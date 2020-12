Infektionsfälle und Quarantäne gefährden Dienstpläne bei ambulanten Pflegediensten

Erfurt. Die personelle Notlage in der Pflege erreicht auch die ambulanten Anbieter in Thüringen. Die Betreuung der Senioren sei aber über Weihnachten gesichert.

Waschen, Hilfe beim Essen, Medikamentengabe, Versorgung des Haushalts, ein aufmunterndes Wort: Das „PflegeCentrum Sonnenschein“ in Gerstungen versorgt neben den stationär betreuten Senioren auch 120 Pflegebedürftige, die in den eigenen vier Wänden leben. Vier Touren sind es täglich, zu denen die 26 Mitarbeiter aufbrechen. Von ihnen sind aktuell zwei in Quarantäne und drei erkrankt“, macht Leiterin Margit Benkenstein die bedenkliche Rechnung auf. Bei fünf Ausfällen seien die Dienstpläne gefährdet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Ohne Mehrarbeit der Kollegen ginge es Weihnachten nicht

Die Betreuung der Senioren sei über Weihnachten gesichert, doch ohne Mehrarbeit der Kollegen ginge es nicht. Margit Benkenstein ist Vorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) in Thüringen. Die personelle Notlage, in die Corona die Pflegeheime des Landes stürzt, mache auch um die ambulanten Pflegedienste keinen Bogen, konstatiert sie.

Um die grundlegende Versorgung absichern zu können, wurden in ihrem Pflegedienst seit Montag die Haushaltshilfen eingestellt, zunächst bis zum 3. Januar. Kein Einzelfall. Um Ressourcen für dringende Pflegeleistungen frei zu halten, haben ambulante Dienste der Awo ihre Angebote zeitweise heruntergefahren, erklärt Sprecher Dirk Gersdorf, wenn auch nicht flächendeckend. So hätten es viele Anbieter schon während der ersten Infektionswelle gehalten, heißt es beim Paritätischen.

Engpässe seien in ambulanter Pflege noch nicht so alarmierend wie in vielen Pflegeheimen

Die grundlegende ambulante Pflege wird dort derzeit als gesichert eingeschätzt. In der ambulanten Betreuung können Infektionsketten besser nachvollzogen werden, die Kontakte seien begrenzter. Das sei wohl auch ein Grund, warum die Engpässe in diesem Bereich noch nicht so alarmierend sei, wie in vielen Pflegeheimen, vermutet Awo-Sprecher Gersdorf.

Anders als in Pflegeheimen, würden Infektionsfälle von ambulant betreuten Senioren nicht zentral, sondern in den zuständigen Gesundheitsämtern erfasst, gibt allerdings bpa-Landesbeauftragter Thomas Engemann zu bedenken. Weshalb man derzeit keine verlässliche Datenlage habe. Doch auch wenn die Infektionswege in einer Station anders seien, spricht aus seiner Sicht vieles dafür, dass die Situation im häuslichen Bereich ebenfalls angespannt ist. Auch mit Folgen für das Pflegepersonal, das hätten einzelne Einrichtungen bereits signalisiert.

Mitarbeiter pflegen im betreuten Wohnen jetzt mit Vollschutz

Man setzte sehr auf die Schnelltests, mit denen Infektionsketten rechtzeitig unterbrochen werden konnten. Das bestätigt auch Margit Benkenstein und spricht von einer „gewissen Sicherheit“, auch wenn die Tests nur eine Momentaufnahme seien. Der ambulante Dienst ihrer Einrichtung versorgt auch Menschen im betreuten Wohnen. Dank der Schnelltests konnte auf die Infektion von drei Bewohnern einer solchen Wohngemeinschaft schnell reagiert werden. „Unsere Mitarbeiter pflegen dort jetzt mit Vollschutz“, erklärt sie.

