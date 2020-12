Blick in einen Corona-Raum Eisenacher Klinikum mit Beatmungsbetten. (Archivfoto)

An Belastungsgrenze: Eisenacher Klinikum nimmt keine Corona-Patienten mehr auf

Das Eisenacher Klinikum hat was die Versorgung von an Covid-19-Erkrankten angeht die Grenze der Leistungsfähigkeit erreicht. „Ich habe die Leitstelle gebeten, das St. Georg-Klinikum mit solchen Patienten nicht mehr anzufahren“, so Geschäftsführer Thomas Breidenbach.

Mittlerweile werden 77 Covid-19-Patienten im Klinikum behandelt, sechs davon mit schwereren Symptomen auf der Intensivstation. Der Anstieg der Zahlen im Krankenhaus habe in der vergangenen Tagen eine solche Rasanz entwickelt, dass Mediziner und Pflegebereich ihm signalisiert hätten, dass man sich an der Belastungsgrenze bewege.

Es gebe eben auch ohne Corona weiter Herzinfarkte, Geburten, Beinbrüche und anderes. Diese Patienten wolle und werde man auch weiterhin so optimal versorgen wie man es zu leisten vermöge, so der Geschäftsführer.

Natürlich gebe es Ausnahmen dieser Regelung, etwa wenn sich erst bei der Aufnahme des mit Krankenwagen gebrachten Patienten mit Beinbruch bei der obligatorischen Testung herausstelle, dass er auch mit dem Virus infiziert sei, „wird er natürlich weiter bei uns versorgt, operiert, behandelt und isoliert“. Aber solche Patienten, die unter den direkten Folgen einer Covid-19-Erkrankung litten, könnten derzeit nicht aufgenommen werden.