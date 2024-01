Düsseldorf. Die Handball-EM in Deutschland ist das erste Highlight des Sportjahres 2024. Wo und wann wird gespielt, wer zeigt die EM im TV?

In wenigen Tagen beginnt die Handball-EM. Vor mehr als 50.000 Zuschauern wird Deutschland am 10. Januar gegen die Schweiz in Düsseldorf spielen. Es ist der Auftakt eines Turniers, das begeistern soll.

Handball-EM 2024: Wann und wo findet das Turnier statt?

Die Handball-Europameisterschaft 2024 beginnt am 10. Januar und endet am 28. Januar 2024. Sie wird erstmals in Deutschland ausgetragen, gespielt wird in Düsseldorf (Eröffnungsspiel), Berlin (Vorrunde mit Deutschland), Köln (evtl. Hauptrunde mit Deutschland + Finalrunde), Mannheim, München und Hamburg.

Handball-EM 2024: Wer sind die Vorrunden-Gegner von Deutschland?

Am 10. Januar ist die Schweiz der erste Gegner des deutschen Teams von Bundestrainer Alfred Gislason. In Berlin geht es dann gegen Nordmazedonien (14. Januar) und Frankreich (16. Januar). Schließt die DHB-Auswahl die Vorrunde auf dem ersten oder zweiten Platz der Gruppe ab, stehen ab dem 18. Januar in Köln vier Hauptrundenspiele gegen die jeweiligen Ersten und Zweiten der Gruppen B und C an.

Handball-EM 2024: alle Vorrundengruppen in der Übersicht

Das deutsche Team. Foto: Tom Weller / dpa

Gruppe A: Frankreich, Deutschland, Nordmazedonien, Schweiz

Gruppe B: Spanien, Österreich, Kroatien, Rumänien

Gruppe C: Island, Ungarn, Serbien, Montenegro

Gruppe D: Norwegen, Slowenien, Polen, Färöer Inseln

Gruppe E: Schweden, Niederlande, Bosnien-Herzegowina, Georgien

Gruppe F: Dänemark, Portugal, Tschechien, Griechenland

Handball-EM 2024: der Turniermodus

Bei der Handball-EM gehen 24 Nationen an den Start und verteilen sich auf sechs Gruppen für die Vorrunde. Aus jeder Vierergruppe qualifizieren sich die besten zwei Teams in den Vorrundenspielen für die Hauptrunde.

In der Hauptrunde gibt es zwei Sechsergruppen. Für einen Sieg gibt es auch in der Hauptrunde zwei Punkte, einen für ein Unentschieden und keinen bei einer Niederlage. Deren Gruppensieger und -zweitplatzierte treten in den Halbfinals über Kreuz an. Neben dem großen Finale gibt es auch die Spiele um Platz fünf und um Platz drei.

Handball-EM 2024: Wo bekomme ich Tickets?

Seit dem 22. Mai 2022 sind Tickets für die EM-Spiele bereits erhältlich. Diese bekommt man im Online-Shop und bei den Vorverkaufsstellen des Ticketanbieters CTS Eventim, der ist offizieller Partner des Deutschen Handball-Bundes. Auch auf der Website der Europäischen Handballföderation (EHF) gibt es Karten für das Turnier – nicht mehr für alle Tage und Standorte, aber für viele.

Handball-EM 2024: Wer überträgt die Handball-EM live und kostenlos im TV & Stream?

Die Übertragungsrechte für die Handball-EM 2024 liegen dieses Jahr bei der ARD, dem ZDF sowie beim kostenpflichtigen Sport-Streamingdienst Dyn. Als einziger Sender in Deutschland zeigt Dyn alle 65 Spiele des Turniers live und auf Abruf - mindestens 31 Partien davon exklusiv.

Die Spiele des deutschen Teams werden live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen und gestreamt.

Der deutsche Kader

Johannes Golla (l.) und Kai Häfner. Foto: Sven Hoppe / dpa

- David Späth/ Tor / Rhein-Neckar Löwen

- Andreas Wolff / Tor / Industria Kielce

- Rune Dahmke / Linksaußen / THW Kiel

- Lukas Mertens / Linksaußen / SC Magdeburg

- Martin Hanne / Rückraum links / TSV Hannover-Burgdorf

- Sebastian Heymann / Rückraum links / Frisch Auf Göppingen

- Julian Köster / Rückraum links / VfL Gummersbach

- Philipp Weber / Rückraum links / Mitte SC Magdeburg

- Juri Knorr / Rückraum Mitte / Rhein-Neckar Löwen

- Nils Lichtlein / Rückraum Mitte / Füchse Berlin

- Kai Häfner / Rückraum rechts / TVB Stuttgart

- Renars Uscins / Rückraum rechts / TSV Hannover-Burgdorf

- Christoph Steinert / Rückraum rechts / Rechtsaußen / HC Erlangen

- Patrick Groetzki / Rechtsaußen / Rhein-Neckar Löwen

- Timo Kastening / Rechtsaußen / MT Melsungen

- Justus Fischer / Kreis / TSV Hannover-Burgdorf

- Johannes Golla / Kreis / SG Flensburg-Handewitt

- Jannik Kohlbacher / Kreis / Rhein-Neckar Löwen