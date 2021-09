Bundestagswahl 2021: Thüringer Spitzenkandidaten beantworten Fragen junger Menschen

Erfurt. Was tun Sie für den Klimaschutz? Warum muss ich mich gegen Corona impfen? Susanne Hennig-Wellsow, Katrin Göring-Eckardt, Gerald Ullrich, Stephan Brandner, Carsten Schneider und Christian Hirte antworten.

Gerade in der Corona-Pandemie haben sich junge Erwachsene von der Politik vergessen gefühlt. Kontaktregelungen schienen vor allem für Familien gemacht worden zu sein, Universitäten blieben drei Semester lang geschlossen, Impfangebote für junge Menschen gibt es erst seit wenigen Monaten. Um jungen Thüringerinnen und Thüringern vor der anstehenden Bundestagswahl 2021 eine Stimme zu geben, haben die Volontärinnen und Volontäre unserer Redaktion nachgefragt: Welche Themen sind den jungen Menschen wichtig? Welche Fragen haben sie direkt an die Politik?

Thüringer Spitzenpolitiker beantworten Fragen von jungen Menschen zwischen 18 und 25 Jahren

Herausgekommen ist eine bunte Mischung an Themen, von Pflege über Bildung zu Rassismus, Rechtsextremismus und der Klimakrise. Wie wollen die Parteien den Klimawandel bekämpfen? Was tun sie für Studierende im Falle eines weiteren Lockdowns? Im Interview mit den Volontärinnen und Volontären beantworten Susanne Hennig-Wellsow (Die Linke), Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), Gerald Ullrich (FDP), Stephan Brandner (AfD), Carsten Schneider (SPD) und Christian Hirte (CDU) unter dem Motto „Jugend Fragt – Politik Antwortet" die Fragen der Menschen zwischen 18 und 25 Jahren. Die Ergebnisse können Sie hier lesen, hören und anschauen.

Schauen Sie sich die Antworten im Vorfeld auf die Bundestagswahl 2021 im Video an oder lesen Sie die ausführlichen Versionen der Interviews in schriftlicher Form. Welche Themen jungen Menschen in Thüringen noch wichtig sind, und welchen Parteien sie die meiste Kompetenz zuschreiben, hat unsere Redaktion mithilfe einer INSA-Umfrage herausgefunden.

