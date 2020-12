Guten Morgen, Ilm-Kreis: Stille Weihnacht

Es ist der erste Weihnachtsfeiertag. Heiligabend im Kreise der engsten Familie liegt hinter uns. Nun ist eigentlich der Tag, an dem die Verwandten zu Besuch kommen. Es wird gemeinsam und meist in großer Runde gespeist, erzählt, gelacht und an jene gedacht, die nicht mehr unter uns sein können. Doch in diesem Jahr ist es anders. Es ist stiller, vielleicht auch besinnlicher. Denn mitten in der Corona-Krise wird gemahnt, auf Besuche und Reisen zu verzichten. Sicher ist das nicht einfacher, besonders wenn Verwandte und Freunde in diesem Jahr wesentlich seltener getroffen worden als in den anderen Jahren — 2020 ist eben anders.

Und trotzdem soll das Weihnachtsfest auch in diesem Jahr besonders sein. Aber wie ist das möglich? Ich denke, dafür braucht es keine riesigen Geschenke, teuren Schmuck oder die neuste Technik. In diesem Jahr steht mehr denn je die Familie, die Liebe und vor allem die Gesundheit im Fokus. Denn das sind Geschenke, die nicht in Geschenkpapier verpackt werden können — ebenso wenig wie unsere kostbare Zeit.

Nehmen wir also besonders in diesen Tagen, zwischen den Jahren und Silvester Rücksicht aufeinander, zeigen Verständnis und achten auf uns. Denn dann können wir uns im kommenden Jahr hoffentlich wieder in den Armen liegen, gemeinsam Zeit verbringen und das vertraute und jetzt so fehlende Miteinander nachholen.