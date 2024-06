Weida. Wie Oliver Peuker die Saison beim FC Thüringen Weida sieht und warum Co-Trainer Tino Berbig einen Schlussstrich zieht

Der FC Thüringen Weida hat die Saison in der Fußball-Thüringenliga auf Platz vier beendet, verabschiedete sich am Samstag vor 250 Zuschauern mit einem 3:1-Erfolg gegen den FSV Wacker Nordhausen in die Sommerpause.

Maximilian Wetzel hatte die Nordhäuser Führung egalisiert und Oliver Peuker mit seinen Saisontreffern 23 und 24 den Gastgebersieg sichergestellt. „Das wundert mich selbst, dass ich so viele Tore erzielten konnte, ich bin gar kein Stürmer“, sagt der 24-Jährige, der eigentlich auf der Außenbahn zu Hause ist. „Doch nach drei, vier Spieltagen hat es sich so ergeben und ich bin Stürmer“, sagt er und lacht und nimmt sich selbst ein wenig auf den Arm. „Ich habe vielleicht zwanzig Chancen und dann geht der Ball irgendwie rein. Ich weiß nicht immer, wo ich stehen muss, wie es geht.“

Doch er wolle dranbleiben, weiter für die Weidaer auf Torejagd gehen, da darf man gespannt sein, auf die neue Saison. Vom SV Ehrenhain war der 24-Jährige nach Weida gekommen, wohnt in Leipzig, arbeitet als Berater in der Telekommunikation.

Zufrieden auch sein Trainer Hendrik Penzel. „Wir haben einige Zeit gebraucht, um uns zurechtzufinden, aber auch nach dem Rückstand sind bei uns nicht die Köpfe nach unten gegangen und dann haben wir es fußballerisch richtig gut gemacht. Wir wollten uns aber auch nichts nachsagen lassen. Nordhausen hatte ja noch die Chance auf den Aufstieg.“

Den Trainer freue es besonders, dass Keeper Christoph Haase in seinem letzten Spiel für die Weidaer mit Klasse-Paraden den Sieg festgehalten hat. Und auch Co-Trainer nahm Abschied auf dem Roten Hügel. Warum? Profifußball und Amateurfußball seien zwei Paar Schuhe, „und nichts für mich. Ich habe es bei Grün-Weiß Stadtroda probiert, jetzt in Weida. Ich ziehe mich aus dem Fußball als Trainer oder Funktionär zurück“, sagte der 43-Jährige, der beim FC Carl Zeiss Jena, VfL Osnabrück, Dynamo Dresden und Wacker Nordhausen im Tor gestanden hatte. In Nordhausen hatte er seine Torhüterlaufbahn beendet, war im Südharz Interimstrainer und Teamchef. „Ich habe mich auf das Spiel gegen Nordhausen gefreut“, sagt der Jenenser. Es habe sich ja personell einiges verändert seit 2020, meint er. Felix Schwerdt und den Busfahrer kenne er noch, „es wird noch ein Bierchen geben“, und dann wird er wieder seiner Arbeit bei Carl Zeiss in Jena nachgehen. Dass er noch einmal im Fußball auftaucht, am Samstag schloss er es aus.