Wartburgregion Die Inzidenzen in Stadt und Kreis sind weiterhin hoch.

Corona: Zwei weitere Todesfälle in Wartburgregion

Das Robert-Koch-Institut meldet für die Wartburgregion zum Stand 15. Januar, 0 Uhr, 72 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden, davon 17 in der Stadt Eisenach und 55 im Wartburgkreis. In den vergangenen sieben Tagen summieren sich die neuen Fälle in Eisenach auf 99. Daraus ergibt sich ein Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen Tagen auf 100.000 Einwohner) von 234,3. Corona-Blog: Über 300 Soldaten im Einsatz - Landtagswahl wird verschoben

Im Wartburgkreis sind 309 Neuinfektionen in der vergangenen Woche registriert, was einen Inzidenzwert von 259,7 ergibt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-Infektionen ist in der Stadt Eisenach um 1 auf 22 und im Wartburgkreis ebenfalls um 1 auf 39 gestiegen.