Helios-Klinik-Gruppe: Nur Spezialisierung sichert das Überleben

Die Helios-Kliniken-Gruppe hat mit Krankenhäusern in Erfurt, Blankenhain, Gotha, Meiningen, Hildburghausen und Bleicherode sechs Thüringer Standorte. Einen davon, das Krankenhaus der Maximalversorgung in Erfurt, besuchten jetzt Stephan Sturm, Chef des Gesundheitskonzerns Fresenius, zu dem die Helios-Gruppe gehört, und Franzel Simon, Vorsitzender der Geschäftsführung Helios Deutschland. Wir sprachen mit beiden:

Deutschland, heißt es immer, hat viel zu viele Krankenhäuser. Zuletzt hat die Bertelsmann-Stiftung gefordert, deren Zahl von knapp 1400 auf unter 600 zu verringern, um Kosten zu sparen und gleichzeitig die Versorgungsqualität zu erhöhen. Teilen Sie diese Einschätzung?

Sturm: Im Prinzip ja, wir haben zu viele zu kleine und damit zu wenig spezialisierte Krankenhäuser. Wenn es sich um eine hoch spezialisierte Indikation handelt, dann ist es im Interesse des Patienten, diese von einem Spezialisten behandeln zu lassen. Denn Übung macht den Meister. Das ist in der Medizin nicht anders als im Sport, in der Musik oder im Handwerk. Behandelt eine Klinik nur eine begrenzte Zahl Patienten in bestimmten Indikationen, ist sie dafür weniger gut qualifiziert als eine, die viele Patienten behandelt. Das können wir anhand der enorm hohen Fallzahlen der Helios-Gruppe auch statistisch nachweisen: Wo es eine hohe Fallzahl gibt, haben wir eine höhere medizinische Qualität und können deshalb den Patientennutzen steigern. Denn der Patientennutzen steht immer im Vordergrund. Bei einer relativ großen Zahl spezialisierter Indikationen bietet es sich deshalb in der Tat an, Zentren zu bilden. Geht es indes um allgemeine Erkrankungen, dann bin ich schon der Auffassung, dass wir in der Fläche entsprechende Strukturen aufrechterhalten sollten.

Was heißt das für die Helios-Standorte in Thüringen?

Simon: Unsere Thüringer Standorte haben sich schon darauf eingestellt. Natürlich könnte man fragen: Ein 100-Betten-Haus in Bleicherode – braucht man das? Wir haben dort aber eine hoch spezialisierte Orthopädie- und Neurochirurgie-Klinik, in der sich nicht nur Patienten aus Thüringen, sondern aus ganz Deutschland behandeln lassen. Das heißt, wir schauen, dass wir Spezialisierungen bei planbaren, nicht dringlichen Operationen in unsere kleinen Häuser bringen und andererseits hoch spezialisierte Behandlungen wie in der Onkologie in unserem Zentrum in Erfurt konzentrieren. Mit anderen Worten: Wir stärken den Standort in der Fläche mit spezialisierten Leistungen – und wir stärken gleichzeitig den Maximalversorger mit der Konzentration komplexer Operationen. Das alles kommt den Patienten zugute. Gerade wird ein Kooperationsprojekt zwischen den Helios-Standorten in Erfurt und Blankenhain angeschoben: Wir wollen planbare Operationen etwa an der Schilddrüse oder bei Leistenbrüchen am kleinen Standort in Blankenhain konzentrieren, weil wir dort einen noch besseren Service für die Patienten und deren Wünsche bieten können als am Maximalversorger in Erfurt, wo man oft von Notfällen unterbrochen wird. Auch für Blankenhain gilt dann: Je mehr Operationen gemacht werden, desto höher ist die medizinische Qualität.

Sollten Fachabteilungen geschlossen werden, wenn das Patientenaufkommen zu gering ist?

