Chef der Thüringer Feuerwehr-Gewerkschaft fordert gerade während Corona mehr Wertschätzung gegenüber Einsatzkräften

Angesichts der durch die Corona-Krise besonders angespannten Lage im Rettungswesen erneuert der Vorsitzende der Landesgruppe Thüringen der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, Andreas Kacsur, im Interview mit unserer Zeitung die Forderung nach mehr Wertschätzung gegenüber den Einsatzkräften. Der 39-Jahrige ist Hauptbrandmeister in der in Berufsfeuerwehr Mühlhausen und mahnt den mangelnden Respekt aus Teilen der Bevölkerung gegenüber Rettungskräften an.

Herr Kacsur, wie schätzen Sie die gegenwärtige Situation im Rettungsdienst ein?

Die Einsatzkräfte, ob bei Rettungsdienst oder Feuerwehr, sind seit Jahren an der Belastungsgrenze. Die Hygienemaßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Corona-Virusverschärfen die Lage weiter.

Worin besteht der erhöhte Aufwand?

Die Abstandsregeln und das Tragen von Mund-Nase-Bedeckung gelten auch auf den Wachen und in den Feuerwehrautos. Dazu kommt die ständige Desinfektion von Fahrzeugen und Geräten. Dienste müssen so organisiert werden, dass es keine Überschneidungen unter den Wachschichten gibt. Neben der zusätzlichen Arbeitsbelastung gibt es auch eine psychische Komponente. Es gibt keine gemeinschaftlichen Pausen, keinen Aufenthalt in Gruppenräumen, keine Besuche von Angehörigen während teilweise 7-Tages-Schichten. Gesundheitsschutz ist mehr als Händewaschen. Aber die Maßnahmen sind wichtig, um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, wie zuletzt bei mehreren Berufsfeuerwehren in Thüringen deutlich wurde, als mehrere Kollegen 14 Tage in Quarantäne mussten. Die Arbeitsbelastung wurde auf das verbliebene Personal aufgeteilt. Wenn Rettungskräfte dann noch an ihrer Arbeit gehindert, angepöbelt oder attackiert werden, zehrt das zusätzlich an den Nerven.

Wie kommt es zu solchen Attacken?

Es ist sicher nicht die breite Masse, die es darauf anlegt, Einsatzkräfte zu behindern. Aber in den einzelnen Fällen kommen die Täter aus allen Bevölkerungsschichten. Für mich steht dabei die Aufklärung ganz oben. Wenn uns jemand den Vogel zeigt, weil wir mit Martinshorn durch die Stadt fahren, müssen wir deutlich machen, dass wir das nicht zu unserem Spaß tun, sondern um Menschenleben zu retten. Eigentlich sollte das jeder wissen, doch offenbar gibt es da in Teilen ein Wissensdefizit. Und die Hemmschwelle zur Anwendung von Gewalt ist gesunken. Die Menschen wollen immer näher dran sein. Oft erlebt man, dass bei Not-Türöffnungen die Nachbarn am liebsten selbst mit in die betreffende Wohnung gehen wollten.

Wie regiert man da?

Das Haupt-Augenmerk liegt erstmal in der Abarbeitung des Einsatzes. Wenn die Polizei uns nicht unterstützen kann und eine Ansprache nichts bringt, sorgt manchmal tatsächlich der Blick auf das Geschehen für ein Einsehen. Aber jeder Übergriff ist einer zu viel. Thüringenweit hat die Zahl der Angriffe auf Rettungskräfte zugenommen.

Sie haben sicher Beispiele parat?

Unbekannte drehen der Feuerwehr in Gera den Hydranten ab, es gibt Flaschenwürfe auf eine Drehleiterbesatzung in Jena, ein Mann übergießt in Kranichfeld Feuerwehrleute mit Benzin, ein Lkw-Fahrer attackiert in Mühlhausen mit seinem Fahrzeug einen Feuerwehrmann.

Das Thema ist, auch wegen dieser öffentlich gewordenen Fälle, im Fokus von Gewerkschaft und Politik. Wo steht Thüringen?

Die Politik hat die Situation erkannt und ergreift erste Maßnahmen. Wir sind auf gutem Weg gemeinsam mit dem Innenministerium, dem Landespräventionsrat und dem Thüringer Feuerwehrverband. Nochmal: Auf klärungs- und Öffentlichkeitsarbeit ist dabei wichtig, denn es gibt eine hohe Dunkelziffer von Attacken, die nicht gemeldet werden.

Wie wirkt sich die Coronakrise auf die Feuerwehren in diesem Jahr aus?

Die Aus- und Weiterbildung ist fast vollständig auf der Strecke geblieben, ebenso die Tauglichkeitsuntersuchungen. Dabei sollten gerade jetzt die Einsatzkräfte in bestmöglicher Verfassung sein. Das könnte nicht nur bei den rund 1.000 Berufsfeuerwehrleuten in Thüringen sondern auch bei den rund 30.000 ehrenamtlichen Kräften in den Freiwilligen Feuerwehren zu einem Folgeproblem werden. Und es verstärkt auch den Trend zur Zwei-Klassen-Feuerwehr, der durch die unterschiedliche Besoldung und Ausbildung von angestellten Feuerwehrleuten und Berufsfeuerwehrleuten bereits eingeleitet wurde. Feuerwehrverband und Gewerkschaft müssen in gemeinsamem Interesse das Sprachrohr für Haupt- und Ehrenamt sein.