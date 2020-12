Aufs Kreuz gelegt?: Eichsfelder Pfarrer soll Geld aus Kirchenkasse zweckentfremdet haben

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelt gegen einen Pfarrer aus dem Eichsfeld. Wenige Tage vor Ostern hatte der sich selbst angezeigt – und zugegeben, Geld aus der Kirchenkasse zweckentfremdet zu haben.

Die mutmaßliche Geschichte dahinter lässt derzeit noch viele Fragen offen, die jetzt die Ermittlungsbehörden klären müssen. J. ist Ruhestandspfarrer und gehört als solcher zur Pfarrei in Küllstedt. Jahrelang kümmert er sich bereits liebevoll um die Wallfahrtskirche St. Marien, besser bekannt als „Klüschen Hagis“. Auch sonst hat er sich über Jahrzehnte um das kirchliche Leben im Eichsfeld verdient gemacht. Der Wallfahrtsort, der ihm stets ein Herzensanliegen war und nach wie vor ist, wird in jedem Jahr zum Zielort tausender Pilger aus ganz Thüringen und darüber hinaus zu „Christi Himmelfahrt“. Dann findet hier die Männerwallfahrt statt. Nur in diesem Jahr war das coronabedingt nicht in dem gekannten Umfang möglich.

Pfarrer J. verwaltet im Rahmen seiner Aufgabe auch ein Sonderkonto für den Wallfahrtsort. Von dem entnahm er Geld und gab es offenbar weiter. J. erklärt die Geschichte in einem Gespräch mit dieser Zeitung so: Eine Frau aus Gieboldehausen (Niedersachsen) sei auf ihn mit Geldsorgen zugekommen. Er habe helfen wollen. Zwischenzeitlich habe ihm die Frau sogar vom Tod zwei ihrer Kinder berichtet. Er hat glaubte ihr und gab ihr Geld. „Es ist eine schlimme Sache, wenn man so hinters Licht geführt wird“, sagt J. dieser Zeitung. Wurde hier der gute Glaube, die Not eines Menschen zu lindern, schamlos ausgenutzt? Wurde der Pfarrer aufs Kreuz gelegt?

Staatsanwaltschaft bestätigt, dass Untersuchungen gegen den Pfarrer laufen

Die Mühlhäuser Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall. Ein Sprecher der Anklagebehörde hält sich zu den Hintergründen bedeckt und bestätigt lediglich, dass Untersuchungen gegen den Pfarrer laufen. Es geht um den Vorwurf der Untreue. Nach Informationen dieser Zeitung gibt es in dem Komplex mindestens ein weiteres Ermittlungsverfahren. Der Behördensprecher hält sich dazu mit Verweis auf die nach wie vor laufenden Untersuchungen bedeckt. Ein Sprecher des Bistums Erfurt sagt, dass Pfarrer J. eine Frau angezeigt habe, „weil er mittlerweile davon ausgeht, selber betrogen worden zu sein“.

Um wie viel Geld es geht? Hier unterscheiden sich die Darstellungen. Pfarrer J. spricht von einer höheren vierstelligen Summe, andere Quellen berichten, dass es um mehr als 10.000 Euro gehe. Möglicherweise gab J. der Frau zunächst aus seinem privaten Geld eine gewisse Summe und erst später Geld vom Konto des Klüschens. Das aufzuklären dürfte ein Teil der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sein.

Bei der Überprüfung der Jahresrechnungen Unregelmäßigkeiten festgestellt

Pfarrer Heiko Husmann, zuständig in der Pfarrei St. Georg und Juliana in Küllstedt, erklärt auf Anfrage dieser Zeitung, dass die zuständigen Gremien und die Bistumsleitung umgehend informiert worden seien. Husmann selbst hatte den Ruhestandspfarrer mit dem Vorwurf konfrontieren müssen. Denn: Die Rendantin der Gemeinde entdeckte bei der Überprüfung der Jahresrechnungen Unregelmäßigkeiten auf dem „Klüschen Hagis“-Konto. Das verwaltet Pfarrer J. Eingezahlt werden hier Spenden und Einnahmen zum Beispiel von Opferlichtern.

Woran es liegt, dass die Unregelmäßigkeiten bei der Buchprüfung sofort aufgefallen sind? Pfarrer J. soll die Entnahmen, die er zu Unrecht durchführte, feinsäuberlich eingetragen und nachvollziehbar vermerkt haben. Ein Indiz dafür, dass er in gutem Glauben handelte? Er selbst erklärt, dass es sein „größter Fehler“ gewesen ist, die Geschichte nicht hinterfragt zu haben und bestätigt, Geld an die unbekannte Frau übergeben zu haben.

„Eine Verletzung der Zölibatsverpflichtung liegt nach Erkenntnissen des Bischöflichen Ordinariats nicht vor“

Gleichwohl ist der verdiente Priester um Schadenswiedergutmachung bemüht. Seit Bekanntwerden des Falles behält das Bistum monatlich 500 Euro seiner Ruhestandsbezüge ein – bis der Schaden zulasten des Wallfahrtsortes ausgeglichen ist. Das bestätigte ein Sprecher des Bistums Erfurt auf Anfrage dieser Zeitung. Zudem sagt er: „Eine Verletzung der Zölibatsverpflichtung durch Pfarrer i.R. J. liegt nach Erkenntnissen des Bischöflichen Ordinariats nicht vor.“ Heißt übersetzt: Hinweise darauf, dass für die finanziellen „Zuwendungen“ des Pfarrers an die Frau eine nicht erlaubte sexuelle Beziehung die Ursache ist, existieren nicht.

Nach Angaben des Bistumssprechers wurde transparent mit dem Vorfall umgegangen – allerdings: In einem anonymen Brief, der dieser Redaktion zugesendet wurde, wird das Gegenteil behauptet. Was stimmt? Nachdem sich Pfarrer J. in der Karwoche selbst und auch die vermeintlich hilfebedürftige Person anzeigte wurde das Ordinariat informiert. Auch der Kirchenvorstand der Pfarrei Küllstedt und die Rechts- und Finanzabteilung des Ordinariats erhielten Ende April entsprechend Kenntnis.

Innerhalb der Gemeinde sollte das Thema aber nicht „an die große Glocke“ gehangen werden. Der Pfarrer selbst hat seither, so verfügte es Generalvikar Raimund Beck vorsorglich, keine Vollmacht mehr für das bisher von ihm verwaltete Sonderkonto. Überdies darf er kein Geld für die Kirchengemeinde annehmen, verauslagen, keine Bestellungen mehr tätigen oder Aufträge erteilen.

Weil die Staatsanwaltschaft weiter ermittelt sei „ein Ortswechsel“ des Pfarrers bisher nicht erwogen worden, heißt es aus dem Bistum.