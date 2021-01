Erfurter Pfadfinder haben neuen Stammesvorstand

Digital trafen sich die Erfurter Pfadfinder Sankt Elisabeth zur Stammesversammlung, um einen neuen Stammesvorstand zu wählen. Sie konnten alle drei Ämter neu besetzen. Als Stammesvorstand fungieren nun Julia Cihlars und Eric Schümann. Pfarrer Michael Neudert wurde als Kurat wiedergewählt.

Zur digitalen Stammesversammlung waren diesmal waren die Eltern der Kinder und Jugendlichen dabei sowie ein Vertreter der DPSG-Diözesanebene und eine Vertreterin vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend.

Nach der Begrüßung starteten sie mit einem Kennenlernspiel, bei dem alle Teilnehmenden Energie für die nachfolgenden Tagesordnungspunkte tanken konnten. Nachdem die vier Altersgruppen, die Stammesleitung sowie die Kassenprüferinnen über Aktivitäten der vergangenen Monate berichtet hatten, folgte der wohl aufregendste Teil der Stammesversammlung. Der alte Vorstand trat von seinem Amt zurück. Somit waren nun beide Ämter des Stammesvorstands neu zu vergeben. Auch das Amt des Kuraten, des geistlichen Begleiters, war zu wählen. Julia Cihlars und Eric Schümann heißen die Neuen. Sie werden die Pfadfinder als Stammesvorstand vertreten.

Julia Cihlars Foto: Eric Schümann

Die Erfurter Pfadfinder dankten Vorgänger Julien Niehl für das langjährige Engagement, insbesondere für die Zeit, Kraft und Motivation, die er dem Stamm in seiner Zeit als Stammesvorstand mitgegeben hat.

Die Pfadfinder in Erfurt gehören zur Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) und sind ein katholischer Pfadfinderverband. Es darf aber jeder Mensch, egal welchen Glaubens, mitmachen. Es gibt bei den Pfadfindern vier Altersgruppen, die jüngsten starten mit sieben Jahren. Sie treffen sich wöchentlich zu, momentan digitalen, Gruppenstunden und unternehmen hoffentlich bald wieder Fahrten und Aktionen in der Natur. In Erfurt sind aktuell 50 Kinder und Jugendliche aktiv.

Bei der Videokonferenz. Foto: Eric Schümann

Wer nun Lust hat, die Pfadfinder näher kennenzulernen, findet weitere Informationen auf www.pfadfinder-erfurt.de.