz vor Weihnachten

Einwohnerzahl in der Gemeinde auf 320 gewachsen – Tendenz steigend. Im Frühling 2021 Startschuss für Kindergartenanbau in Nischwitz. Betreuungskapazität wird von 26 auf 32 Plätze erweitert.

Nischwitz/Jonaswalde. Gute Nachrichten aus der Gemeinde Jonaswalde kurz vor Weihnachten: Dort können sich die 26 Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten Kunterbunt bald über mehr Platz freuen. Denn ihre Einrichtung in Nischwitz wird erweitert. Baustart ist im kommenden Frühjahr.

Die jetzt 26 Betreuungsplätze werden auf 32 aufgestockt. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Bürgermeister André Vohs (parteilos). In den kommenden Monaten würden vier Kinder die Einrichtung verlassen, dafür seien elf Mädchen und Jungen für den Nischwitzer Kindergarten angemeldet. Mit dem Anbau, der im Herbst 2021 bezugsfertig sein soll, will die Gemeinde Abhilfe schaffen. Vohs freut sich auch deshalb, weil vor gar nicht langer Zeit niemand in Nischwitz oder Jonaswalde mit so einer Entwicklung rechnete. 2014 wurden 14 Kinder im „Kunterbunt“ betreut. Damals stockte die Gemeinde mit einem Anbau die Kapazität auf 22 auf. „Und wir dachte, das war`s dann“, erinnert er sich.

Doch es kam anders, der Bedarf wuchs. Erst auf 26 Plätze und jetzt 32. Grund dafür ist die Tatsache, dass die Einwohnerzahl in der gesamten Gemeinde steigt. Viele junge Familien zieht es dorthin. Laut Vohs sind das zum einen Rückkehrer, zum anderen Menschen, die aus der Stadt aufs Land wechseln wollen. Weshalb die Einwohnerzahl der Gemeinde, die seit der Wiedervereinigung konstant bei knapp 300 lag, inzwischen auf 320 angewachsen ist. Tendenz steigend. Das liegt auch daran, dass die Kommune nach wie vor Baugrundstücke oder leerstehende bzw. leer werdende Häuser zur Verfügung stellen oder auf direktem Weg vermitteln kann.

Um junge Leute für ein Leben auf dem Land zu begeistern, entschloss sich der Gemeinderat im Sommer dieses Jahres einhellig für den Kindergartenanbau in Nischwitz. Der Antrag beim Altenburger Land, für dieses Unterfangen Fördergeld aus dem aktuellen Bundesinvestitionsprogramm nutzen zu können, wurde jetzt positiv beschieden. Die Gemeinde Jonaswalde landete mit ihrem Vorhaben auf Platz 2 der Prioritätenliste des Landkreises. Dadurch kann die Kommune mit einer 90-prozentige Förderung vom Bund rechnen. Zehn Prozent steuert die Gemeinde bei. Insgesamt soll der Anbau rund 150.000 Euro kosten.

Am Ende des Corona-Jahres zieht André Vohs nun Bilanz: „Wir sind relativ gut durch die Krise in diesem Jahr gekommen, trotz aller Unsicherheiten“, sagt er. Viele Steuereinnahmen habe die Gemeinde ohnehin nie gehabt, sie sei nie reich gewesen und werde es wohl auch nicht, meint er. „Aber mit dem, was wir haben, planen wir klug.“ Allerdings: ohne Fördergeld würde aus dem Kita-Anbau in Nischwitz nichts werden.

2021 feiert „Kunterbunt“ sein 60-jähriges Bestehen, die Gemeinde selbst ihren 875. Geburtstag. Die Party für beide Jubiläen steigt 2022. Das kommende Jahr sei so unsicher, sagt Vohs, da wäre es schade, ein so großes Fest zu planen, das wegen Corona dann vielleicht nur halb oder gar nicht stattfinden könne.