Der 22-Jährige wurde nach dem Angriff in Gera festgenommen. (Symbolbild)

Gera In Gera wurde ein 52-Jähriger bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Haftbefehl erlassen

Haftbefehl gegen 22-Jährigen nach vermeintlichem Messerangriff in Gera

Nach einer Auseinandersetzung in Gera, bei der ein 52-Jähriger schwer verletzt wurde und bei der wohl auch ein Messer zum Einsatz kam, wurde jetzt gegen einen 22-Jährigen Haftbefehl erlassen. Der Vorfall hatte sich bereits am Dienstag ereignet.

Wie die Polizei am Donnerstag informierte, wurde der 22-Jährige nach dem Angriff zunächst vorläufig festgenommen. Danach wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der schließlich Haftbefehl gegen den Mann erließ, so dass er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen würden weiter andauern.