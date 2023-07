Einbrecher nutzen in Erfurter Vorort Familienurlaub aus

Marbach. Für viele Menschen eine Horrorvorstellung: Unbekannte dringen in Haus ein und durchwühlen alle Räume.

Am Samstag brach eine Familie in den Urlaub auf. Noch am selben Tag nutzten Einbrecher ihre Chance und drangen in das Haus ein.

Dabei zerstörten die Unbekannten unbemerkt die Terrassentür und durchsuchten anschließend sämtliche Räume des Hauses. Laut Polizeiangaben, fielen den Einbrechern ein vierstelliger Bargeldbetrag, sowie eine Goldmünze in die Hände.

Erst am Abend wurden Angehörige auf die Tat aufmerksam. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahl ein.

