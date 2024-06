Jena. Zwar wird es keine Fanmeile geben, dennoch bietet Jena Sportfans viele Möglichkeiten, die Fußball-EM gemeinsam zu genießen.

Es ist soweit: Am Freitag ist Anpfiff der Europameisterschaft 2024. Zwar wird es in Jena, wie in mehreren Thüringer Städten, keine Fanmeile geben. Doch die örtlichen Gastronomen waren fleißig und können Sportfans diverse Möglichkeiten zum gemeinsamen Fußballgenuss bieten.

So wird in der Goethe-Galerie eine EM-Arena eingerichtet, in der vier Wochen lang die Spiele übertragen werden. Die Jenaer Bäder laden Fans zu den Spielen der deutschen Mannschaft in die Strandbar am Schleichersee, besonders zum Auftaktspiel gegen Schottland. Das findet am 14. Juni ab 21 Uhr statt.

Deutschland-Spiele haben „oberste Priorität“

Daneben bieten viele weitere Gastronomen ihren Gästen EM-Feeling: „Wir sind schwer am Aufbauen“, erklärt Chris Wolf vom Stadtstrand in der Johannisstraße. Fußballfans können hier alle Spiele gemeinsam mitverfolgen. Auch im „Faß!“ in der Wagnergasse oder in der Joker-Sportsbar in der Hermann-Pistor Straße in Winzerla wird die EM laufen. Wer es kleiner und zentraler möchte, kann die Sportsbar „Cheers“ am Johannisplatz oder die „Blowbar“ am Markt besuchen. Gastronom Maksim Vashchenko freut sich auf die Fans: „Wir zeigen zwar alle Spiele, aber wenn Deutschland spielt, hat das natürlich oberste Priorität.“

In Jena-Lobeda bereitet sich Petra Schönke auf die Fußballfans vor. Und hofft auf ein erfolgreiches deutsches Team, denn einige ihrer Gäste haben angekündigt, ab dem deutschen Ausscheiden zu Hause zu bleiben. Bis dahin werden sie die Meisterschaft gemeinsam in der Sportsbar in der Erlanger Allee genießen.

Die Fußball-Europameisterschaft findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland statt. 24 Nationalmannschaften treten in zehn deutschen Städten gegeneinander an, darunter in Leipzig, Berlin und Frankfurt..

