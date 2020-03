Apolda. Nachdem Einbrecher bereits vor rund einem halben Jahr das Apoldaer Hotel am Schloß heimgesucht hatten, drangen Unbekannte nun erneut ins Haus ein.

In Hotel Fernseher geklaut und Tresor geplündert

Kaum hatte das Hotel am Schloß den Geschäftsbetrieb coronabedingt eingestellt, nutzten Einbrecher das aus. Vermutlich am Wochenende drangen sie vom kleinen Innenhof her ins Haus ein, wobei sie ein Küchenfenster aufhebelten.

Im Untergeschoss des Gebäudes brachen sie die Verriegelung eines Gatters auf, das zu einem Lager gehört, in dem 13 nagelneue Fernseher standen, die das Hotel beschafft hatte, um einige Zimmer neu auszustatten. Dass es mehrere Täter gewesen sein müssen, legt der Umstand nahe, dass die Kartons mit den Geräten über rund 100 Meter bis zu einem der Fahrstühle geschleppt wurden. Allerdings gelangte nur eines der Geräte außer Haus, was vermuten lässt, dass die Täter meinten, später nochmals ins verwaiste Hotel zurückkehren zu könne, um alles abzutransportieren. Höchstwahrscheinlich, um sie anschließend zügig zu verticken. Apropos: Mitgehen ließen die Unbekannten neben einem TV-Gerät einen Laptop an der Rezeption. Zudem waren sie an die Trinkgeldkasse mit wahrscheinlich mehreren Hundert Euro gelangt, die sie aufbrachen und späterhin unterhalb des Schlosses wegwarfen. In der Kassette befanden sich auch die Tresorschlüssel, die die Täter dazu nutzten, diese zu durchwühlen. 1000 Euro kamen abhanden, zudem fehlt das Buch mit diversen Passwörtern. Und die Tresorschlüssel sind weg. Außerdem wurde das Spenden-Sparschwein des Rotary-Clubs zerschlagen. Wie viel Bargeld sich darin befand, ist noch unklar. Die ungebetenen Besucher seien eindeutig auf Bargeld aus gewesen, ist sich Hotelchefin Peggy Lindner sicher. – Und sie müssen sich im Gebäude recht gut ausgekannt haben. Immerhin muss man die Fernsehgeräte im verwinkelten Gebäude erstmals ausfindig machen. Peggy Lindner und ihre Kollegen sind einigermaßen erschüttert, dass in Zeiten, in denen es wegen Corona niemand unbedingt leicht hat, Leute unterwegs sind, um andere zu schädigen. Um mehrere Tausend Euro handelt es sich beim Hotel. Strafanzeige wurde erstattet. Die Spurensicherung der Kripo war da. Befragungen erfolgten. Wer Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizei in Apolda melden. Eventuell hat einer der Nachbarn etwas wahrgenommen, wenngleich die Täter es vermieden, irgendwelche Aktivitäten aufseiten der bewohnten Jenaer Straße zu starten. Vielmehr passierte alles wohlweislich über die rückwärtige Gebäudeseite. Peggy Lindner und Team sind jetzt auf der Hut. So wird eine Kamera installiert, erhält das Küchenfenster eine Metallvergitterung. Obendrein ist die Rezeption wieder rund um die Uhr besetzt, weil es etliche Anfragen von Monteuren sowie Dienstreisenden bezüglich Übernachtung gebe. Da es sich dabei um nicht-touristische handelt, können die Personen trotz Corona-Verfügungen im Haus schlafen. Allerdings gibt es keine Versorgung, die Küche ist dicht. Übrigens: Ins Haus wurde bereits vor sechs Monaten eingebrochen. Damals verschwand die Küchen-Kasse mit gut 900 Euro. Allerdings kamen die Täter auf ihrem Beutezug seinerzeit nicht über die Küche hinaus – die Rezeption war besetzt.