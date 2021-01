Bad Salzungen. Ein Mann ist in Bad Salzungen beim Beladen eines Lkw eingeklemmt worden. Er kam verletzt in die Klinik.

30-Jähriger wird in Bad Salzungen von Lkw eingeklemmt

Bei einem Unfall in Bad Salzungen ist Freitagvormittag ein Mann von einem Lkw eingeklemmt und verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, ereignete sich der Unfall um 9.30 Uhr in der Bad Salzunger Büßergasse.

Dort waren hintereinander ein Lkw und ein Transporter geparkt. Da der Lkw beladen werden sollte, war die Ladebordwand geöffnet. Ein Mitarbeiter wollte die Position des Lkw noch einmal verändern und fuhr daher ein Stück rückwärts. Dort befand sich in diesem Moment jedoch ein weiterer Mitarbeiter, der zwischen der geöffneten Ladebordwand und dem geparkten Transporter eingeklemmt wurde.

Der 30 Jahre alte Mann wurde dabei leicht verletzt. Er kam ins Klinikum Bad Salzungen. Am Transporter entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.