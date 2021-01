Das Dilemma der Neuwahl

Es war Anfang März vorigen Jahres, in der Staatskanzlei saß noch der geschäftsführende Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP), als die CDU mit Linke, SPD und Grünen einen Pakt vereinbarte. Er sah eine bis- her nie dagewesene Kooperation auf Zeit vor: Die Union würde gemeinsam mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung bis zur Verabschiedung des Landeshaushalts punktuell zusammenarbeiten. Danach sollte sich der Landtag selbst auflösen, um die Neuwahl am 25. April 2021 her- beizuführen.

Tatsächlich wurde kurz darauf Bodo Ramelow (Linke) unter Enthaltung der CDU wieder zum Ministerpräsidenten gewählt. Inzwischen ist auch der Haushalt gemeinsam beschlossen. Doch es gibt ein Problem, das die Beteiligten damals in diesem Ausmaß nicht vorhersahen: Die Corona- Pandemie, die damals in Thüringen ausbrach. Sie befindet sich gerade auf ihrem Höhepunkt.

Können unter diesen Bedingungen Kandidaten in den Wahlkreisen aufgestellt werden und Parteitage von bis zu 20 Parteien stattfinden? Kann ein Wahlkampf geführt werden, die diese Bezeichnung verdient? Und kann eine Wahl stattfinden, bei der, selbst wenn die Briefwahl per Gesetz massiv ausgeweitet werden sollte, ein Gutteil der 1,7 Wahlberechtigen in Wahllokale strömen dürfte?

AfD und FDP haben sich schon gegen Neuwahlen im April ausgesprochen

Die AfD sagte schon Ende vorigen Jahres klar Nein. Und auch FDP-Generalsekretär Robert-Martin Montag sagt: "Ich kann mir kaum vorstellen, wie das alles mitten in der Pandemie funktionieren soll."

Aber auf AfD und Liberale kommt es erst einmal nicht an. CDU und Rot-Rot-Grün verfügen gemeinsam über die für die Selbstauflösung nötige Zweidrittel-Mehrheit. Offiziell hatten sich alle vier Parteien zuletzt grundsätzlich zu der Vereinbarung bekannt, wobei die Grünen als Einzige öffentlich zumindest teilweise auf Distanz gingen.

Die Grünen erhoffen sich von Kombination mit Bundestagswahl einen Schub

Intern hört sich dies aber ganz anders an. Es gibt so gut wie keinen Funktionär, der nicht zumindest Zweifel formuliert. Das Dilemma besitzt mehrere Dimensionen, praktische, rechtliche und politische. Nur die wenigsten Parteien dürften es schaffen, die notwendigen Veranstaltungen unter Beachtung aller Auflagen professionell durchzuführen, was wiederum zu juristischen Auseinandersetzungen führen dürfte.

Gleichzeitig wägen natürlich die Parteien ab, welcher Termin ihnen nützt. Die Grünen, die um den Wiedereinzug ins Parlament bangen müssen, erhoffen sich von einer Kombination mit der Bundestagswahl einen Schub.

Jedenfalls drängt die Zeit. Der Landtag müsste sich am 15. Februar auflösen, damit die von der Verfassung festgelegte 70-Tages-Frist bis nur Neuwahl voll ausgeschöpft wird. Der entsprechende Antrag müsste sogar bereits bis Anfang Februar eingereicht sein. Deshalb wollen sich am 14. Januar die Spitzen von CDU und Rot- Rot-Grün treffen, um darüber zu reden. Gut möglich, dass dann bereits die Entscheidung fällt.