Hundesteuermarken gehören in Apolda nun Vergangenheit an

Mit 26 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen angenommen wurde die Änderung Hundesteuersatzung. Künftig gibt es in der Stadt keine Hundesteuermarken mehr, so dass die Mitführungspflicht entfällt, erklärte Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) im Stadtrat.

In Sachen Zustellung der Bescheide wird auf E-Post umgestellt. Laut Eisenbrand dreht es sich um etwa 1350 Bescheide.

Zur Begründung wiederholte das Stadtoberhaupt im Kern das, was am Tag zuvor bereits in unserer Zeitung stand. So müssten alle Hunde ohnehin gechippt sein, so dass die Verwaltung mittels Lesegerät, das bei Kontrollen durch das städtische Ordnungsamt quasi vor den jeweiligen Hund gehalten wird, unkompliziert feststellen könne, welcher Hundehalter die Steuer entrichtet hat und welcher nicht.

Die Gültigkeit der bisher verwendeten Hundesteuermarken, die meist am Halsband des Tieres zu sehen waren, lief Ende 2019 aus. Immerhin rund 100.000 Euro nimmt die Stadt jährlich so ein.

Diesen Fakt griff der Vorsitzende der CDU-FDP-Fraktion, Hannes Raebel (CDU), auf. Zwar trage seine Fraktion die Änderung mit, aber er bat darum, dass seitens der Verwaltung beobachtet wird, ob sich die Einnahmen bei der Hundesteuer mit dieser Änderung spürbar verringern. Sollte das der Fall sein, müsste darüber nachgedacht werden, die Hundesteuermarken wieder einzuführen.

Eisenbrand hatte darauf verwiesen, dass die Änderung für die Verwaltung eine Kostenersparnis von rund 500 Euro erbringt. Es sei also nicht davon auszugehen, dass sich an den Steuersätzen etwas ändern wird.

Zudem verwies er darauf, dass es in der Vergangenheit mit den Hundesteuermarken ab und an insoweit zu Problemen gekommen sei, weil diese bei Verlust einfach nachgekauft werden konnten.