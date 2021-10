Abgerissene Stromleitung, fallende Dachziegel - Zwischenbilanz des Sturms in Nordthüringen

Nordthüringen Polizei und Feuerwehr hatten am Donnerstag in der Region gut zu tun

Auch in Nordthüringen gab es im Laufe des Donnerstags mehrere Sturmschäden. Seit der Nacht waren Feuerwehr und Polizei im Einsatz, meldet die Polizei. Bis zum Nachmittag zählte die Nordthüringer Polizei 45 sturmbedingte Einsätze. Glücklicherweise kam es zu keinen größeren Schäden. Umgestürzte Bäume, herabhängende Äste sowie umgeknickte Verkehrsschilder machten den Großteil der Schäden aus.

Im Eichsfeld verursachte eine abgerissene Stromleitung einen Stromausfall. Zwischen Kloster Zella und Lengenfeld unterm Stein erwischte ein herabstürzender Ast ein Auto. Der Fahrer kam, leicht verletzt, in ein Krankenhaus.

In Artern musste die Feuerwehr in eine Grundschule ausrücken. Dort hatten sich Dachziegel gelockert. Die Feuerwehr sicherte den Bereich, so dass die Kinder die Schule sicher durch einen Nebeneingang verlassen konnten.