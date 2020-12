Bei einem Unfall auf der A38 im Landkreis Nordhausen ist am Sonntagabend eine Person verletzt worden.Zwischen den Anschlussstellen Bleicherode und Werther war in Fahrtrichtung Leipzig ein Auto von der Fahrbahn abgekommen, in Graben gefahren und hat sich überschlagen.

Eine leicht verletzte Person ist zur Behandlung ins Südharzkrankenhaus gekommen.