Simon: Das Krankenhaus der Allgemeinversorgung, das im Kleinen alles macht, ist nicht mehr zeitgemäß. Wenn Fachabteilungen nicht genug Patienten haben, um sehr gute Medizin zu machen, muss man darüber nachdenken, diese Abteilungen oder sogar ganze Krankenhäuser zu schließen. Bei Helios denken wir zudem über eine stärkere Spezialisierung der kleinen Häuser nach,. Gleichzeitig müssen wir uns Gedanken darüber machen, ob wir diese Kliniken auf dem Land zu Gesundheitszentren entwickeln, in denen endlich auch einmal die verschiedenen Sektoren zusammenarbeiten: Auch die niedergelassenen Mediziner haben Probleme in der Fläche. Deswegen ist es sinnvoll, zusammen mit ihnen unter einem Dach neben stationärer auch ambulante Versorgung und Prävention anzubieten. Dann habenkleine Häuser nicht nur in Thüringen, sondern in ganz Deutschland eine Zukunft. Krankenhäuser, die das nicht hinkriegen, werden Schwierigkeiten haben, am Markt zu bestehen.

Sturm: Dort, wo die medizinische Qualität leidet, sollte darüber nachgedacht werden, Fachabteilungen zu schließen. Wohnortnahe Patientenversorgung ist ein hohes Gut, das erkennen wir auch an. Aber: Man muss den Patienten und ihren Angehörigen transparent vor Augen führen, dass eine mangelnde Spezialisierung höhere Komplikations- und Sterberaten mit sich bringt. Diese Transparenz zu schaffen, das wäre das vorrangige Ziel. Dann können sich die Patienten selbst entscheiden, wo sie sich behandeln lassen. Die Entscheidungen, die aufgeklärte Patienten treffen, werden Konsequenzen für die Struktur der Kliniklandschaft haben.

Simon: Die Patienten sind ja heute teilweise schon bereit, für manche Eingriffe Wege von 200 oder 300 Kilometern in eine spezialisierte Fachklinik auf sich zu nehmen. Wir als Krankenhausträger sind aufgefordert, auch dafür zu sorgen, die Angehörigen mitzunehmen. Ihnen zum Beispiel Unterbringungsmöglichkeiten zu bieten.

Stichwort Mindestmengen: Viele Patienten haben Angst, dass sie zu Behandlungen oder Operationen genötigt werden, damit die Fachabteilungen die erforderlichen Mindestmengen erreichen. Wie entkräften Sie diese Befürchtung?

Simon: Wenn man viele kleine Fachabteilungen oder Krankenhäuser hat, die immer an der Schwelle der Mindestmenge kratzen, dann lässt sich nicht ausschließen, dass Druck auf die Patienten ausgeübt wird. Bauen wir aber unsere Kliniken in Richtung Zentren und Spezialisierung aus, wird man nicht in die Situation kommen, Mindestmengen nur knapp zu erreichen. Man wird immer deutlich darüber liegen. Wir entwickeln in unserem Unternehmen derzeit sogar mit den medizinischen Fachgruppen Mindestmengen, die über den gesetzlichen Vorgaben liegen, weil wir zeigen wollen, dass die Qualität steigt, je häufiger man eine Behandlung oder einen Eingriff macht. Außerdem achten wir sehr genau darauf, dass bei uns nichts operiert wird, wofür keine medizinische Indikation vorliegt. Wir schauen uns jeden Monat für jeden Fachbereich Komplikationsraten, Sterblichkeit und Mindestmengen an. Stellen wir eine Auffälligkeit fest, führen wir sogenannte Peer-Reviews durch: Dabei schauen sich Chefärzte aus anderen Häusern die Fälle anhand der Akten an und sprechen mit den Ärzten vor Ort, woran die Auffälligkeiten liegen könnten und wie man sie abstellen kann.

Sturm: Der Patientennutzen steht im Vordergrund. Wir sind extrem langfristig orientiert. Deswegen sind Mindestmengen, die kurzfristig durch Druck auf Patienten erreicht würden, mit unserer Grundeinstellung nicht vereinbar. Jeder Arzt entscheidet souverän darüber, was für den Patienten das Beste ist. Natürlich kann es dazu verschiedene Meinungen geben - da kommen dann die eben beschriebenen Mechanismen ins Spiel. Wenn ein Patient darüber hinaus Zweifel hat, würde ich immer dazu raten, eine zweite, wenn nicht gar eine dritte Meinung dazu einzuholen.

