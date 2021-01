68 Neuinfektionen und 48 Genesene im Eichsfeld am Samstag

Weitere 68 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gehen mit Stand Samstag, 8 Uhr, in die Statistik des Eichsfelder Gesundheitsamtes in Heiligenstadt ein. Zum gleichen Zeitpunkt gelten 48 Eichsfelder als wieder genesen. Die Gesamtzahl der mit dem Virus Infizierten steigt somit au 2690 an. Die Gesamtzahl der Genesen wird am Samstag mit 1820 Personen beziffert. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Auf den Covid-Stationen des Eichsfeld-Klinikums werden 32 Patienten behandelt, davon sieben mit einem schweren Verlauf. Der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert liegt im Landkreis Eichsfeld am Samstag, 8 Uhr, bei 370. Die Gesamtzahl der aktuell noch Infizierten beträgt 785.