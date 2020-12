Ärger über illegale Müllkippen bei Bretleben

Bretleben Im Kyffhäuserkreis bemüßigen sich Menschen immer wieder, in der Anonymität ihren Unrat in freier Natur zu entsorgen, anstatt über die allgemeine Entsorgung.

Jeder kennt es, jeder weiß es, jeder ärgert sich darüber: Illegale Müllkippen sind nicht nur in Großstädten ein Problem. Auch im Kyffhäuserkreis bemüßigen sich Menschen immer wieder, in der Anonymität ihren Unrat in freier Natur zu entsorgen, anstatt über die allgemeine Entsorgung.

Als Utz Gäbel an den freien Tagen um Weihnachten ausgedehnte Spaziergänge durch seine Region unternahm, begegnete ihm nicht nur herrliche Landschaft, sondern Umweltfrevel in Reinkultur. Seit vielen Jahren engagiert sich der Bretlebener in der Umweltgruppe seines Ortes, der die Bretlebener nicht nur die Wiederkehr eines Storchenpaares in ihren Ort zu verdanken haben, sondern auch zahlreiche freiwillige Arbeitseinsätze in und für die Natur.

Dosen, Plaste- und Papiertüten von Baumaterial sowie Holz- und Möbelreste direkt neben einem Berg aufgeschichteter Strohballen. Foto: Utz Gäbel

Um so ärgerlicher der Anblick auf seinen Weihnachtsstreifzügen: „Ich habe am 22. Dezember einen Spaziergang von Bretleben nach Esperstedt durchs Ried gemacht und solche Müllecken gesehen“, schreibt er zu drei Fotos, die Berge voller Bauschutt, vor allem Fliesen, zeigen. Auch Farbeimer sowie ein blauer Plastestuhl findet sich dazwischen. „Das ist eine Schande für die Natur. Ich kann über so etwas nur den Kopf schütteln“, empfindet er die Vermüllung als Respektlosigkeit auch gegenüber den Mitmenschen.

Auf dem Weg zwischen Reinsdorf und Bretleben die nächste Müllhalde: Dosen, Plaste- und Papiertüten von Baumaterial sowie Holz- und Möbelreste direkt neben einem Berg aufgeschichteter Strohballen. Und zwischen Bretleben und Oldisleben in Richtung Klärwerk entsorgte jemand eine Ladung Reifen, gleich mit Felge. Die entdeckte Utz Gäbel am Sonntag.

Auch diese Reifen wurden illegal entsorgt. Foto: Utz Gäbel

Illegal entsorgter Müll kostet die Kommunen jährlich Millionen. Doch anders als in vielen Großstädten wird Sperrmüll im Kyffhäuserkreis an individuell festgelegten Tagen abgeholt. Und zwar direkt an der Haustür. Dafür braucht der Einwohner nur ein Kärtchen auszufüllen, das Bestandteil der jährlich erscheinenden Abfallfibel ist. Oder noch einfacher: Bei der Umweltbehörde anrufen und einen Termin vereinbaren. Damit scheinen einige offensichtlich überfordert. Oder sind zu bequem dazu. Stattdessen fahren sie ihren Unrat lieber in die Natur und riskieren dabei, ertappt und angezeigt zu werden.

Müll zieht Müll an. Auch deswegen sind die Kommunen und der Landkreis bemüht, illegal abgelagerten Müll rasch zu entfernen. Dabei finden sich die Müllsünder in allen Bevölkerungsschichten. Beim Umweltamt des Kreises empfindet man das Verhalten von Müllsündern doppelt rücksichtslos. Es schade der Umwelt, und die Entsorgungskosten trage die Allgemeinheit.