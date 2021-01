124 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis mit Corona im Krankenhaus - 15 schwere Verläufe

Aus dem Unstrut-Hainich-Kreis werden aktuell 124 Personen mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern im Landkreis und außerhalb behandelt. Das ist einer mehr als am Silvestertag. Da begann die Verlegung von Patienten nach Niedersachsen, weil die Kapazitäten an den Hufeland-Standorten Unstrut-Hainich erschöpft sind. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Seit Pandemiebeginn sind 53 Menschen mit dem Virus verstorben. Den Angaben des Landratsamtes zufolge haben von den stationär Behandelten derzeit 15 Personen mit einem schweren Verlauf der Krankheit zu kämpfen, einer weniger als am Silvestertag. Aktuell sind 798 Menschen in Kreisgebiet nachgewiesenermaßen mit dem Virus infiziert, rund 25 weniger als am Vortag. Im Laufe des Donnerstags wurden 14 weitere Infektionen bekannt. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 2290 Menschen aus dem Unstrut-Hainich. Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, wurde Freitagfrüh vom Robert-Koch-Institut mit 391 angegeben, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum letzten Tag des Jahres 2020. Es ist der vierthöchste Wert in Thüringen.

Das könnte Sie auch interessieren: