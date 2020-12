171 Neuinfektionen im Landkreis Eichsfeld

In den vergangenen 24 Stunden waren im Landkreis Eichsfeld 171 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus zu verzeichnen. Damit steigt der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert deutlich auf nun 463 an. Die Zahl der tatsächlich im Landkreis Infizierten steigt auf einen dramatischen neuen Höchstwert. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die bisherigen Ermittlungen des Gesundheitsamtes haben neben Pflegeeinrichtungen auch diffuse Streuungen im privaten Bereich ergeben, heißt es am Donnerstag in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Die Bearbeitung der neuen Fälle werde die kommenden Weihnachtstage in Anspruch nehmen.

An den Weihnachtstagen erfolgen jedoch keine Testungen, weshalb in den kommenden Tagen deutlichweniger Fälle zu erwarten seien. Die Lage bleibt äußerst angespannt, so dass die Behörde erneut einen Apell an die Ecihsfelder richtet: "Besuche im Freundes- und Bekanntenkreis auf das absolut nötige Minimumzu beschränken und in jedem Fall die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten."

Auch heute sind wieder zwei Todesopfer zu beklagen. Es verstarben zwei Damen im Alter von 90 und 94 Jahren im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Somit sind seit Ausbruch der Pandemie 58 Personen im Zusammenhng mit einer Corona-Virus-Erkrangung verstorben.

Die Zahl der Eichsfelder bei denen ein Test ein positives Ergebnis brachte steigt auf 1981 an. Aktuell mit dem Virus infiziert sind im Landkreis 793 Menschen. 30 Patienten werden im Eichsfeld-Klinikum behandelt, sechs davon mit einem schweren Verlauf. 23 Eichsfelder gelten mit Stand Donnerstag wieder als genesen. Die Gesamtzahl der Genesenen steigt somit auf 1130.