Hochwasser an Weißer Elster: Luftbilder hinterlassen bleibenden Eindruck

Greiz. Leser schreiben, was sie mit der OTZ verbinden: Jürgen Pohle aus Greiz erinnert sich an ein Jahrhundert-Ereignis.

Nach unserem Aufruf an unsere Leserinnen und Leser, Geschichten zu erzählen, die Sie mit der OTZ verbinden, sind die ersten Texte eingetroffen. Unter anderem schrieb uns Jürgen Pohle aus Greiz.

Er erinnert sich an das Jahrhunderthochwasser in Greiz, bei dem im Juni 2013 die Weiße Elster über die Ufer trat. „Ich war Augenzeuge vor Ort in Greiz. Anfangs konnte man noch an der Bundesstraße B 92 vom Polizeigebäude bis zum Kreisverkehr an der Freiheitsbrücke laufen. Das Elster-Hochwasser stieg ständig an“, schreibt er. „Von der Schlossbrücke, der Friedensbrücke und vom Oberen Schloss konnte man die gewaltigen Wassermassen beobachten. Man sah, dass partiell die Greizer Alt- und Neustadt sowie der Greizer Park überflutet waren.“

„Der Sieg: Die Hochwasserschutzmauer hielt stand“

Pohle lobt das Krisenmanagement im Greizer Landratsamt und nennt als Beispiel, dass pausenlos Kipper mit Schotter beladen in Richtung Greizer Neustadt fuhren. „Blitzschnell wurde dort die Hochwasserschutzmauer mit Hilfe dieser Ladungen verstärkt. Der Sieg: Die Hochwasserschutzmauer hielt stand! Keine Personenschäden. Evakuierungen und Sachschäden hielten sich in Grenzen.“

Im Nachhinein äußert er seine persönliche Anerkennung an den damaligen Hochwasser-Krisenstab mit seinem Leiter Steffen Täubert. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel und die damalige Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, die Greiz per Hubschrauber besuchten. „Eine gute Geste beider Politikerinnen“, schreibt Pohle. Die Hochwasser-Folgeschäden wurden schnell erkannt und über mehrere Jahre behoben. Viele Hochwasserschutzmaßnahmen wurden angegangen.

Bilder mit vielen Emotionen angeschaut

„Und das verbinde ich mit der OTZ – einen Artikel mit vielen Hochwasser-Luftbildern, den ich nie vergessen werde: Vor allem die 28 Luftbilder vom Juni-Hochwasser der Weißen Elster aus Greiz und Berga schaue ich mir immer wieder mit vielen Emotionen an. Danke für diese gelungene Bilddokumentation.“