Franzel Simon, CEO Helios Kliniken Deutschland Foto: Thomas Oberländer/Helios

In Thüringen gilt seit Anfang 2017 eine Facharztquote, die vorsieht, dass jede medizinische Fachabteilung einer Klinik mit mindestens 5,5 Stellen für Fachärzte ausgestattet sein muss. Was halten Sie von dieser bundesweit einzigartigen Regelung – und wie kommen die Thüringer Helios-Standorte damit zurecht?

Simon: Kleine Häuser haben damit ein Problem. Auch für unsere Häuser ist das nicht einfach. Aber wir haben natürlich ein Netzwerk aus vielen Kliniken und Ärzten. Deswegen haben wir die Chance, häuserübergreifend zu agieren und uns gegenseitig zu helfen. Und dementsprechend ist das Thema Facharztquote in unseren Häusern nicht das große Problem. Wenn es uns gelingt, häuserübergreifend zusammenzuarbeiten so wie jetzt in Blankenhain und Erfurt, wo ein Chefarzt für beide Häuser zuständig sein wird, dann ist das natürlich viel einfacher, diese Quote zu erfüllen.

Sturm: Ich halte nicht viel davon, zu enge regulatorische Vorschriften zu machen. Regularien haben den großen Nachteil, dass alles über einen Kamm geschoren wird und Besonderheiten wie die Spezialisierung bei uns nicht richtig getroffen werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass letztlich die medizinische Ergebnisqualität das viel besser geeignete Kriterium für das wäre, was letztlich gewünscht ist: nämlich bestmögliche Qualität bei einem begrenzten Gesundheitsbudget. Das setzt allerdings voraus, dass es verbindliche Vorgaben für die Messung und Veröffentlichung medizinischer Ergebnisqualität gibt.

Das Jahr ist noch nicht zu Ende. Aber wie sieht es 2019 mit der Rendite bei Helios aus? Und ist es ethisch überhaupt noch vertretbar, dass Krankenhäuser Gewinne erwirtschaften?

Sturm: Wir haben bei Helios in Deutschland ein schwieriges Jahr 2018 erlebt und uns 2019 stabilisiert. Ich bin zufrieden mit der Entwicklung und schaue mit Zuversicht auf 2020. Auch hier gibt es einige regulatorische Neuerungen, die aus unserer Sicht nicht alle sinnvoll sind und die auch zu einer erheblichen Ergebnisbelastung führen werden. Ganz grundsätzlich halte ich es nicht nur für moralisch vertretbar, ich halte es sogar für moralisch geboten, auch in der Gesundheitsversorgung auf Effizienz zu achten und Gewinne anzustreben. Warum? Weil die Anzahl der Patienten deutlich steigen wird. Gleichzeitig sinkt die Zahl von Beitragszahlern - und es wird ein immer höherer medizinischer Standard erwartet. Damit das alles nachhaltig funktioniert, muss es ein Effizienzstreben geben – das dem Patienten zu Gute kommt. Denn wir lassen uns sehr gerne an unserer medizinischen Ergebnisqualität messen. Danach sollen einweisende Ärzte, Patienten und ihre Angehörigen entscheiden, wo und wie behandelt wird. Wir bekommen nicht mehr Geld als andere Klinikträger. Aufgrund unserer Qualität, Größe, Spezialisierung und Investitionskraft schaffen wir es aber, auch noch einen angemessenen Gewinn zu erwirtschaften. Und dafür werde ich mich nicht verstecken. Im Gegenteil: Darauf bin ich stolz. Wir nehmen keine Steuergelder zum Verlustausgleich in Anspruch, wir zahlen Steuern. Wir finanzieren unsere Investitionen ganz überwiegend aus eigenen Mitteln. Und dafür, glaube ich, müssen wir uns absolut nicht rechtfertigen.

Simon: Zu sagen: Alle Gewinne, die wir bei Helios machen, fließen in die Taschen der Aktionäre, ist einfach falsch. Weil wir weit über 90 Prozent unseres Gewinns wieder investieren: in Mitarbeiter, Fortbildung, Innovation, Technik. Dementsprechend ist es auch nicht verwerflich, Gewinn zu erwirtschaften.