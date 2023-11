In Gera wird es zum Weihnachtsmarkt wieder märchenhaft

Gera Alle Märchen können sich Besucher jetzt auch mit technischer Unterstützung erzählen lassen.

Alle insgesamt 38 handgefertigten, lebensgroßen Märchenfiguren in 15 Märchenszenen werden derzeit wieder im Geraer Stadtzentrum von Mitarbeitern des Kulturamtes und vielen Helfern aufgestellt. Beim Riesen vom tapferen Schneiderlein und bei Rapunzel musste am Dienstag sogar mit Kran und Hebebühne gearbeitet werden. I diesem Jahr werden alle Märchen auch als Geschichte zum Anhören zur Verfügung stehen. Über einen QR-Code an allen Märchen, der mithilfe eines Smartphones eingescannt werden kann, wird der Rundgang über den Markt und die umliegenden Straßen und Plätze damit zu einem Erlebnis in Grimms Märchenwelt.