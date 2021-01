Bei dem Unfall in Eigenrieden gab es keine Verletzten. (Symbolbild)

In Eigenrieden ist ein Linienbus wegen Schneeglätte von der Straße abgekommen. Die Fahrgäste blieben unverletzt.

20.000 Euro Schaden: Linienbus rutscht in Eigenrieden von Straße

20.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Sonntagabend in Eigenrieden im Unstrut-Hainich-Kreis ereignete. Wie die Polizei am Montag informierte, sei der Fahrer eines Linienbusses auf der Bundesstraße 249 auf Höhe der Einmündung nach Struth wegen Schneeglätte von der Straße abgekommen, streifte die Leitplanke und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen.

Die zwei Fahrgäste im Bus, eine 20-Jährige und ihr einjähriges Kind, blieben unverletzt.